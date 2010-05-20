Если закрыто лицо — обнажи грудь и вагину!

Женщины, одевшие в паранджу или никаб, будут штрафоваться, а животные заставляющие женщин закрывать своё лицо, отправляться в тюрьму, хотя справедливее было бы на бойню. Законопроект должен быть одобрен парламентом. Юристы, тем временем, предупреждают, что если подобный закон вступит в силу, то добиться его принудительного исполнения на практике будет крайне сложно.
Парламент Франции на прошлой неделе принял резолюцию, осуждающую ношение паранджи как «противоречащее национальным ценностям равноправия и чувству собственного достоинства».
В 2004 году во Франции принят закон против использования бросающихся в глаза религиозных символов в общественных местах. Это привело к запрету на ношение в школах хиджабов — мусульманских головных платков. Предложенный запрет спровоцировал ожесточенные дебаты о религиозной свободе в светском обществе и позиции мусульман во Франции.
Если закон будет одобрен, Франция станет очередной страной в Европе, после Бельгии, где ношение паранджи и никаба признано незаконным.
И тут же был зафиксирован первый во Франции случай нетерпимости к женщине в парандже.
Коренная француженка, в ходе ссоры в одном из магазинов одежды на западе Франции сорвала с мусульманки одежду включая паранджу. Это стало первым известным во Франции случаем открытой нетерпимости к мусульманской одежде.
Как это произошло?
Настоящая француженка во время покупок в магазине, возмутилась нарядом одной женщины из обслуживающего персонала, оказавшейся рядом. Ссора началась после того, как француженка призналась обслуживающей ее мусульманке, что та, в парандже похожа на героиню из фильма ужасов. Мусульманка кинулась в драку и осталась…практически без одежды.
Во Франции, полностью скрывающие лицо одеяния в стране носят не менее1900 молодых женщин. Представляете, какой резерв террористок?
Надо сказать что, несмотря на свое отношение к исламу, как к человеконенавистнической идеологии, я понимаю насколько сложно женщинам отказываться от многовековых традиций.
Нужно принимать более мягкий закон, в котором предоставить мусульманкам выбор – либо она носит паранджу, либо остальную одежду. Я считаю, что нужно предоставить отсталым женщинам некоторый выбор. Тем более, что лица многих из них, действительно лучше скрывать паранджой. Главное что бы было однозначно видно, что на теле мусульманки не скрывается бомба.
Сергей Ростовцев.
Ой, я Вас прошу…! Скорее всего, там ещё то личико…! Пусть уже лучше в парандже сидит.
Меня в этой ситуации беспокоит другое. Допустим, начнут во Франции с мусульман. Станут насильно срывать с женщин паранджу, с мужчин куфии и тому подобное. Те, скорее всего, возмутятся, показывая пальцем на проживающих во Франции ортодоксальных евреев.
Чем же все кончится…? Думаю опять банальным погромом! В результате мусульмане останутся при своем, а евреи – кто из них мотанёт в Израиль, а кто снимет кипу, сбреет пейсы и замаскируется под Саркози.
Как по мне, то стоило бы начинать бороться с исламом не с одежды и тем более не с женщин. Я бы начинал с мужиков: как есть, одетых, грузил бы в эшелоны и айда в Турцию.
Ну а после женщины бы и сами переоделись.
Как ты газовые камеры не предложил. Решительный ты наш.
Носить можно что угодно и не законно требовать от женщин какойто стандартизации в одежде. Как хочет пускай так и ходит. Её право.
Хочет в паранже ,пускай ходит в паранже , только не на работу в государственные учереждения .
В Израиле куда не плюнь везде люди в форме . От солдатской , до датишной.
И на зоровье хоть в трусах ,но не наработу в государственное учереждение .
Хождение в форме это признак стандартного мышления . Как все .у всех штаны на пол жопы вниз и значит и так и поёдёт стандартно мыслящий индивид. Положено в шляпе с пейсами — закон . Положен мешочек для вшей на голове — вынь да одень.
