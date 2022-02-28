О санкциях против России

Запад, северная Америка, западная Европа, вводят санкции против России.

Когда эти санкции заключаются в закрытии неба, в отказе покупать или продавать России некоторые товары – санкции не законны, но и не преступны. В конце концов это их дело, хотя и нарушает законы ООН.

Персональные санкции, тоже их дело.

НО!!!

Первое:

Поставка оружия стороне (киевской хунте) ведущей необъявленную войну против России – казус Бели.

В ответ на эти «санкции», санкциями против инициатора этих «санкций», США, может быть и должно быть применено следующее:

Все базы США в Европе и Азии, все корабли США несущие ракеты, и находящиеся ближе к России, чем к США, все спутники не находящиеся над США, должны быть уничтожены.

Второе:

Заморозка счетов банков России, то есть арест денег российского кошелька России – казус Бели.

Россия в праве начать печатать доллары, евро и валюты стран присоединившихся к воровству денег Российских банков.

Зуб за зуб – Око за око — Жизнь за жизнь — Мера за меру.

Кто с мечом придёт, от меча и погибнет.

© Copyright: Ростовцев Сергей, 2022

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