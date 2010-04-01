Осторожно Селком – или как нас разводят в Израиле.

Бывают разные преступления. Вон вчера в США один американский парень Джоэл Мунт, убил свою русскую жену Светлану, на глазах у своих детей. Я не люблю американцев, и этот парень должен и будет сидеть в тюрьме, но…
Но будь я судьей, я никогда не приговорил бы его к смерти. И не пожелал бы ему смерти , не смотря на то страшное преступление, которое он совершил.
Так вот сотрудников фирмы Селком (компания сотовой связи), в суд не поведут. А если бы и повели, адвокаты доказали бы что вышло недорозумение. И виноваты сотрудники фирмы Селком в мелком надувательстве моих сограждан. Мелком но массовом и совершаемом не как Мунт, от избытка эмоций, а с целью наживы и особой наглостью. Поэтому я, хотя сегодня и первое апреля, абсолютно искренне, всем сотрудникам фирмы Селком, желаю …
— Откуда же такие эмоции? — спросите Вы.
Семья моих хороших знакомых, более десяти лет состоящая клиентами компании Селком, получила на пейсах тлуш (подарочный талон), что поскольку они такие давние клиенты, то компания Селком дарит им на Песах новый современный аппарат. И что получить аппарат можно в любом отделении Селком.
В Израиле принято дарить подарки на Песах и такое письмо никаких подозрений не вызвало.
Ну разве что — спасибо родной компании.
В выходной день пасхальных каникул (не все работают без выходных, как я) семья отправилась за подарком. Заодно решили заказать еще один номер для младшего члена семьи
Но уже в офисе Селком им сообщили, что в подарок они получат второй аппарат, если они купят первый. И несмотря на то, что сам аппарат дороже чем на свободном рынке, семья решила что два аппарата (хотя до этого дня о покупке аппарата никто не задумывался по финансовым причинам) выгоднее чем один в свободной продаже.
Семья тщательно выбрала аппарат (это же уже не подарок, когда даренному коню в зубы не смотрят) и начала оформление.
За все про все, на этот предварительный этап, включая небольшую очередь, ушло два часа. Два часа во время которых младший член семьи предвкушая повторял:
— Неужели я уйду отсюда со своим мобильником?
И вдруг… в самом конце оформления, оператор оформлявший заказ сообщил им что эти условия действительны только если они подписываются 18 месяцев разговаривать по обоим аппаратам на сумму не меньше 150 шекелям. А если сумма будет меньше, сумма за аппараты вырастет вдвое.
На вопрос почему об этих условиях не сообщили сразу, было сказано с улыбкой:
— Извините, это лично моя ошибка.
Разговор шел на русском поэтому недопонимание было исключено.
Расчет компании простой – выбрав аппараты и потратив на это драгоценное праздничное время, люди махнут рукой и не захотят уходить без покупки.
Вот за это я желаю и желаю абсолютно искренне, всем сотрудникам компании Селком и конечно ее владельцам и руководству …
И пусть Бог решит справедливы ли мои пожелания.
Но в моих глазах, террорист убивающий из своего безумства из своих религиозных фантазий, должен быть уничтожен, но не в наказание а как в защиту от него.
То что делает Селком, не нуждается в особой защите, но должно быть наказано той же мерой, именно из-за полной уверенности в своей безнаказанности..
А поскольку в суде это сделать вряд ли возможно, пусть все свершается тысячами пожеланий одураченных клиентов.
Я понимаю, что так поступает не только компания Селком и не только в Израиле…Но что делать с другими компаниями и в других странах, пусть пока решается без меня.
Сергей Ростовцев.
Всё так эмоционально, по азиатски. Если вы меня обманите я вас прокляну ,убью ,зарежу ,всю семью истреблю. Хрень.
Всё так просто . Как трусы .
«Любая сделка или покупка может быть отменена в односторонем порядке без причины в течении 30 дней» . Неговоря уже что можно отменить в процессе на любом этапе.
Конечно в Израиле товар тяжело сдать назат в некоторых торговых точках. Вернее в некоторых ( по пальцам сосчитать ) можно . В большинстве предложат купить принудительно что то на эту сумму. Хрень.
Народу нравится . Обман национальный вид спорта . Обман в Израиле везде ,от магазина до государственных учереждений и судов , полиции, и даже Кацав пиздун гадоль оказался. Обман — норма морали на Востоке.
Меня селком кинул в своё время на 100 шекелей , компания гавно. В других небыл может и хуже. А Хот — какое гавно . Я от них отключится не мог ,а когда отключили то на день раньше , им плевать что уплочено им так удобнее — гавно. А Банки ? Ой я умоляю . Израильский сервис — породия на сервис. Воры с государственной лицензией и крышованые государственной полицией и отмазываемые государственной системой левосудия.