Ни какого Готье , Лакруа , с Диорам , раввин сказал шляпа чёрная в моде последние 150 лет и всё . Нарядились и пошли строем ,а в переди главный в собольей шапке.
Ну если люди мыслят одинаково как шурупы в коробке то какоё половодье стилей в одежде ?
Шляпу на уши пейсами подвязался и молиться сионизму пошёл.
Все одинаково одевающиеся по своей воле одинаково развиты интеллектуально.
Вот скинхеды одеты в стиле — один образ мыслей . Или датишные — свой образ мыслей и свой стиль одежды , И паранжа усредняет , сводит женщину до стандартного набора : «две титьки и дырка».
Людьми в форме управлять легче .
Помсстроил женщин в паранже выдал расписание на ёблю на год и попробуй нарушь.
Так и датишные , построил ,
равняйсь! смирно! , сегодня шаббат!
Нельзя то, нельзя это
и будут шаббатить.
Как…! Разве я не предложил газовых камер…?!! Ай…, проклятый склероз! Таки забыл…!
ПРЕДЛАГАЮ…!!! Любому мужику, шё не влезуть в вагоны выделить по камере газовой, а каждому КРАСНОМУ ПСУ по живодерке. На худой конец, подойдет и виселица.
И это предлагает потомок жертв ХОЛОКОСТА.
Ты не жертва ХОЛОКОСТА , ты жертва оборта.
@Евгений Ф
Женя, мне пофигу в чем они ходят или в чем не ходят. Но я должен точно видеть, что приближающиеся ко мне животные — без бомб.
Это Вы, когда думаете что мусульманка человеческая самка — ошибаетесь. Мусульманка это домашний скот. У них такое отношение к женщине. Когда женщина скот и на нее можно одеть, как на осла взрывчатку, то я предпочту что бы она ходила голая. Но совокупляться я с ней не собираюсь. Мне по вере скотоложство запрещено.
Кстати и французам пофиг форма одежды. Что эта француженка сказала:
. Не знала француженка нет ли у нее бомбы под паранджой.
Цели наготы разные. Француженками, итальянками, русскими, еврейками, украинками… ну и т.д., мы любуемся (когда голая), а от мусульманки ждем наготы что бы паранойю не откармливать.
Вы вообще, жить хотите, или как?
Так и я об этом . В форме ходят солдаты , подневольные люди. Есть там бомба под одеждой или нет это другой вопрос. Я то говорю вообще об ущербности людей добровольно напяливших паранжу или сюртук. Это же моральное уродство . Будь то паранжа или штаны на полжопы вниз.
Любой араб террорист может одеть датишный сюртук, отростить пейсы , под сюртук повесить бомбу и привет. Запретить сюртуки?
Да террорист может одеть клоунский костюм раскрасить рожу под костюм повесить бомбу и привет, вариантов море.
Дело не в форме . Просто идёт жирный человек , а может он не жирный ,а на нём 20кг тротила замаскированые под жопу в штанах.
Не в одежде дело . Дело в политических причинах террора. Дело в малоценности жизни . Дело в том что находятся люди которым не нужна их жизнь. А это область религиозного фанатизма. Религия не должна править только развлекать. Это относится ко всем религиям.
Террор не в плоскости моды.
По поводу жить или не хочу. Хочу и стремлюсь в те места где нет проблем террора. Для себя лично решаю проблему путём переезда в спокойное место.
Да, были случаи, когда мусульмане переодевались религиозными евреями и шли взрываться.
Но напомните случай, когда бы еврей (или еврейка) переоделся религиозным мусульманином и пошел взрываться. Было такое?
Поэтому пусть евреи ходят как хотят, а мусульмане нагишом сидят в клетках.
Там им самое место.
И прекратите нацистские выпады против арабов. Не путайте араба и мусульманина. Арабы нормальные люди. Уничтожать надо представителей человеконенавистнических идеологий нацизма и ислама. Я в статье «Шавуот и гиюр – что есть отвратительного в Израиле. » ясно и аргументированно объяснил, что нацисты и мусульмане — не люди.
У вас есть доводы это опровергающие?
