Нужно ли обменять Медведчука?

Довольно странное предложение поступило от клоуна исполняющего сегодня роль президента Украины.

Предложение — поменять украинского гражданина на пленных.

Мне кажется, что сама идея обмена, здоровая.

Но давайте разберёмся в причинах, по которым Медведчук предлагается для обмена?

Украинская власть декларирует что он враг Украины.

Но тогда обменный список должен быть другим.

Нужно предлагать менять Медведчука на тех, кого власть России и подавляющее большинство её граждан, считает врагами России.

Это, например те, кто выступает против операции России по денацификации Украины, а потом и всей Европы, включая северную Америку.

Предлагаю к обмену Кара-Мурзу.

Но я бы совсем не был против, если бы на Медведчука поменяли всех, иноагентов, выступающих против операции России по денацификации Украины.

Ну, можно не всех. Понятно, что украинская власть ещё каких то украинцев попытается выставить на обмен. Надо иметь ресурс.

А вы как считаете?

© Copyright: Ростовцев Сергей, 2022

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