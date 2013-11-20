Открытое письмо-обращение к Кадырову Рамзану Ахматовичу

Администрации Главы и Правительства Чеченской Республики:

364000, Россия, г. Грозный, ул. Гаражная, 10.

Код г. Грозный: 8-8712

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Факс: 22-45-53

Кадырову Р.А.

Салам алейкум, многоуважаемый и глубокопочитаемый Рамзан Ахматович!

Мир Вашему дому. Счастья Вашим детям.

Крепкого здоровья и долгих лет жизни Вам и всем Вашим родным и близким.

Светлая память Вашему покойному отцу Ахмату хаджи Абдулхамидовичу.

Вы, выдающийся человек. Настоящий Герой России.

Патриот с большой буквы.

Верная и надежная опора Путина Владимира Владимировича.

Исключительно и только благодаря Вашим уникальным способностям и непревзойденному таланту управления людьми, которое передалось Вам по генам от Вашего отца, Вы возродили города Грозный, Гудермес, Шали, Урус-Мартан из пепла. И на сегодняшний день, Вы по праву являетесь одним из эффективных региональным управленцев Российской Федерации.

А по узнаваемости и популярности, наверно не менее 95% населения в России знают Вас, достопочтенный Рамзан Ахматович!

Я нисколько не сомневаюсь, что Вы через несколько лет свой вверенный регион сделаете еще лучше чем прежде.

А Аргун станет в скором времени центром мирового туризма.

А будущая башня Ахмат по знаменитости обойдет Эйфелеву башню в Париже.

Можно на несколько десятков страниц перечислять все Ваши достижения.

И практически невозможно найти в Ваших поступках ни одного недостатка.

Но все, же. У меня к Вам всего один вопрос.

Почему среди членов Вашего правительства абсолютно нет лиц славянской этнической принадлежности?

Ведь управляемый Вами регион это не отдельное суверенное независимое государство и субъект международного права.

Ведь управляемый Вами регион есть неотъемлемая часть России и исконно русская земля.

Неужели среди 100 миллионов русских, которые проживают в границах РФ не найдется ни одного достойного человека, который способен быть министром в Вашем региональном правительстве?

Может я чего то недопонимаю, но порой такое складывается ощущение, что как то получаются двойные стандарты.

Жириновского Владимира Вольфовича критикуем. И не просто критикуем, а осуждаем, подвергаем директивному роспуску местное отделение партии ЛДПР, хотя насколько мне известно он ни разу Вас лично не оскорбил.

Зато Вы регулярно публично унижаете его честь и достоинство.

И осуждаете Жириновского В.В. за его гражданскую позицию.

А он между прочим глава партии за которую голосуют на протяжении последних двадцати лет постоянно не менее 10 миллионов человек.

И еще является вице-спикером Государственной Думы.

А его должность по статусу намного выше Вашей.

Он в отличие от Вас 5 раз баллотировался в Президенты.

И собирал 10-15 миллионов голосов от Калининграда до Камчатки.

И если на то пошло, если бы не особая протекция и сверхдоверие Путина Владимира Владимировича к Вам, то Жириновский Владимир Вольфович, как глава одной из крупнейших политических партий, как глава одной из многочисленной парламентской фракции, как одно из высших государственных должностных лиц в Российской Федерации имеет полное право поднять вопрос как на заседании ГД, так и перед Кремлем о дальнейшей целесообразности Вашего нахождения на Вашей региональной управленческой должности.

Тогда как весь управляемый Вами микроскопический регион по численности составляет чуть более 1 миллиона человек, что составляет менее 1% от населения России. По уровню ВВП, Ваш регион генерирует в общую копилку менее 1/1000 части, как впрочем и по территории Ваш регион составляет менее 0,1% от всей РФ.

Также по всем основным показателям, Ваш регион занимает 70-75-ое место среди 83 регионов.

А уровень дотаций из федерального бюджета формирует Ваш местный бюджет почти на 90%.

Если так разобраться еще неизвестно у кого правда. У него или у Вас.

