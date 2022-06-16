Ошибся ли Запад?

Честно говоря, я привык посмеиваться над «экспертами» различных шоу и интервью. Но на этот раз, мне в пору «посмеяться» и над собой.

Не увидел очевидного. Но по порядку.

Слушал я вчера и позавчера мнение одного американского эксперта. Он в США какой-то суперпупер эксперт. Его интервью транслировали на всех российских политических шоу. Не помню я как его зовут, но это не важно.

Этот парень доказывал что Запад ошибся по поводу санкций на Россию. Он говорил, что экономика США такая большая потому что в ней большой сектор занимает обслуживание. Ну там, домработницы, посыльные, кафе и рестораны. Что экономика США сильно переоценена. А в России главное это производство и добыча ресурсов. Поэтому санкции наложенные на Россию не работают (вернее работают наоборот) и с санкциями Запад ошибся.

Я слушал и думал, что парень абсолютно прав.

А сегодня я послушал петербургский международный экономический форум.

Ну там один парень, скрупулёзно и не обобщая говорил, какое положение с продовольствием на Земле, вызовут санкции против России.

Зерно не главное. Главное удобрения. Без зерна России и Украины, мир бы не умер, хоть и страдал бы. Но вот то что теперь вся латинская Америка и Африка не смогут выращивать столько, сколько выращивали, на много серьёзней.

И то что российские и белорусские удобрения могут вывести из под санкций, проблему не решит. Потому что нет возможности их доставлять. А если и найдётся такая возможность, так со следующего года их будет трудно произвести, поскольку не будет запчастей к оборудованию, которое их производит.

Но если страны, в которых есть плодородная земля ещё как-то это перенесут, то странам которые «сидят» на гидропонике, точно мало не покажется.

— Ой! — сказал я себе. — А как же Израиль?

Живу я в Израиле. Семья в Израиле. Война России и Китая с США для меня не желательна (я её очень не одобряю), но не смертельно. Израиль нейтрален. Но Израиль весь на гидропонике. У нас нет бескрайних полей. У нас или песок, или камень, или глина. И даже когда смесь всего этого, это не плодородная почва. Так что это? Пипец нам?

И в этот момент до меня дошло.

Запад (Мировая закулиса) не ошибся.

Я уже давно исповедую принцип, что если мне кажутся неразумными цели какого-то государства, это означает что настоящие его цели совсем другие.

До меня дошло, что плевать Мировой закулисе и на Россию и на Украину и даже на Китай. Это они нам глаза замыливают.

Действительная цель: «Уменьшит население Земли до одного миллиарда».

Сначала СПИД, потом ИГИЛ, потом пандемия короновируса, разработанного в биолабораториях от минобороны США, а теперь следующая приготовленная США напасть?

Ой ребята! Нас хотят убить. Убить шестерых из каждых семерых.

— На первый седьмой рассчитайсь!

2, 3, 4, 5, 6, 7 шаг вперёд и лицом к стенке!

Цветы положить будет некому.



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