Ответ Марку Кричевскому.

— И русские и украинские власти должны оставить в покое украинские русскоговорящие города восточной Украины. — уверен бывший харьковчанин, а ныне израильский радио-журналист Марк Кричевский. Он считает Украину лоскутным одеялом, которое не нужно пробовать на прочность.

При этом, Марк не отрицает, что на нем жевтоблакитные очки. Но что без очков он не может.

Я хочу сообщить Марику, что его очки не только жевтоблакитные, но еще и не прозрачные.

Все беды Украины, все несчастья и смерти, происходят от того, что это «одеяло» не разорвали сразу.

Страна не одеяло. Люди не лоскуты.

У каждой общины свои интересы и дело не только в языке.

Юго-восток это, в основном,промышленный регион и в его интересах иметь рынок который купит его продукцию.

Запад-северо-запад, это, в основном сельскохозяйственный регион. Там свои специфические интересы.

Украина уродливое создание Советского Союза. И если уж проводить декоммунизацию, так начинать ее надо было с уничтожения самой Украины.

Даже голосование во властные органы, это четко показывало.

Я против того, господин Марк Кричевский, чтобы ради сохранения этого одеяла, удерживать людей устраивая геноцид и охоту за ведьмами. Против того, что бы ради этого сжигать людей в Одессе или бомбить их в Донецке.

Пусть Украина объявит референдумы во всех областях и прекратит гражданскую войну.

Господин Марк Кричевский! Люди которые поддерживают сегодняшнюю киевскую власть, где бы они не жили, тоже преступники против человечности.

Самое ценное это жизни людей. И поддерживать власти (хоть делая вид своей неангажированности), которые этих людей убивают подло и гнусно.

Задумайтесь над этим.

А Россия, тут вообще не причем.