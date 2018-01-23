Новая гипотеза от гения!

«Ученые до сих пор так и не разобрались, почему горячая вода замерзает быстрее, чем холодная. Зато этот парадокс позволяет провести любопытный эксперимент. Все, что нужно — кипяток. И температура на улице должна быть хотя бы минус 35 градусов» — говорит корреспондент первого канала Дмитрий Толмачёв, в программе «Время» за 22 января 2018 года.

Спасибо Дмитрий! Мне это и без разбирательства понятно.

Публикую свою гипотезу. Слово гипотеза у меня от зашкаливающей скромности самого гениального человека планеты.

И так:

Дмитрий бросает вверх налитый в стакан кипяток, и он моментально застывает, образуя ледяную пыль.

Ну тут всё ясно и не думаю, что какие-то ученые, если это не учёные изучающие влияние звука трактора на брачные песни зяблика, могут не разобраться.

Поверхностное натяжение горячей значительно ниже, а кипяток уже частично пар. Естественно размер капель значительно меньше и при низкой очень температуре температура капли меньшая, чем сто градусов может не учитываться.

Но меня посетила другая и уже гениальная догадка. – кипяток в стакане тоже может замёрзнуть быстрее холодной воды.

Дело в том, что обмен энергией (температурой) в стакане кипятка выше чем в стакане холодной.

Но тогда, скажете вы, он должен сначала остыть до холодной, а уж потом замерзать.

Нет.

Дело в том, что в движении молекул существует независимая от температуры кинетическая инерционная составляющая.

Даже когда температурная скорость движения молекулы резко уменьшилась, она двигаясь (уже не колебаясь, а двигаясь) к следующей, соседней молекуле, движется с прежней скоростью, но несёт значительную потерю энергии. Таким образом мороз добирается до центра стакана значительно быстрее.

Конечно тут нужно много считать, что бы выяснить при какой температуре энерция существенней самой температуры.

Но этот процесс подсчета мы и оставим недогадливым учёным.