Написав араб яимел ввиду любой симит может нарядится в датишную форму,
и сойдёт за религиозного еврея. И не семит может ,но нужен грим.
Вот выражение «Арабы нормальные люди» сродни выражению » Слон животное полезное» .
«Нормальные люди» — любые нормальные люди нормальные.
«…Любой араб террорист может одеть датишный сюртук, отростить пейсы , под сюртук повесить бомбу и привет. …»
Эта цитата, г-н Ростовцев, не только яркий пример тупорылости, но и ответ на все остальные вопросы. Большинство серой бестолочи, именно такой пример и приведет. Кончится это, сами понимаете чем….
Именно поэтому, я не считаю, что такой шаг будет эффективен. Бороться с Исламизацией Европы подобными косметическими методами, скорее провокация в пользу исламистов. Не спорю, лично мне, совершено инстинктивно, такой шаг нравится. Но интуиция и здравый смысл подсказывают другое.
Гинекологу:
Завтра я буду там, где ты знаешь. Жду…
На верхней полке. 🙂
Грозному гинекологу:
Ну, не хочешь, как хочешь…! Тогда я сам в соловья разбойника поиграю. Раз, два, три, четыре, пять – я пошёл искать….
Ну пошёл так пошёл , а куда пошёл ты знаешь? 🙂
предлагаемые варианты
1. На жопу приключений
2. Пятый угол
3. Смысл жизни
4. Бабу
5. Мужика
6. Куда глаза глядят
7. По следу
8. Выпивку
9. Сексуального развлечения на свою задницу
10. Квартиру
11. Помойку
12. Где платят больше
13. Где платят
14. Укромное место где можно подрочить.
15. Общественное место где можно подрочить.
16. У кого отсосать.
17. Работу.
18. Лучшую жизнь.
19. Лёгкой жизни .
20. Лёгкой смерти.
21. Где посрать.
22. Ульпан
23. Синагогу
24. Мечеть
25. Место на кладбище.
26. Все варианты сразу.
Счастливого пути , брат меньший.
🙂 Ну зачем Вы так о Кнессете?
Да и варианты не все. Если уж начали исследовательскую работу в этом отношении, проверьте и другие маршруты поиска.
Добавьте вариантов , Арье ещё далеко не ушёл почитает.
Да, дрочить страну удобнее из кнеSSета.
Вы что то слышали об Аризоне , о законе разрешающем полиции штата останавливать подозрительных людей для проверки документов на предмет нелегального пребывания в Штатах? Просто как в Израиле сделали. Но разница такая ,что многие остальные штаты призывают байкотировать торговлю с Аризоной называя этот закон расистким. А Вы как думаете?
@Евгений Ф
Я человек законопослушный, и считаю что нелегально находиться на территории штата или страны, может только потенциальный уголовный преступник. Если один закон побоку, почему не нарушить другие?
Кроме того, в отличии от Аризоны, которая часть грабительской страны, Израиль свои деньги зарабатывает сам, и имеет право сам решать кому оказать милосердие, а кто и обойдется.
А взять и поделить заработанные мной деньги и отданными в виде налогов, между всеми голодными так завтра и с меня налогов не получишь. Что бы платить налоги нужно получать и безопасность и медицинское и муниципальное обслуживание. Больной и запуганный, живущий на мусорной свалке много налогов не заплатит. Вопрос с нищими и голодными можно решать так.
Создать международный фонд и те кто хотят воспользоваться его услугами дают согласие на стерилизацию себя и своего потомства. Иначе денег не напасешься.
И это не потому что я их за людей не считаю. Отнюдь. Просто я умею считать. В смысле плюс-минус-разделить.
Поэтому никакого расизма в законе Аризоны я не вижу, хотя как штат США это часть Аризона грабительского клана.
А как вы относитесь к сталинскому раскулачиванию. Те кто не хотел раскулачиваться, тоже были расисты?
Дрочат, Женя (извините за пояснения) обычно не на кого, а что.
То есть, это как бы холостое действие по самоудовлетворению. А вот трахать страну, спорить не буду, из Кнессета удобней.
