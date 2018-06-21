Смотрю на матчи мондиаля и возмущаюсь действиями судей. Только молодой человек из защищающейся команды начинает обнимать молодого человека из команды атакующей, противные судьи свистят и молодым людям приходиться прервать ласку.
Судьи гомофобы!
Ни кто из этих молодых людей ещё никогда не подавал жалобу на сексуальное домогательство, а значит им это нравиться.
И вы посмотрите, с какой радостью, молодые люди обнимают друг друга после забитого гола?
Иногда даже доходит до коллективных объятий, когда забивший гол ложится на поле, а сверху на него запрыгивают другие молодые люди.
Значит, молодые люди нравятся друг другу?
И зачем бы молодой человек начал играть в игру в которой играют только мужчины и нет ни одной женщины, если бы он не хотел чтобы мужчины его обнимали?
А противные гомофобы судьи, стараются этому препятствовать.
Я требую запретить судьям свистеть, когда молодые люди, по ходу игры друг друга обнимают. Это их личное дело и ни кто не вправе пресекать только возникшую симпатию.
Свободу однополой футбольной любви!
О полит-гей-корректности на мондиале.
Смотрю на матчи мондиаля и возмущаюсь действиями судей. Только молодой человек из защищающейся команды начинает обнимать молодого человека из команды атакующей, противные судьи свистят и молодым людям приходиться прервать ласку.