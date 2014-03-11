Обратная связь

Дружище! Посмотрел твое интервью на youtube, как же ты прав!
Мир изменился, но этого пока не чувствуют националисты всех мастей. В мире остается все меньше самостоятельных игроков, набирают силу наднациональные образования. И Россия должна консолидироваться вместе со своими
друзьями, в союз или в единое государство, чтобы адекватно ответить на вызовы времени.
Небольшое уточнение: русские, казахи, белоруссы и украинцы — разные но весьма близкие народы, которые могли бы составить единую нацию, в европейском смысле:
нация — государство. У нас для этого есть общий язык, культура, экономическое пространство, история, герои. Тем не менее, для этого ещё нужно проделать большой путь:
отказаться от пещерного национализма, который присутствует в некоторой части каждого народа, уделять большее внимание просвещению и совместным экономическим
проектам, плюс гармонизация законодательства и пр.
Уверен, что нынешние события на Украине, помимо исторического багажа и влияний извне, стали результатом недостатка внимания власти к просвещению своего народа. У украинского олигархата — узкокорыстные интересы, а Запад не пожалел средств, чтобы разагитировать украинскую молодежь в нужном ему ключе.
Буду рад видеть тебя в Екатеринбурге. Если нужна какая-то медийная поддержка — помогу. Или просто приезжай в гости. С уважением.
© Ivan Blinov
https://www.facebook.com/taychibekoff/posts/701577939862319
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Дружище! Посмотрел твое интервью на youtube, как же ты прав!
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