Дрочить страну — возбуждать граждан.
Человек в праве находится там где он хочет легально или нелегально.
Государство в праве депортировать нелегалов.
Основная масса нелегалов в Аризоне мексиканцы и это написано на литце у них . Выбирать для проверки документов людей по этническим особенностям — расизм.
Это то что делает полиция Израиля , то что они проделали со мной , я расказывал.
Нелегалы самые законопослушные люди . Им нельзя давать повод для остановки на улице . А без повода в Америке не останавливают. Нужен повод , мексиканское литцо не повод. В Израиле русское литцо — повод для проверки документов на улице.
А налоги тут не причём , многие нелегалы платят налоги , они хотят быть хорошими и не без основания считают что это зачтётся им при легализации.
Датишные получают пособия и крутят чёрный нал миллионами мимо налогов , но Вы их любите как родных. Они и почками приторговывают и всё равно они хорошие и ни какой полицай к ним не подойдёт на улице Израиля. Они свои.
Да? Значит вы можете поехать нелегально в любую страну?
есть декларация прав человека. Но благодаря Ющенко и США, я даже своим правом беспрепятственно покидать и возвращаться в место где я родился не могу. Причем легально родился. Но в правах человека такого не сказано, как говорите вы.
Я Вам задал вопрос об раскулачиваемых — вы не ответили.
Работать в стране не легально, это значит отбирать рабочие места у граждан страны.
Уж понять кто еврей кто нет, кроссворд не для слабонервных. Как вы еврея из Эфиопии, отличите от нелегала из Эфиопии? А уж внешне, по сравнению с моей женой и сыном (нордическая внешность с еврейским «иие беседер») любой араб — «чистокровный еврей». А их никогда (тьфу-тьфу-тьфу) не останавливали.
Полиция смотрит на вороватый взгляд, на неуверенную походку, на скованность, на желание перейти на другую сторону при виде полицейского. Ошибается. Помните несколько лет назад китайского консула избили потому что он, все не признавался что тайландский нелегал?
Неправы Вы Женя. Полиция дерьмо, но это к делу отношения не имеет.
Нет имеет . Вот все Штаты обьявят эмбарго Аризоне и отменят закон.
Я не отличаю еврея от араба ,а вы мне еврея от эфиопа предлагаете отличить.
Я только в Израиле начал отличать татарина от еврея.
Мою жену останавливали , жену товарища (русскую) останавливали и обыскивали.
Меня в Израиле остановили за переход в неположеном месте и заставили вывернуть карманы. Причём карманы и правилам движения?
Я не понял вопрос с раскулачиванием. Раскулачивание это грабёж имущих под прикрытием идей о равенстве.
Проверки на дорогах по этническому признаку — нарушение прав человека и расизм.
И мне плевать какой там взгляд не такой или желание перейти на другую сторону . Человек в праве иметь любой взгляд и не обязан оставаться на месте ,что бы только полицай не подумал плохо. Человеку вообще на плевать что думает полицай.
Думает он или не думает . Главное что бы подходя к человеку полицейский имел причину и сообщал эту причину человеку. И если он не сообщил причину ,то человек в праве трактовать как угодно его намерения. В том числе и как расисткие намерения унизить человека .
Меня раз остановил полицай в Израиле ,требует теудат зеут ,хотя у водителя просят права . Я его справшиваю , по какой причине это ему нужно? Он говорит ,что не обязан говорить мне причину . Если он не обязан говорить ,значит в ход идёт моя версия ,а моя версия простая ,он расис увидел русского и решил поиздеваться.
Если это быдло в форме не понимает что надо говорить причину , то значит это быдло будет расистким быдлом. Вот так. Логика. И что думает быдло в форме мне насрать.
Меня раз остановили в северном Тел- Авиве и так пальчиком мне показывает подойти к его машине , я емупоказываю типа тебе мусор надо ,ты и подходи.
Мусор подошёл проверил теудат зеут и спросил : Что ты делаешь тут?
