О ценностях России

По следам сегодняшнего спора в передаче «Место встречи» на НТВ.

В России никогда не было сильно консервативных ценностей. Религия была для большинства народа некоей атрибутикой. Носили и крестик и ладанку. Пекли блины (в честь Ярилы?) на масленицу и колядовали. Когда было надо и колокола на пушки переливали. Были и богомольцы, но большинство молодёжи христосалось на пасху, чтобы целоваться. И людей и при так называемом язычестве, в жертву не приносили. И ведьм не жгли. Отношение к мужчинам и женщинам, это доказывает. Была княгиня Ольга, императрицы Анна, Елизавета и две Екатерины.

Россия испокон веков блюла естественный уклад. Попы женились. А вот геев всегда презирали. Не убивали, как во многих странах, а презирали. Не признавали нормой, не выбирали в цари, а презирали. И гулящим (простигосподи) могли завязать юбку на голове, но никогда не забивали камнями. И даже попы, к гулящим заглядывали, на огонёк. Верьте Гоголю.

Россия, в массе народа, никогда не была экстремистской. И дай ей Бог, независимо от того есть Бог или нет (в зависимости от того, что мы назовём богом), пусть так и остаётся.

Амен/Аминь/Ялла.

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