Новой украинской власти

В столицу новой Украины город Харьков, новой властной структуре Украины (как бы эта структура не называлась), открытое письмо:

Уважаемая новая власть Украины!

Я коренной Екатеринославец и, конечно, мне хотелось бы, чтобы столица Украины была в Екатеринославе. НО!!!

Екатеринослав это южная столица России, и столицей Украины он не когда не был. Но я рад, что столица вернулась в хотя бы Харьков.

Теперь о моих претензиях к вашей власти.

Ну Украине по прежнему имеет хождение гривна. Но и вам и мне известно, что огромное количество гривны напечатано и если не будет ограниченного обмена валют, обновлённая Украина столкнётся с тем, что её враги используют эти схроны гривны, для дестабилизации и попытки новой нацификации.

Я считаю, что уже сегодня вам пора объявить об условиях обмена гривны в одни руки, в пересчёте к стоимости гривны на сегодняшний день в рублях, юанях или цене золота.

Почему сегодня? Потому что уже сегодня эти тонны ничего не стоящей бумаги продолжают использоваться против вашей власти. Сегодня ими продолжает оплачиваться война.

Это первое.

А второе это объявление об отмены всех сделок по продаже земли, квартир, и другой недвижимости, заключенных после 2013 года.

Третье, уже сегодня нужно объявить об обнулении счетов за ЖКХ, электричество воду и газ. Сообщив что новая счета на оплату ЖКХ, электричество воду и газ начнёт производится начиная с 10 мая 2022 года. А до этого амнистия.

Я знаю, что то, о чём я пишу уже так или с небольшой коррекцией уже решено.

Но сообщить народу об этом нужно как можно скорее.

Люди должны осознавать свои будущие возможности.

Дайте людям понимание их будущего!

С уважением, коренной екатеринославец,

Сергей Ростовцев.

© Copyright: Ростовцев Сергей, 2022

Свидетельство о публикации №222030501221