Его ебёт что я делаю ? Ах да русский либо на работе либо дома , в северном Тель-Авиве русских видимо мало и я не в там оказался.
Так вот это быдло в форме полиции Израиля не само посебе быдло его натаскивают всей системой на расистких принципах отношения к русским. Вся система — гавно.
Какая система такая и полиция.
Уведомление: Дубай британка и полицейские педерасты с пересохшими членами.
Уведомление: На конкурсах красоты голые мусульманки не хуже красавиц других конфессий
Евгений, у меня супер русское лицо. Настолько, что ко мне как правило русскоговорящие обращаются по русски. Я ответственно заявляю, что вы лгун и негодяй и клевещите на израильскую полицию. Я считаю (частное мнение), что Вы уголовный преступник: вы нарушаете закон «Лашен Ра», конкретно клевещите на нашу полицию. Я категорически не согласен с хозяином блога, который такого негодяя как Вы не забанил и это как я уже писал, причина моей низкой активности в этом блоге. Мне надоело то, что Вы клевещите на мою страну, которую я люблю. Я думаю, что Вы должны предстать перед судом, если не прекратите клевету. Уебывайте в Рашку или живите не как быдло. Израиль не Рашка, проблемы с полицией на счет раз решаются в суде.
@ Noislav
Уважаемый Noislav! Евгения не надо банить, он уже давно не посещает наш журнал, но справедливости ради должен отметить, что по сравнению со мной, Евгений любит израильскую полицию и уважает израильский суд.
Если когда-нибудь в Израиле к власти придет настоящее право и начнет приговаривать сегодняшних судей к повешению, в привидении приговора вполне можно рассчитывать на меня. Я кстати организую бесплатный вариант журнала (на бесплатном сервисе) — http://rostotsev.site90.com/ , потому, что в любой день могу оказаться за решеткой. Причем я только надеюсь, что за что-то, а не просто так. Израильский суд и полиция коррумпированы до беспредельности. Как бы Вам понравился судья, который входя на заседание сообщает решение? Суда еще нет. стороны не высказались, а он уже принял решение и не стесняясь никого эту мерзость провозглашает, что бы только сократить время слушаний. И того, кто пытается изменить его решение — штрафует.
В ближайшее время (если я окажусь за решеткой) все документы появятся в ПИНКЕ. К сожалению только на иврите и только то, что эти гниды решают в документах оставить.
Недавно моя просьба внести фразу адвоката в протокол, стоила мне 4500 шекелей.
Это не клевета. Это не фантазии. Это то что происходит со мной. Меня убивали, а теперь, поскольку я набрался наглости выжить, после обычно смертельного ранения, теперь на меня открыли уголовные дела.
Эти суки ничего не стесняются.
@израильтянин из СССР
А «подробнее»? Потому что из этих … букв понять ничего не возможно в принципе.
Можно хотя бы фабулу в нескольких словах? Насчек корумпированности судов и полиции в Израиле, это конкретный бред. Недоверяете судье, — могли заменить, нарушил судья процедуру — подайте жалобу (вам только на руку, это нарушение если приговор не в Вашу пользу).
Пока все звучит … ну странно как то…, сильно-сильно-сильно бредово. И запомните, все познается в сравнении. Я пол года назад обсуждал судебную власть в РФ по сравнению с Израилем будучи в РФ. С людьми, более чем просто компетентными в этой области. С гигантскими судебными стажем и максимально возможным авторитетом. Имен простите, не назову. Так вот, все в сравнении.
Может пойдете ко мне адвокатом?
Адвокат которого я нанял, говорит что в Израиле так принято. Жалобу подавать категорически отказывается. Судья который нарушил процедуру (по нашему мнению) зовется зам председателя ришонского суда Коэн.
Если у вас есть люди в этом понимающие можно связаться по личке. Я ничего не придумываю. От того что со мной происходит, у тех кто знает ситуацию зубы скрипят. Кафка отдыхает. Но что конкретно делать? Куда конкретно подать жалобу? Кто ее напишет? Как хоть с прессой связаться?
