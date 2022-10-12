Осторожно, newsru. co. ilовцы

Любой человек учивший основы педагогики знает, что так строить опрос нельзя.

Это не опрос а наглое промывание мозгов.

Среди пяти значимых ответов, четыре «Я осуждаю эту атаку». Речь об ответе России на террористические атаки на Крымский мост, «северные потоки», Дарью Дугину и прочее.

А четыре ответа должны начинаться так «Я поддерживаю атаку России».

А среди этого: «Я считаю её недостаточной», «Атаковать России нужно было США», «Мне жаль, что Израиль не начал уничтожение нацистов раньше России».

Тогда, психологическое равенство ответов будет восстановлено.

Но на newsru.co.il засели нацисткие агитаторы, желающие чтобы израильские евреи поддерживали тех, кто поклоняется тварям убивавшим их соплеменников Циклоном Б, в газовых камерах, расстреливая в разных ярах, или просто моря голодом в гетто. Поклоняется тем, кто делали детей нашего народа, подопытными животными для садистских опытов.

Вот кто такие эти newsru.co.ilовцы .

© Copyright: Ростовцев Сергей, 2022

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