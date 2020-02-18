Вот и стало ясно. Опять евреи виноваты.

Уже третьи выборы подряд в Израиле паразитам не удаётся создать правительство. И они нашли выход: Нормально жить со старым, давно утратившим легитимность правительством.

Ноу Хау, короновирус!!!

Но последовательно. В Израиле два вида паразитов: квиютчики и религиозные.

Справка.

Квиютчики: это паразиты которые получают зарплату в три раза более высокую, чем работники частного сектора и в четыре раза чем подённые рабочие. Место квиютчика защищено законом и передаётся по наследству. Уволить его можно, только если другие квиютчики согласятся. Но дураков нет.

Религиозные: это те, кто ходят сидеть в синагоги и ешивы, а за это получают пособия на себя и на детей (материнский капитал отдыхает) и избавлены от необходимости служить.

Они абсолютные невежи, поскольку в их школах такие предметы как математика, физика, химия и упаси гаШем, биология, не изучают.

Обе группы паразитов живут за налоги частного сектора. Квиютчики поддерживают левых, религиозные правых. Борьба за деньги тех, кто работает но живёт почти в нищете.

И тут, одна партия, рискуя потерять представительство в Кнессете, решила поменять правила игры. Это НДИ. Само НДИ правые, но они сказали что в одно правительство с религиозными не войдут.

Немедленно мандаты НДИ почти удвоились, и возникла патовая ситуация.

После выборов, ни одна из групп поддерживаемых паразитами, не получала достаточного количества мест, чтобы создать правительство, но и союз с представителями паразитов нарушать боялась. Выборы же не последние.

И вот решение найдено.

Создан короновирус и 17 февраля, министр здравоохранения Яаков Лицман встретился с председателем Избирательной комиссии адвокатом Орли Адас и обсудил возможность переноса намеченных на 2 марта парламентских выборов.

Тое сть, выборов нет, паразиты продолжают получать свои куски, а остальной трудовой люд, на это горбатиться.

Один умный еврей, сказал: «Ищи того, кому выгодно».

Похоже, короновирус выгоден пока только паразитам Израиля.

Опять евреи виноваты…, хоть и не все.

© Copyright: Ростовцев Сергей, 2020

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