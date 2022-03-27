На русскоязычном канале Израиля (Израиль плюс) опубликована такая новость:

«Воевать с президентом-евреем, которого поддерживает Израиль: на Украину отправляются сотни боевиков «Хизбаллы»»

Господи! Неужели не фейк! Слава Путину! Это же так здорово придумать: обезопасить Израиль путём вывоза с его границ десятки тысяч самых отъявленных головорезов, и отправить их убивать последователей Гитлера. Множество наших еврейских ребят избежат смертельной опасности. Слава России! Слава Путину!

Если, конечно не фейк. Потому что фраза: «Воевать с президентом-евреем, которого поддерживает Израиль:» Не просто фейк, а откровенная глупость.

Израиль за Путина, за Россию!

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