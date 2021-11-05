О чае, разводе, законах и Израиле.

О разводе.

Так получилось, что мы с женой живём раздельно.

По незаконной израильской правоиздевательской системе, мы разведены, а по закону, нет.

Как это вышло?

По израильскому закону брак может быть расторгнут исключительно по законам той страны, где он был заключён.

Но этой страны, как бы нет.

Вернее она есть, (по закону) но об этом стараются умалчивать.

Эта страна СССР.

То есть, по закону она есть. Но как мне говорят в реальности, даже её правопреемник старается об этом не говорить, чтобы не напугать соседей.

Развели СССР не законно. И права его граждан, записанные в ООН и ратифицированные почти всеми странами, нарушили.

Ведь я, уехавший ещё из СССР, имею право покидать свою страну и возвращаться в неё.

Возвращаться в СССР.

А куда возвращаться?

Но сегодня я не об этом.



Тогда о чём?

Жену, под угрозой тринадцатилетнего тюремного заключения принудили подать на развод.

Но поскольку, ни по законам СССР, ни по законам Украины, возникшей как кусок этой СССР, где мы жили, развод произвести было нельзя, нас развели по закону какой-то (уже не помню) прибалтийской территории СССР, делающей вид, что она страна.

Ну так вот. Развести нас развели, и даже какое-то время (года четыре) мы встречались только тайно, потому что следили, чтобы мы не встречались, но закон суров, но закон.

Мы, наша семья, уже давно живём раздельно. Но у нас дети. И эти дети гарантируют нам необходимость сотрудничества.

Мы, так или иначе, друг другу помогаем. Израиль, будь он неладен, Израилем. Но мы же люди.

За продуктами ездит жена.

О чае.

Я инвалид и на диете. Поскольку, как было предусмотрено израильской правоиздевательской системой, ни помирать, ни делать эвтаназию я не собираюсь, я не ем сахара. Сахара вообще не ем. Отказался.

Но без сахара вкус продуктов становиться совсем другим.

И вот об одном из своих изобретений в этой несладкой жизни, я и хочу вам поведать.

Я не люблю чай в пакетиках. После того как я отказался от сахара, я ясно ощущаю вкус заваренной бумаги. Вкус обострился.

Попросил жену купить пакет рассыпного чая.

Тогда, в магазине, в который она ездила, в пакете был только чай «Высотский» (это не имени Володи Высоцкого, а какая-то старая еврейская фирма).

Попробовал я этот чай «Высотский» и он мне сильно не понравился.

С сахаром, этот чай очень даже ничего, но без сахара…. Б-р-р… Какой-то привкус неспелой вяжущей хурмы.

Ну и засунул я его куда подальше.

Следующим рассыпным чаем, который я и стал пить, был контрабандный иранский чай.

Конечно, как страна Иран с Израилем в контрах. Но чтобы перс не торговал с евреем? Это даже смешно.

Но пришёл Ковид и помешал контрабанде намного сильнее, чем израильско-иранский бардак.

И опять, не пропадать же добру, достал я желто-салатовый пакет чая «Высотский».

Заварил. Заварник у меня двухлитровый. Выпил эти два литра. А что делать. Ну и думаю, какая разница, какую гадость пить? А может просто, было лень лезть за этим пакетом?

Заварил этот спитый чай ещё раз.

Попробовал.

А ничего. Нормально. Весь гадостный, вяжущий привкус неспелой хурмы ушёл, а вкус чая остался.

Выпил и заварил в третий раз. Не из за жмотства, а просто для эксперимента. Ну не понравиться, вылью.

Ребята! Нормальный чай.

Второй раз заваренный было конечно вкуснее, но всё равно, намного лучше, чем первая заварка.

Рекомендую.

Развод вкуса чая это не развод страны или даже супругов.

И ещё.

Если вы в Израиле…? Соболезную, сочувствую и т.д. Но если вы в России, стоит пожить подольше. Откажитесь от сахара и пробуйте вкусы этой новой жизни. Жизни, без этой белой смерти.

Будьте мне и себе здоровы.

© Copyright: Ростовцев Сергей, 2021

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