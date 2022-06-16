Ошибся ли Запад 2?

Написав первую статью «Ошибся ли Запад?», я серьёзно задумался о напастях по сокращению земного населения за последние 30 -40 лет.

Ведь то, что роботы начнут заменять людей и смогут это сделать, стало ясно уже тогда.

Золотой миллиард будут обслуживать роботы. Именно с того времени, времени начала компьютерной эпохи и надо начинать искать напасти Мировой закулисы.

Оставим в покое звёздные войны Рейгана.

Но что с тех пор возникло как фактор, так это ЛГБТ, ювенальная юстиция и цветные революции.

Целью ЛГБТ и ювенальной юстиции было разрушение семьи. Особенно это должно было коснуться Европы. Ниже я объясню для чего.

Разрушали страны и цветные революции.

Особенный эффект коснулся, так называемой арабской весны.

Когда население некоторых стран ринулось в малодетную (благодаря ЛГБТ и Ювенальной юстиции) Европу.

Происходило освобождение некоторых территорий.

Надвигающийся голод должен опустошить страны многие Африки. Инфекции должны продолжить начатое до голода, после него.

Придумается ещё много.

Но что дальше? Что будет когда все эти полумеры закончатся?

А с территории стран НАТО (включая США) будет нанесен ядерный удар по России, Китаю и Индии и территориально близких к ним стран. А может и не только по ним. Удар такой мощи, что почти всё население этих стран окажется уничтоженным.

Ответным ударом мёртвой руки будут уничтожены оставшиеся страны Европы и США.

В мире на 2020 год 7.753 миллиарда человек.

Если это произойдёт, в мире останется менее 3, а то и 2 миллиардов не сильно развитых стран.

Но дальше дело техники.

Но теперь вопрос:

А где в это время будет, вместе со своими семьями, укрываться «мировая закулиса»?

Есть много мелких островных государств с прекрасным климатом и очень низкой плотностью населения:

Тувалу, Науру, Маршалловы Острова, Гренада, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Люсия, Антигуа и Барбуда, Сейшельские Острова, Сент-Китс и Невис, Тонга, Микронезия, Кирибати, Доминика, Палау.

Подходят и малозаселённые Ниуэ, Маври­тания, Ботсвана, Гайана, Ливия, Суринам, Француз­ская Гвиана, Намибия, Западная Сахара, Фолклендские Острова.

И не зря же Трамп хотел заграбастать пустынную Гренландию?

Теперь нужно следить: Как только «Мировая закулиса» начнёт покидать США, Британию — значит наступает последний этап того мира, который мы знаем.

Есть и надежда. Россия и Китай могут нанести по США и прочим ядерным силам НАТО, упреждающий удар.

Мир конечно пострадает, но всё-таки будет спасён.



© Copyright: Ростовцев Сергей, 2022

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