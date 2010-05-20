Если закрыто лицо — обнажи грудь и вагину!

Кабинет министров Франции одобрил законопроект, согласно которому ношение в публичных местах одежды, закрывающей лицо, становится незаконным. Это касается мусульманской женской одежды, паранджи и никаба.Женщины, одевшие в паранджу или никаб, будут штрафоваться, а животные заставляющие женщин закрывать своё лицо, отправляться в тюрьму, хотя справедливее было бы на бойню. Законопроект должен быть одобрен парламентом. Юристы, тем временем, предупреждают, что если подобный закон вступит в силу, то добиться его принудительного исполнения на практике будет крайне сложно.Парламент Франции на прошлой неделе принял резолюцию, осуждающую ношение паранджи как «противоречащее национальным ценностям равноправия и чувству собственного достоинства».В 2004 году во Франции принят закон против использования бросающихся в глаза религиозных символов в общественных местах. Это привело к запрету на ношение в школах хиджабов — мусульманских головных платков. Предложенный запрет спровоцировал ожесточенные дебаты о религиозной свободе в светском обществе и позиции мусульман во Франции.Если закон будет одобрен, Франция станет очередной страной в Европе, после Бельгии,где ношение паранджи и никаба признано незаконным.

И тут же был зафиксирован первый во Франции случай нетерпимости к женщине в парандже.

Коренная француженка, в ходе ссоры в одном из магазинов одежды на западе Франции сорвала с мусульманки одежду включая паранджу. Это стало первым известным во Франции случаем открытой нетерпимости к мусульманской одежде.

Как это произошло?

Настоящая француженка во время покупок в магазине, возмутилась нарядом одной женщины из обслуживающего персонала, оказавшейся рядом. Ссора началась после того, как француженка призналась обслуживающей ее мусульманке, что та, в парандже похожа на героиню из фильма ужасов. Мусульманка кинулась в драку и осталась…практически без одежды.

Во Франции, полностью скрывающие лицо одеяния в стране носят не менее1900 молодых женщин. Представляете, какой резерв террористок?

Надо сказать что, несмотря на свое отношение к исламу, как к человеконенавистнической идеологии, я понимаю насколько сложно женщинам отказываться от многовековых традиций.

Нужно принимать более мягкий закон, в котором предоставить мусульманкам выбор – либо она носит паранджу, либо остальную одежду. Я считаю, что нужно предоставить отсталым женщинам некоторый выбор. Тем более, что лица многих из них, действительно лучше скрывать паранджой. Главное что бы было однозначно видно, что на теле мусульманки не скрывается бомба.

Сергей Ростовцев.



Голое разочарование.