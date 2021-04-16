О происхождении Русских.

Открытое письмо телеканалу «Звезда».

Уважаемая «Звезда»! Я подписан на ваш канал и с удовольствием смотрю ваши передачи «Не факт!».

Иногда, в силу своего знакомства с историей я вижу некоторые спорные моменты, но это меня не смущает. История не математика.

Но вот я посмотрел фильм «Не факт! Рюрик» с который вёл Арарат Кещян и понял, что кое что в истории, всё-таки, математика.

Арарат совершенно не разобрался в материале и думаю не только он.

Начну с некоторых моментов.

Слово «Славяне»:

В восточной римской империи, которую привычней называть Византия, языком интеллигенции, знати или аристократии Византии был латинизированный иврит.

Византия (это я напоминаю) приняла христианство при императоре Феодосии Великом в конце IV. Но уже в течение II века христианство распространялось по всей Римской империи

Христианство (это я напоминаю), изначально было частью иудаизма. Отсюда и иврит и ветхий завет изначально называемый Тора.

«Крест», символ христианства, на языке иврит называется «Цлав».

Но в Византии буквы «Ц» или на иврите «Цодик» не существовало, и эта буква заменялась на букву «Син» или «С».

Поэтому принявших христианство в Византии называли не «Цлавяне», а славяне. Что означало крещённые.

Вместе с христианством, ещё до принятия христианство всей Русью, иврит распространялся по её территории.

Свидетельства этому «Азов», что в переводе «Оставленный», «Каспий», что в переводе «Серебристый».

Некоторые буквы иврита имеют два звучания. Так буква «Син», звучит и как «Шин». Это я к тому, почему название древнего города «Ростов», на иврите звучит, как «Рош Тов» или «Хорошая Глава(голова)». Само название Солнца — «Ярило», переводиться как «Яр(предположительно огонь) его». А Месяц(Луна) на иврите «Яре-Ах (брат огню)».

Слово «Шлем» или «Шалом» переводиться с иврита как цельный/целый/полный — «Шалем».

Буква «У», или «О», или «Вав», это одна и та же буква.

Поэтому предположение, что название «Русь» произошло от притока Днепра «Рось», более чем вероятно.

Но это мы слышим и сегодня потому, что Россия, она же Руссия.

Повесть временных лет, это история, подогнанная под тогдашнюю политику. Народ Росы не хотел расставаться с язычеством. Многие языческие обряды, типа калядования, Масленицы, ночи Ивана Купала, сохраняются в том или ином виде до сих пор. Память народа неистребима. Но эту память хотели истребить, называя Росов или Русов, славянами.

И ещё о древнем символе славян – герб двузубец, это обычный субботний подсвечник. На картинке современный пример такого подсвечника.

© Copyright: Ростовцев Сергей, 2021

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