Знаете? Помогите. Я вполне готов и суды и полицию святыми считать. Но пока хочется их перевешать.
1. RE: «Если у вас есть люди в этом понимающие» посмотрите внимательно, я писал о встрече в РФ.
2. Я уже спрашивал (хотя бы) фабулу. О чем вообще речь то?! Это уже третий раз. Вы либо говорите, либо молчите — решите пожалуйста сами.
Стесняетесь здесь, напишите в личку. Просто это уже феерически столько раз ничего не говоря по сути дела высератся на тему полиции и суда.
То что Вы пока делаете, напоминает анегдот: «Почему ты голый? — а сюда никто не ходит. А почему в галстуке? — А вдруг кто войдет!»
Решите что нибудь одно: молчать или говорить, потому что иначе чем ебля мозга, то что вы делаете не называется.
Я ещё посещаю этот ресурс, но не пришу сюда. вопервых нет пока интереса в событиях. Вовторых тут не напичатали мои статьи сославшись на неуникальность . Разумеется я их уже размещал не на одном сайте.
Тут меня всяко разно обзывают ,а с меня как с гуся вода. Потому что за каждое своё слово могу ответить хоть перед Богом. Чисттая правда , правда факты я трактую по своему . А почему нет? Всё же логично. А если есть логика значит и такая трактовка может иметь место.
Я так понимаю у Вас сергей страсть к переодеваниям. Израилитянин из совка это опять Вы? 🙂
@ Noislav
Уважаемый Noislav!
Тогда когда придет время, все материалы появятся здесь. А пока нет смысла писать в личку, раз Ваши возможности не больше моих. Я не настаиваю, можете не верить… пока.
@ Евгений Ф
Женя, я не переодеваюсь. Если Вы замечали бы весь окружающий мир, то заметили бы, что посты админа — левее (на экране) чем остальные. А уж как называется этот админ… это все равно я.
опять эта страсть к переодеванию? Было же нормально зачем эти изменения внешности сайта? Стало както дёшево , не салидно.
Было нормально, но после падения в июне, и полного обнавления сайта, некоторые фото не влезали в размер. Кроме того ресурсы процессора тут меньше. Учитывая что я в любой день могу оказаться в тюрьме (в судебной системе мой блог уже не раз помянут) все должно работать и без меня.
Обращаю внимание всех — начал работать сайт на бесплатном сервисе, который в случае чего, будет дубликатом этого журнала . Пока там строительство дошло до июня прошлого года — http://rostotsev.site90.com/.
Одеваемся, женя не для маскарада, а по погоде.
Очень приятно было бы посмотреть на физиономию мусульманки: ещё за каких-то пару минут до драки она была вся закутана, кичилась своей скромностью, из-за чего и разгорелся сыр-бор. А когда француженка содрала с этой арабки паранджу, та осталась в одних трусиках посреди магазина, полного людьми.А уж какое удовольствие получили другие продавцы, увидевшие наконец свою всегда закутанную коллегу в одном нижнем белье! А самое интересное то, что француженке было 60 лет, а мусульманке 26! Молодец старушка, бойкая! Не сомневаюсь, что если б их не разняли, она бы этой мусульманке ещё накостыляла б да ещё сиськи оторвала бы
Враньё. Во-первых, с неё сорвали только никаб, а не всю одежду. Во-вторых, как проговорился сам Ростовцев в другом своём высере, «запретный плод сладок». А ежели мусульманки не будут одеваться скромно (или вообще не будут одеваться, как предлагает автор), то и от запретности (а следовательно, и от сладости) не останется и следа.
P.s. Можно, конечно, найти оправдание Ростовцеву, который из статьи в статью пропагандирует раздевание женщин и просмотр порно: просто такому выродку, как он, ни одна девушка или женщина (или вообще существо женского пола) не «даст», вот он, бедненький, и упражняется в изливании своих дебильных фантазий на просторах Инета. На это его (пока!) хватает. Но с дальнейшим просмотром порно скоро и такое его призрачное существование быстро закончится. Похоть изъедает человека быстро и окончательно.