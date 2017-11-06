В канун столетия Великой Октябрьской Социалистической Революции, моё открытое обращение к президенту Российской Федерации, Владимиру Владимировичу Путину.

Уважаемый Владимир Владимирович!

Мне кажется, что пора восстановить справедливость и закон. Поэтому я обращаюсь к Вам, как президенту государства ставшего правоприемником СССР.

Всем бывшим гражданам СССР и их потомкам, российской Федерацией, как правоприемницей СССР, должно быть предоставлено право получения паспорта СССР.

Ни один высший законодательный орган СССР, не принимал решение о его роспуске.

Восстановление гражданства СССР его бывших граждан и их потомков, этого пожелавших, будет не только восстановлением справедливости, но и своеобразным голосованием за восстановление Союза Советских Социалистических Республик.



Ростовцев Сергей Юрьевич.