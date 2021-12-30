О Российском гражданстве

В России уже существует и принимается множество программ, законов и проектов законов о соотечественниках. Но у меня создаётся впечатление, что решаются не проблемы России, а какие-то не относящиеся к делу проблемы

В этой тексте я хочу высказать своё понимание ситуации о том, как «перевезти волка, козу и капусту на другой берег».

Это понимание будет выражено в виде законопроекта.

«1. Лицо, когда либо родившиеся на территории СССР или Российской империи, и не имеющие в это время гражданства стран не входящих в СССР или Российскую империю, владеющее русским языком и проживающее на территории РФ, имеет право на получение Российского гражданства без ограничений.

2. Лицо, когда либо родившиеся на территории СССР или Российской империи, и не имеющие в это время гражданства стран не входящих в СССР или Российскую империю, владеющее русским языком, имеет право на получение ограниченного Российского гражданства не зависимо от места их постоянного проживания в настоящий момент.

Ограничения:

а) Лица имеющие трудовой стаж в РФ более года, имеют право на полное пенсионное обеспечение, наравне с гражданами РФ, проживающими на территории РФ.

б) Лица не имеющие трудового стажа в РФ более года, получают такое право исключительно при постоянном проживании на территории РФ.

3)

а) Потомки граждан СССР или Российской империи, владеющие устным русским языком и сохранившее вероисповедание своего предка, гражданина СССР или Российской империи, либо атеисты, письменно признавшие верховенство конституции РФ, а так же имеющие на территории РФ недвижимую собственность (дом или квартиру) и постоянно проживающие на территории РФ имеют право на получение Российского гражданства без ограничений.

б) Потомки граждан СССР или Российской империи, владеющие устным русским языком и сохранившее вероисповедание своего предка, гражданина СССР или Российской империи, либо атеисты, письменно признавшие верховенство конституции РФ, а так же имеющие на территории РФ недвижимую собственность (дом или квартиру). имеет право на получение ограниченного Российского гражданства не зависимо от места постоянного проживания.

Ограничения выражаются в отсутствии любых материальных обязательств РФ, в случае если данные граждане не проживают на территории РФ постоянно, и не платят налоги в РФ со своих заработков».

При этом напоминаю, территориями входящими в территорию Российской империи или территорию СССР, на сегодняшний день, являются Одесса, Львов, Варшава, Хельсинки и т.д.

Зачем?:

Человек получивший Российское гражданство и проживающий не на территории РФ, свободнее сможет планировать свою репатриацию в РФ.

Таким законом уберутся доводы, что кто-то воспользуется законом с целью получения материальных благ из бюджета РФ, оставаясь жить за границей.

Этот законопроект создавался с учётом уже существующих на сегодняшний день законов о получении Российского гражданства.

Предлагаю обсудить:

© Copyright: Ростовцев Сергей, 2021

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