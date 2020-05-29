Я толстый…. Нет. Враньё. Я жирный! Я жирный, старый …. Я супержир и суперстар.
Ну там утром, бегу стандартные десять км. вокруг города, а документы в кармане. У нас в Израиле идти в туалет нужно с удостоверением личности. Потому как если что, арестуют до выяснения этой личности, и если заподозрят что в животе, а он у меня суперживот, взрывчатка, будешь сидеть на камератине любой срок.
Ну так значит я с удостоверением и медицинской картой своей больничной кассы.
И тут как раз она — поликлиника. Захожу, натянув, до этого момента опущенную маску на рот и нос и спрашиваю.
— А можно к дежурному семейному врачу?
Поликлиника пустая. Охранник у входа выдаёт маски тем, у кого нет, и секретарша в застеклённом от посетителей окне.
— Ваш картис. — говорит русскоязычная секретарша, и получив картис выдаёт талон в 314 кабинет.
Иду туда.
Семейный врач, очень эротичная женщина лет тридцати пяти, естественно русскоязычная и зовут Оксана.
Оксана меня взвесила, расстроилась и говорит.
— Вам стоит сделать операцию по уменьшению желудка.
— Зачем?
— Вы будете чувствовать сытость намного раньше, чем сейчас.
— Оксана! Я заканчиваю есть с чувством голода. Я уже забыл, что такое чувство сытости.
— Могу дать направление к диетологу.
Эх думаю. Мне бы к сексофизиотерапевту. Ну и чтоб такая же симпатичная как ты….
И тут на меня идея свалилась.
— А нельзя ли заказать такие очки, которые размер пищи будут увеличивать? Мы, мужики — говорю я почти облизываясь и глажу взглядом её талию — глазами любим…. Ну в смысле желаемое количество корма определяем. Увижу я в своей миске три пельменя размером с кулак, съем и буду считать, что хватит.
— Тогда вам к окулисту. — Говорит улыбаясь Оксана, ловя мой взгляд на расстегнувшейся пуговке её халата.
Очки, как средство для похудения – Патентую.
Я толстый…. Нет. Враньё. Я жирный! Я жирный, старый …. Я супержир и суперстар.