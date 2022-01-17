Ответ России 2022

Вот во всех политических ток-шоу эксперты говорят, что ответ Путина на невыполнение США и НАТО требований России будет не предсказуем.
Я очень надеюсь, что я не угадаю, но попробую представить некоторые варианты такого ответа.
Первое:
Выход из договора о нераспространении ядерного оружия.
Второе:
Распространить или разместить ядерное оружие в таких странах, как Венесуэла, Куба, Никарагуа, Сербия, Ливия (территория контролируемая генералом Хафтаром).
Начало переговоров по этому вопросу с Аргентиной, Мексикой и Марокко.
Третье:
Одностороннее признание Мальвинских островов территорией Аргентины, а Техаса и Калифорнии территорией Мексики.
Четвёртое:
Минирование обеих побережий США ядерными посейдонами.
Пятое:
Удар искандерами или калибрами по базам НАТО в восточной Европе, включая базы Британии на Украине.
Шестое:
Предоставление власти Сирии соответствующего оружие для уничтожения базы США на территории Сирии.
Седьмое:
Ультиматум Японии о прекращении нахождения на территории Японии иностранных баз, с последующим их уничтожением, совместно с КНДР и КНР.
Восьмое: Закрытие воздушного и морского пространства Украины, без вторжения на Украину.
Девятое:
Предоставление помощи Сербии в возвращении Косово под сербский суверенитет.
Десятое:
Сообщение, что в случае заморозки Северного потока 2, трансатлантический интернет кабель, будет уничтожен.
Одиннадцатое:
Полный переход на Юань, как России, стран ОДКБ, ЕВРОЗЕС, Сирии, Ирана и всех стран, которые решат к этому присоединиться.
Двенадцатое:
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Теперь жду, чем меня удивит уважаемый Владимир Владимирович Путин.
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