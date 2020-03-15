Объявить «#MeToo» террористами?

Если человек позвонил в полицию и сообщил, что школа, вокзал, кинотеатр — заминированы. Мы называем его террористом. Если такие люди объединятся, мы будем называть это объединение террористической организацией. Так?

На этом основании предлагаю объявить движение «#MeToo» террористической организацией. А террористов, это мы знаем, нужно мочить где поймаем. Поймаем в сортире, будем мочить в сортире.

И ещё у меня вопрос. Есть, например, парнокопытные. А есть не парнокопытные.

Вот замечательный художник Ван Гог, отрезал себе ухо.

Но разве он требовал создать для таких как он отдельный отряд непарноухих?

Почему те уроды,которые отрезают себе член, хотят, чтобы их называли трансгендерами? Для них есть давно приготовленное слово — КАСТРАТЫ.

Опрос по первому вопросу, проходит на странице https://vk.com/rostovtsev_sergey?w=wall516391787_172%2Fall

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