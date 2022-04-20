Открытая Азиада

Открытое письмо спорткомитетам стран Азии.

Я думал, думал и вот чего удумал.

Есть чемпионат Европы по фигурному катанию.

Есть чемпионат Европы по гимнастике.

Есть первенство Европы по футболу.

Есть европейские футбольные кубки.

И т.д.

А что с Азией? Что с Африкой? Что с латинской Америкой?

Там кое-что есть, но в каком-то урезанном виде. Есть ощущение некоторой дискриминации.

Россия не меньшая часть Азии, чем Китай, Израиль, Индия, Япония, Саудовская Аравия, Иран, Абхазия, Азербайджан, Армения, Афганистан, Бангладеш, Бахрейн, Бруней, Бутан, Восточный Тимор, Вьетнам, Грузия, Египет, Индонезия, Иордания, Ирак, Йемен, Казахстан, Камбоджа, Катар, Кипр, Киргизия, КНДР, Южная Корея, Кувейт, Лаос, Ливан, Малайзия, Мальдивы, Монголия, Мьянма, Непал, ОАЭ, Оман, Пакистан, Сингапур, Сирия, Таджикистан, Таиланд, Туркмения, Кипр, Турция, Узбекистан, Филиппины, Шри-Ланка, Южная Осетия.

А население Азии больше четырёх с половиной миллиардов человек. То есть больше половины всего мира.

России пора принимать участие не в европейских турнирах, а в азиатских.

Возможно это даст дополнительный толчок и развитию азиатских соревнований.

Неплохо бы так же устраивать Спартакиаду Азии.

Такая Спартакиада или Азиада, может быть как летней, так и зимней.

Она может быть и открытой. То есть на Азиаде смогут участвовать спортсмены стран любых континентов.

Современные чиновники от спорта, на мой взгляд, стали слишком политизированны. Пора вышвырнуть из спорта политику. Страны Азии вполне на это способны.

Особенно жалкими выглядят современные чемпионаты по гимнастике и фигурному катанию. Но и в других видах спорта это выглядит идиотизмом. А завтра из спорта могут выбросить и Китай.

Пора положить этому конец.

Даёшь Азиаду!

© Copyright: Ростовцев Сергей, 2022

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