В канун столетия Великой Октябрьской Социалистической Революции, моё открытое обращение к президенту Российской Федерации, Владимиру Владимировичу Путину.
Уважаемый Владимир Владимирович!
Мне кажется, что пора восстановить справедливость и закон. Поэтому я обращаюсь к Вам, как президенту государства ставшего правоприемником СССР.
Всем бывшим гражданам СССР и их потомкам, российской Федерацией, как правоприемницей СССР, должно быть предоставлено право получения паспорта СССР.
Ни один высший законодательный орган СССР, не принимал решение о его роспуске.
Восстановление гражданства СССР его бывших граждан и их потомков, этого пожелавших, будет не только восстановлением справедливости, но и своеобразным голосованием за восстановление Союза Советских Социалистических Республик.
Ростовцев Сергей Юрьевич.