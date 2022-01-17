Ответ России 2022

Вот во всех политических ток-шоу эксперты говорят, что ответ Путина на невыполнение США и НАТО требований России будет не предсказуем.

Я очень надеюсь, что я не угадаю, но попробую представить некоторые варианты такого ответа.

Первое:

Выход из договора о нераспространении ядерного оружия.

Второе:

Распространить или разместить ядерное оружие в таких странах, как Венесуэла, Куба, Никарагуа, Сербия, Ливия (территория контролируемая генералом Хафтаром).

Начало переговоров по этому вопросу с Аргентиной, Мексикой и Марокко.

Третье:

Одностороннее признание Мальвинских островов территорией Аргентины, а Техаса и Калифорнии территорией Мексики.

Четвёртое:

Минирование обеих побережий США ядерными посейдонами.

Пятое:

Удар искандерами или калибрами по базам НАТО в восточной Европе, включая базы Британии на Украине.

Шестое:

Предоставление власти Сирии соответствующего оружие для уничтожения базы США на территории Сирии.

Седьмое:

Ультиматум Японии о прекращении нахождения на территории Японии иностранных баз, с последующим их уничтожением, совместно с КНДР и КНР.

Восьмое: Закрытие воздушного и морского пространства Украины, без вторжения на Украину.

Девятое:

Предоставление помощи Сербии в возвращении Косово под сербский суверенитет.

Десятое:

Сообщение, что в случае заморозки Северного потока 2, трансатлантический интернет кабель, будет уничтожен.

Одиннадцатое:

Полный переход на Юань, как России, стран ОДКБ, ЕВРОЗЕС, Сирии, Ирана и всех стран, которые решат к этому присоединиться.

Двенадцатое:

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Теперь жду, чем меня удивит уважаемый Владимир Владимирович Путин.

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