Обращение к президенту Российской Федерации.

Опубликовано автором

Паспорт СССРВ канун столетия Великой Октябрьской Социалистической Революции, моё открытое обращение к президенту Российской Федерации, Владимиру Владимировичу Путину.

Уважаемый Владимир Владимирович!
Мне кажется, что пора восстановить справедливость и закон. Поэтому я обращаюсь к Вам, как президенту государства ставшего правоприемником СССР.
Всем бывшим гражданам СССР и их потомкам, российской Федерацией, как правоприемницей СССР, должно быть предоставлено право получения паспорта СССР.

Ни один высший законодательный орган СССР, не принимал решение о его роспуске.
Восстановление гражданства СССР его бывших граждан и их потомков, этого пожелавших, будет не только восстановлением справедливости, но и своеобразным голосованием за восстановление Союза Советских Социалистических Республик.

Ростовцев Сергей Юрьевич.

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
РќСЂР°РІРёС‚СЃСЏ

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.


× восемь = 48