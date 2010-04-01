Осторожно Селком – или как нас разводят в Израиле.

Бывают разные преступления. Вон вчера в США один американский парень Джоэл Мунт, убил свою русскую жену Светлану, на глазах у своих детей. Я не люблю американцев, и этот парень должен и будет сидеть в тюрьме, но…

Но будь я судьей, я никогда не приговорил бы его к смерти. И не пожелал бы ему смерти , не смотря на то страшное преступление, которое он совершил.

Так вот сотрудников фирмы Селком (компания сотовой связи), в суд не поведут. А если бы и повели, адвокаты доказали бы что вышло недорозумение. И виноваты сотрудники фирмы Селком в мелком надувательстве моих сограждан. Мелком но массовом и совершаемом не как Мунт, от избытка эмоций, а с целью наживы и особой наглостью. Поэтому я, хотя сегодня и первое апреля, абсолютно искренне, всем сотрудникам фирмы Селком, желаю …

— Откуда же такие эмоции? — спросите Вы.

Семья моих хороших знакомых, более десяти лет состоящая клиентами компании Селком, получила на пейсах тлуш (подарочный талон), что поскольку они такие давние клиенты, то компания Селком дарит им на Песах новый современный аппарат. И что получить аппарат можно в любом отделении Селком.

В Израиле принято дарить подарки на Песах и такое письмо никаких подозрений не вызвало.

Ну разве что — спасибо родной компании.

В выходной день пасхальных каникул (не все работают без выходных, как я) семья отправилась за подарком. Заодно решили заказать еще один номер для младшего члена семьи

Но уже в офисе Селком им сообщили, что в подарок они получат второй аппарат, если они купят первый. И несмотря на то, что сам аппарат дороже чем на свободном рынке, семья решила что два аппарата (хотя до этого дня о покупке аппарата никто не задумывался по финансовым причинам) выгоднее чем один в свободной продаже.

Семья тщательно выбрала аппарат (это же уже не подарок, когда даренному коню в зубы не смотрят) и начала оформление.

За все про все, на этот предварительный этап, включая небольшую очередь, ушло два часа. Два часа во время которых младший член семьи предвкушая повторял:

— Неужели я уйду отсюда со своим мобильником?

И вдруг… в самом конце оформления, оператор оформлявший заказ сообщил им что эти условия действительны только если они подписываются 18 месяцев разговаривать по обоим аппаратам на сумму не меньше 150 шекелям. А если сумма будет меньше, сумма за аппараты вырастет вдвое.

На вопрос почему об этих условиях не сообщили сразу, было сказано с улыбкой:

— Извините, это лично моя ошибка.

Разговор шел на русском поэтому недопонимание было исключено.

Расчет компании простой – выбрав аппараты и потратив на это драгоценное праздничное время, люди махнут рукой и не захотят уходить без покупки.

Вот за это я желаю и желаю абсолютно искренне, всем сотрудникам компании Селком и конечно ее владельцам и руководству …

И пусть Бог решит справедливы ли мои пожелания.

Но в моих глазах, террорист убивающий из своего безумства из своих религиозных фантазий, должен быть уничтожен, но не в наказание а как в защиту от него.

То что делает Селком, не нуждается в особой защите, но должно быть наказано той же мерой, именно из-за полной уверенности в своей безнаказанности..

А поскольку в суде это сделать вряд ли возможно, пусть все свершается тысячами пожеланий одураченных клиентов.

Я понимаю, что так поступает не только компания Селком и не только в Израиле…Но что делать с другими компаниями и в других странах, пусть пока решается без меня.

Сергей Ростовцев.