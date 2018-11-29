Ответ на вопрос об Израиле

В личку, в соцсети «В контакте», я получил вопрос от госпожи, Наташи Никитиной. Я взял у неё разрешение на обнародование вопроса, которое в связи с немалым объёмом ответа, публикую здесь.

Наташа Никитина: «Здравствуйте, извините пожалуйста, что пишу вам и отнимаю ваше время, но у меня к вам просьба, вопрос, как к коллеге, не подскажете, кто бы смог мне немного помочь, подсказать, проконсультировать по вопросу Израиля (вообще вопрос поставлен: Разработать проект Ближневосточной проблемы, почему все таки государство Израиль не могут до сих пор создать и почему идет борьба между еврейским населением и арабами, почему не могут все таки сойтись на одном мнении и так далее) то есть в чем вообще причина идея ближневосточной проблемы с 20 века до нашего времени».

Между еврейским и арабским населением борьбы нет. Вернее, практически не было, до того момента пока существовал СССР.

Когда я приехал в Израиль, я абсолютно спокойно работал на стройках, так называемых «территорий» вместе с арабами. Израильтяне спокойно ездили в ближайшие арабские деревни, на рынки, потому что там дешевле.

Конфликт существовал не между людьми, а между властными структурами. Но и этот конфликт происходил по распоряжениям США.

США боролся с СССР. Одно из главных орудий этой борьбы, была цена на нефть и возможность ей манипулировать.

После заключения Израилем мира с Египтом, который США сумели вывести из под влияния СССР, они решили обанкротить СССР, сбросив цены на нефть до минимума.

Для этого были нужны страны Персидского залива.

Но в странах персидского залива население хотело знать: «Почему они живут так небогато, как например в Ливии, если у них такие богатые недра?».

Для того чтобы население не бунтовало, нужна была идеология вражды «Израиль и евреи виноваты». На борьбу с Израилем… бутафорскую борьбу, поскольку и Израилем распоряжались США, выделялись некоторые средства. Но то что это борьба была бутафорской, и проводилась только оплаченными властью группами совершающими теракты, понимали и евреи и арабы. Поэтому война между властями не мешала миру между народами.

Когда СССР исчез, ситуация кардинально изменилась. Теперь США поддерживать Израиль не было смысла, и нужно было нефть сделать безумно дорогой, поскольку за то время что США боролись против СССР, на дешёвых энергоносителях поднялась экономика Китая.

Нефть должна была дорожать, а это глобально было возможно только тогда, когда начнётся война между суннитами и шиитами.

Теперь Израиль мешал США. Он был консолидирующим суннитов и шиитов, фактором. Для уничтожения Израиля был приведен к власти в Израиле ликвидатор, Ицхак Рабин.

Рабин привёз в Израиль террористическую организацию ООП (соглашение Осло), дал им оружие, деньги и территории, для зомбирования населения.

В Израиле начались массовые теракты.

Это вызвало негодование в Израиле и Рабина решили устранить, заменив не другого миротворца, Переса.

Но тут у США вышла осечка. Пропаганда не сработала и незначительным большинством был избран последователь Шамира, Нетаниягу. Это совершенно не тот нетаниягу, что сегодня. Не перепутать, хоть это и один человек. Тот хотел сделать израиль независимым, а сегодняшний, просто держится за кресло.

Но тогда США не долго терпели того Нетаниягу, были созданы фейки, все властные институты, находящиеся под контролем США, заработали против Нетаниягу, и его заменил послушный США Эхуд Барак, и дело ликвидации Израиля было продолжено. Но всё-таки темп ликвидации был сбит и Израиль получил небольшую отсрочку.

Барак ликвидировал союз с ливанской оппозицией и Хисбола, встала на северных границах Израиля.

Население Израиля возмутилось и Барака ушли.

Вслед за Бараком, пользуясь авторитетом «непримиримого правого», правительство возглавил Арик Шарон.

Но шантажируя Шарона, поскольку он не был чист на руку, его заставили провести так называемое «размеживание». К власти в секторе Газа пришёл Хамас.

Для этого действия Шарона, в Израиле даже ввели открытый фашистский режим.

В Израиле парламентская система выборов. Народ голосует за партии. Это тоже не демократия, поскольку нет разделения властей. Но для «размеживания» которое было просто этнической чисткой евреев Газы, к власти привели партию, за которую НИ ОДИН израильтянин не голосовал. Её «Кадиму» собрали из продажных отщепенцев разных партий.

Нефть действительно резко подорожала.

Но на дорогой нефти, совершенно неожиданно для США, поднялась Россия.

Теперь Израиль опять был нужен. Нужен, тем более, что Иран попал под влияние России.

А когда у США не получилось в Сирии, они поняли, что нет возможности распылять свои силы, и срочно «мирят» Израиль с суннитскими странами персидского залива, чтобы они единым фронтом выступили против Ирана, а значит и России.

На сегодняшний день Израиль практически утратил свою государственность и стал одной из фирм США.

Но помня о недавнем терроре, еврейское и нееврейское население Израиля, боится арабов, поскольку не известно у кого из них успели промыть мозги так, что он совершит теракт. Арабы недолюбливают евреев, поскольку большинство арабов хотели бы опять жить мирно, а евреи опасаясь некоторых из них всех их держат их на расстоянии.

Хамас, несмотря на то что провозглашён террористической организацией, стал практически подразделением израильской армии. Они «воюя не угасающей войной» друг против друга, просто испытывают новые виды вооружений, которые США самостоятельно или через свою фирму «Израиль» более дорого продают.

«Вона» идёт в районах бедняков, а их жизни, никого из власти не интересуют.

А люди, и евреи и арабы, хотели бы жить мирно. Но кто им даст???

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