Так ребята два часа праздничного дня потеряли. Фиг конечно они что купили, так что возвращать нечего.
Но расчет на что?
Что вздохнут и купят.
Именно эту маленькую гадость я бы и давил. Расчет что из-за мелочи никто в суд не пойдет. Время дорого.
Это не национальный а гистодрутовский вид спорта. Вот щас, кто из России или Украины явиться — буду удивлен если у них с этим лучше.
Так что тут, ничего национального.
В США тоже грабеж, но там глобальный грабеж всего мира.
В старой Руси за такое «садили на пенек» (если вы знаете что это такое). Я человек добрый, либеральный и терпимый… но тут у меня просто оскомина от этого дерьма. И ес и хот и дан. Суки одним словом.
При чем здесь «национальный вид спорта»? Это что, спорт: «обмани еврея»?
Спорт называется «Я НЕ ФРАЕР» . А Вы не знали? Это национальный еврейский вид спорта . Я на этом определении настаивавю.
Состязание заключается в том что из поединка противников обязательно ктото остаётся фраером. Поединки происходят всюду и постояно. И селком тому не исключенее.
Я зашёл в овощьной купил яблоко зелёное одно , хозяин дал сдачу несколько огорот ,я сунул в карман и пошёл , дома смотрю он мне сдал монетами по 5 агарот , их не принимают не где уже . На 50 агорот обманул ! Он хозяин магазина на улице Дизенгофф ,у него цены ломавые . Полшекелем непобрезговал . Что это если не спорт? Так и Селком и все остальные , они в деньгах по уши , но ради спорта и обмануть могут.
В Израиле надо быть в тонусе всегда, зевнул и ты фраер.
Если вы приехали в «Израиль» из бывшего СССР — вы уже жестоко «фраернулись».
Это страшная ловушка, капкан, выбраться из которого, можно только волчьим путём (отгрызая лапу, удрать пока не стало слишком поздно).
Ой! Ой!Ой! Ничего не надо отгрызать. Есть финансовые потери при выходе ,но это всего лишь деньги. Деньги надо заработать и всё. Не надо отгрызать и продолжать сосать тоже по желанию, кто хочет сосёт ,а кто не хочет тот уезжает.
Можно писать что хочешь , всё равно никто не читает и не бывает тут.
только мёртвые с косьями в доль дороги .
Ну это еще фигня.
А вот у меня такая ситуация: пришел агент, рассказал мне про одни цены,
перетащил меня из Orange в Cellcom, а сейчас я получил распечатку — оказалось
в два раза дороже чем он мне наплел.
Агент этот, естественно, уже «не работает», в Cellcom ничего «не знают».
Но у меня есть полная аудиозапись беседы с агентом. Не знаю, как это мне
поможет, но думаю что очень поможет. Надеюсь.
@Евгений П
Мне говорили, что есть сайт защиты потребителей. Там есть и на русском. Так нужно обратиться туда.
Селком либо должен признать условия своего агента, либо дать вам без проблем расторгнуть контракт. Но наверно можно подать в суд и на агента и на селком и попросить тысяч пять компенсации — пусть сами разбираются кто виноват.
Аналогичная ситуация у нас,получили счёт в два раза больше,Чем договаривались,мотивируют тем,что месяц был не полный,поэтому скидку мы не получили(чушь какая то)В следующем месяце получим..Агент не оставила договор,сейчас на просьбу выслать копию,говорит,что договор ушёл в архив,его сложно найти(прошло полтора месяца,совсем за идиотов людей держат.).В самой компании говорят,что у них нет договора с нашей подписью.Какой то замкнутый круг.Подскажите,если кто знает, куда можно обратиться.
Один довольный клиент приводит пять новых.
Один не довольный клиент отговаривает двадцать потенциальных клиентов.
@Светлана
Я сегодня +- завтра найду вам адрес сайта союза потребителей. В вашем случае это должно помочь немедленно. То-есть это такой вопрос, за который их закопают.
В смысле договор Вам пришлют.
Но изменить договор, будет не просто.
Согласен с автором в том, что Селком это бяка, сегодня написал у себя на сайте статью в которой описал схему, которую пытались применить на моих родственниках, если б я не вмешался, им бы точно еще что то впихнули, убедив их в том, что предлагают им конфетку.
В этом коменте я поставил ссылку не просто на сайт а на статью, автор если считаешь последнее предложение рекламой, просто удали его при модерации коммента.
плюйте на всех . всё-роно обманут