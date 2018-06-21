О полит-гей-корректности на мондиале.

Смотрю на матчи мондиаля и возмущаюсь действиями судей. Только молодой человек из защищающейся команды начинает обнимать молодого человека из команды атакующей, противные судьи свистят и молодым людям приходиться прервать ласку.

Судьи гомофобы!

Ни кто из этих молодых людей ещё никогда не подавал жалобу на сексуальное домогательство, а значит им это нравиться.

И вы посмотрите, с какой радостью, молодые люди обнимают друг друга после забитого гола?

Иногда даже доходит до коллективных объятий, когда забивший гол ложится на поле, а сверху на него запрыгивают другие молодые люди.

Значит, молодые люди нравятся друг другу?

И зачем бы молодой человек начал играть в игру в которой играют только мужчины и нет ни одной женщины, если бы он не хотел чтобы мужчины его обнимали?



А противные гомофобы судьи, стараются этому препятствовать.

Я требую запретить судьям свистеть, когда молодые люди, по ходу игры друг друга обнимают. Это их личное дело и ни кто не вправе пресекать только возникшую симпатию.

Свободу однополой футбольной любви!





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