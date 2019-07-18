Открытое письмо Анатолию Шарию.

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Здравствуйте уважаемый Анатолий!У меня вызывает недоумение, ваше требование доказать ссылками Вашу «пророссийскость».Ваша «пророссийскость» прекрасно видна в каждом вашем ролике. Но давайте разберёмся, чего хочет Россия?Россия хочет, чтобы у её границ была страна сказочно богатая. Чтобы каждый гражданин этой страны был миллионером. И чтобы он, приезжая туристом в Москву, Питер, в Карелию, на Байкал, на Курилы, в Сочи, катаясь по православному кольцу России или проезжая смотреть уникальнуюкультуры средней Азии, оставлял в России огромные деньги. Причём, оставлял не считая и не жалея, так как богат. И был бы доволен тем, что язык страны, куда он направился туристом ему знаком и понятен и никаких языковых трудностей.Разве Вы не того же хотите?Разве Вы не хотите, чтобы российские строители строили на Украине дома, мосты, сажали лес, создавали парковые зоны, отправляя своим семьям, баснословные по российским понятиям зарплаты и увеличивая совокупное богатство России? Причём всё это в стране, где у них нет никакого языкового барьера. Вы этого не хотите? Так и Россия, не против.России нужен богатый сосед. Российская опера хочет приехать не только в Харьков, Днепр, Киев, Львов и Одессу, но и проехаться чёсом по зажиточным украинским сёлам, собрав хороший сбор. И чтобы любой представитель Российской эстрады мог хорошо заработать на украинском зрителе, которому понятен язык его песен и песни на языке которого тоже понятны и легки для запоминания.Теперь давайте коснёмся войны на Донбассе.Какая гражданская война? Никакой гражданской войны на Украине нет. Есть очередной пожар развязанный США, с целью сохранения своего доминирования.Разве украинцы (те жители Украины, которые не идиоты) едут воевать под Донецк и Луганск добровольно? Какое дело одесситу, на каком языке хотят говорить в Донецке или Львове???Давайте, Вы, как пророссийский блогер, признаетесь честно — России Донбасс нафиг не нужен. Крым был нужен, чтобы туда не пришли военные базы США. А зачем ей регион добывающий уголь, которого в России хватает и добыча которого и в России убыточна?И теперь, когда я, израильтянин, бывший коренной днепропетровчанин, всё это написал, попробуйте отрицать свою пророссийскость.И жители Украины, и сегодняшняя российская власть, и мы, украинская диаспора в дальнем зарубежье, хотим одного и того же.Мы все хотим процветающей Украины. Кто-то хочет иметь её соседом, а кто-то Родиной.Разве это не так?