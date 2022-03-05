Новой украинской власти

В столицу новой Украины город Харьков, новой властной структуре Украины (как бы эта структура не называлась), открытое письмо:
Уважаемая новая власть Украины!
Я коренной Екатеринославец и, конечно, мне хотелось бы, чтобы столица Украины была в Екатеринославе. НО!!!
Екатеринослав это южная столица России, и столицей Украины он не когда не был. Но я рад, что столица вернулась в хотя бы Харьков.
Теперь о моих претензиях к вашей власти.
Ну Украине по прежнему имеет хождение гривна. Но и вам и мне известно, что огромное количество гривны напечатано и если не будет ограниченного обмена валют, обновлённая Украина столкнётся с тем, что её враги используют эти схроны гривны, для дестабилизации и попытки новой нацификации.
Я считаю, что уже сегодня вам пора объявить об условиях обмена гривны в одни руки, в пересчёте к стоимости гривны на сегодняшний день в рублях, юанях или цене золота.
Почему сегодня? Потому что уже сегодня эти тонны ничего не стоящей бумаги продолжают использоваться против вашей власти. Сегодня ими продолжает оплачиваться война.
Это первое.
А второе это объявление об отмены всех сделок по продаже земли, квартир, и другой недвижимости, заключенных после 2013 года.
Третье, уже сегодня нужно объявить об обнулении счетов за ЖКХ, электричество воду и газ. Сообщив что новая счета на оплату ЖКХ, электричество воду и газ начнёт производится начиная с 10 мая 2022 года. А до этого амнистия.
Я знаю, что то, о чём я пишу уже так или с небольшой коррекцией уже решено.
Но сообщить народу об этом нужно как можно скорее.
Люди должны осознавать свои будущие возможности.
Дайте людям понимание их будущего!
С уважением, коренной екатеринославец,
Сергей Ростовцев.
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