Если мы всегда ссылаемся на демократию, то мнение большинства есть правда. Отсюда не трудно сделать вывод, что за Жириновским стоит правда в 10 раз больше чем за Вашей правдой.

Я не обладаю цифрами за 2013 год. У меня есть на руках цифры только за 2010 год. Но все равно есть уверенность, что кардинально ничего не изменилось. Так вот по ЧР доходная часть бюджета составляет 57 млрд.р.р. Из них, в том числе федеральные дотации 52 млрд.р.р. Страна по сути полный банкрот, если вот так разобраться по сути.

Я конечно могу примкнуть в большинству, которые будут кричать «Хватит кормить Кавказ». Но я все таки думаю о том, что у Кавказа есть будущее. И причина как мне кажется, ощущается в кадрах на местах. То есть на государеву службу принимаются люди исключительно по землячеству и лояльности и личной преданности. В итоге получается хорошая команда по распилу бюджета, а если быть точнее федеральных дотаций из Москвы.

И выход из создавшегося положения, когда Кавказ и в том числе Чечня для одних выглядит как колючий еж, а для других как чемодан без ручки, то есть нести тяжело, а выбросить жалко. Я думаю, что нужны хорошие управленческие кадры на Северный Кавказ. И мое письмо, в котором я обращаюсь к Кадырову Рамзану Ахматовичу направлено не с целью провокаторства, оскорбления, унижения, хуцпы, разжигания или просто посмеяться, а исключительно из светлых, добрых побуждений, искренне посоветовать обновить управленческий состав, для того, чтобы вывести Чечню, как один из высокодотационных регионов РФ на точку безубыточности, а желательно положительной рентабельности.

Настоятельно прошу Вас, глубокоуважаемый Рамзан Ахматович, мои слова не принимать как какой либо вызов и или укор, упрек к Вам. Еще раз повторюсь, считаю Вас одним из лучших эффективных менеджеров в России. Хорошо, если у других губернаторов и мэров городов в РФ будут такие же возможности как у Вас в части полномочий.

Именно, внимательно наблюдая за Вашей публичной политической деятельностью, я все больше схожусь к мысли, что нужно управляющим 83 регионов России дать как можно больше полномочий на местах. А то как то получается интересно. Одним губернаторам и мэрам много чего можно делать и при этом они практически всегда вне критики. А другие зажаты со всех сторон и правят как крепостные и постоянно подвергаются критике со стороны как федерального правительства, так и Кремля, хотя именно они приносят основной доход в общий бюджет России.

Так вот, при всех Ваших победах и сильных сторонах, позволю себе смелость заметить, что Вы у себя разводите чеченскую этнократию.

14 министров.

6 Заместителей Председателя Правительства.

1 Председатель Правительства.

http://chechnya.gov.ru/page.php?r=48

4 депутата ГД от ЧР.

41 депутатов в парламенте

http://parlamentchr.ru/deputaty-gosdumy-fs-rf-ot-chr

3 Заместителя Верховного судьи

1 Верховный судья

http://vs.chn.sudrf.ru/

1 Прокурор

http://www.genproc.gov.ru/structure/subjects/office-1155

Итого: 71 представителей политической элиты, не считая Вас.

И ни одного русского. Ни одной русской фамилии.

А хотя это Россия. И это русская земля.

С Вашей стороны, почтенный Рамзан Ахматович, будет дальновидно, если пригласите хотя бы 30 русских и или для начала 20 русских из других регионов РФ.

Я ничего не имею против в отношении нынешнего премьер министра ЧР Эдельгериева Абубакара Сайд-Хусайновича. Возможно он самородок. Возможно в нем есть гениальный талант управленца. Но почему то вот такая почти у всех биография. Нет за плечами опыта управления крупными международными, транснациональными холдингами. Все как то сухо и стандартно. ОВД, охрана, юриспруденция МВД и в министры.

