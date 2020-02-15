Новая конституция России

Уважаемые Господа, Товарищи, Братья!

Началось обсуждение поправок в конституцию России.

Гражданам на всенародном голосовании будет предложено принять или отвергнуть поправки к действующей конституции.

При всём уважении к сегодняшней власти России, вижу в происходящем определённое мошенничество.

Считаю необходимым и честным вынесение на голосование дополнительного пункта.

А именно:

Возвращение России к конституции 1936 года и законам государства победившего нацизм.

Пусть народ действительно решит вопрос своего будущего. Иначе получается мошенничество. Гражданам предлагают выбрать из вариантов по существу непонятных, а по виду популистских.

В случае выбора гражданами возвращение к конституции 1936 года, не сложно разработать механизмы перехода.

Какая разница как будет называться президент или генеральный секретарь ЦК РСДРП(б).

Всё решаемо. Вся власть, без особых персональных изменений, может быть переформатирована, чтобы в дальнейшем возвратиться к схеме формирования власти и управления страной, когда она действительно совершила чудо Индустриализации, чудо Победы, чудо восстановления страны из руин и победы в космосе и на Земле.

Нужно восстановить отношение к человеку труда и к паразитам.

Если граждане, отвергнут этот вариант, и согласятся или не согласятся с новыми предложениями, это будет честно. Это будет их выбор.

Не лишайте граждан права настоящего выбора, заменяя его выбором эрзац.

© Copyright: Ростовцев Сергей, 2020

Свидетельство о публикации №220021500627

Читать также:

КОНСТИТУЦИЯ СССР 1936 года.

СССР был, есть и будет.

