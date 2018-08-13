Ответ России на «Адские санкции».

США на пороге принятия санкций против России, которые они сами назвали «Адские».

Премьер России Д. А. Медведев, назвал эти санкции объявлением войны.

С моей точки зрения это не объявление войны, а следующий шаг в эскалации военных действий.

Однако слушая представителей правительства России и различных политологов, я обнаружил, что понимания как отвечать на эти санкции, у руководства России пока нет.

Тем ни менее ответ записан в международном законодательстве, которое было ратифицировано ещё в СССР.

В соответствии с пунктом статьи «X», договора о нераспространении ядерного оружия говорится, что любое государство вправе выйти из Договора, если оно сочтёт, что вынуждено сделать это ввиду какого-либо «чрезвычайного события» — например, ввиду предполагаемой угрозы.

Договор о нераспространении ядерного оружия был подписан в 1968 году, одобрен ООН и ратифицирован СССР, США и Великобританией и вступил в силу 5 марта 1970 после сдачи на хранение ратификационных грамот государствами-депозитариями , СССР, США, Великобритания.

С тех пор, развязав (без решения Совета Безопасности ООН) холодную войну против СССР, совместно с союзниками, США и Великобритания привели к разрушению СССР.

Без решения совета безопасности США уничтожили Югославию, атаковали Ирак, Ливию, Сирию, спонсировали действия оппозиционных сил в разных странах, по разрушению суверенитета этих стран, путём организации цветных революций.

Россия, как правопреемница СССР, была окружена военными базами США и составляющими предполагаемую угрозу в соответствии со статьёй «Х» договора о нераспространении ядерного оружия.

В связи с вышеизложенным, я и советую России выйти из договора о нераспространении ядерного оружия. Но выйти особым образом.

Предложить странам, которые считают, что действия США и Великобритании составляют угрозу их суверенитета (например, Ирану, Сирии, Сербии, Кубе, Никарагуа, Венесуэле, Аргентине, КНДР… и т.д. ) получить у России ядерное оружие со средствами доставки перекрывающими всю территорию США и Великобритании, с возможностью применять его на следующих условиях:

1. Для нанесения ядерного удара по США и Великобритании, в любой момент, когда государство почувствует угрозу своему суверенитету, по собственному решению.

2. Для нанесения ядерного удара по участникам военных союзов, в которых состоят США и Великобритания, с согласия России.

3. За предоставление этих возможностей защиты своего суверенитета, страна, получившая ядерное оружие и средства доставки, предоставляет России право нанести удар этим оружием по странам, которые с точки зрения правительства России ей угрожают.

При вышеизложенном: предоставить США и Великобритании возможность остановить данное решение переведя военную, политическую и экономическую обстановку в положение, при котором договор о нераспространении ядерного оружия был ратифицирован сторонами.

Для этого США и Великобритания должны принять на себя следующие обязательства:

1. Отказаться от любого политического, военного, экономического и информационного противодействия восстановлению СССР и Югославии, которые будут предприняты Россией и её союзниками. Обязаться проголосовать за это восстановление в Совете Безопасности ООН.

2. Ликвидировать любые военные свои объекты и военные объекты стран, с которыми США и Великобритания входят в военные союзы, находящиеся ближе к границам СССР и Югославии, чем это было на момент заключения договора о нераспространении ядерного оружия.

3. Обязаться — безусловно выдать России/СССР всех её граждан, а также граждан входящих в руководство государственных образований на территории СССР и Югославии, вместе с имуществом принадлежащим им и их семьям.

4. Обязаться, не предпринимать никакие действия против третьих стран, за их сотрудничество с Россией в любых областях.

5. Декларировать деятельность по организации цветных революций, как незаконную уголовно наказуемую деятельность по вмешательству во внутренние дела других стран, с передачей преступников в международные суды, а их имущества тем странам, которые пострадали от этой их деятельности.

Я считаю, что такой ответ России укрепит международную безопасность. Поэтому он должен быть реализован.