Может быть Иса Абубакарович тоже как и Абубакар Сайд-Хусайнович гениальные управленцы от Бога. Как Сталин. Ведь Иосиф Виссарионович не имел высшего образование. Но он много читал книги. Может Премьер министр и его первый заместитель тоже начитанные люди. Имеют глобальное мышление. Все возможно. Мы не знаем за какие заслуги их поставили во главе ЧР. Достопочтенному Рамзану Ахматовичу конечно видней. Но в целом, я просмотрел 71 биографию. У всех как то локальность. Люди безвылазно жили в ЧР. Никуда дальше нос не сували. Кто то был танцором, рабочим, кто то милиционером рядовым. И тут как то после 2004 года, а если быть точнее после 2007 года у всех старт через 50 ступеней вверх. И все министры, депутаты.

Мне вот интересно сколько человек из тех 71-го представителя элиты ЧР знают в совершенстве английский, французский, немецкий, японский язык.

А ведь это доступ к передовым технологиям. Может кому нибудь удастся реализовать какой нибудь интересный инвестиционный проект по строительству, по выпуску, по сборке чего нибудь передового и конкурентноспособного с последующей реализацией в Турцию, в Иран, в страны Лиги арабских государств. Почему бы и нет?!

Может Вам привлечь официально, открыто путем открытого тендера на управленческие позиции не из Чечни, а из всей России?

Все таки 140 миллионов человек. Я уверен найдутся люди, которые поедут работать, но у которых за плечами опыт управления в крупных компаниях или на высоких министерских должностях в государственном аппарате федерального правительства. И эти люди, более грамотные, толковые, способные, продвинутые и умные, в плане коррумпированности чистые как слеза, которые переедут со всех уголков России к Вам и будут трудиться во благо Вашего региона и принесут значительно больше пользы чем действующие члены Вашей нынешней команды.

Мир не стоит на месте. Все течет. Все меняется.

В политике важно уметь ощущать перемены и вовремя подстраиваться под них, ради собственного благополучия. Это чувство хорошо развито у политических долгожителей. Есть большая вероятность, если Вы хотя бы на 30% инкорпорируете во властные структуры лиц титульной нации, то есть русских, а желательно конечно все 50%, то тогда я думаю Вы еще долго можете сохранить свое статус-кво.

Ежели будете дальше свой регион удерживать в состоянии этнократического режима, как это делаете Вы сейчас, у меня есть тонкая уверенность, что со временем Ваши позиции могут сначала слегка, а потом сильно пошатнуться и Вы можете оказаться вне государевых дел.

Полагаю, 200 лет назад, Ермолов Алексей Петрович исключительно из добрых и светлых побуждений, основывая для своего родного Отечества крепость Грозный, которая благодаря Вам, уважаемый Рамзан Ахматович и Вашему Аллаху, который Вам активно помогает, Вы преобразили в живописный современный мегаполис и по уровню можно смело поставить в один ряд между Лондоном и Дубаи, все таки генерал рассчитывал, что в этом городе будут править русские люди. Я почему то в этом уверен.

Уважаемый Рамзан Ахматович, я пишу Вам из добрых и светлых побуждений и хочу, чтобы 10-миллионный СКФО стал самодостаточным, безубыточным, а лучше имел положительную рентабельность. И исходя из таких целей, вот считаю, что нужно упор сделать на кадровую управленческую политику. Замещать вакантные должности путем открытого тендера. Не гнушаться, а наоборот привлекать русские грамотные кадры у которых за плечами большой опыт управления крупными концернами, холдингами, имеющие разнообразные социальные связи и конечно же со знанием в совершенстве английского, немецкого, испанского, китайского, японского, хинди языков. Тогда Чечня станет центром мирового туризма, будут много крупных разнообразных инвестиционных проектов. Будет много прозрачности в деятельности государственных органов. Одним словом созидание.

Спасибо заранее за ответ.

Низкий от меня поклон.

С глубоким уважением и неизменным почтением к Вам

Тайчибеков Ермек

© YTaychibekoff-2013 20 ноября

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