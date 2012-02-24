Нет хороших полицейских — репортаж из тюрьмы.

14-03-20012

постоянно (пока не арестовали) обновляется.

Искать хорошего полицейского в Израиле, все равно что пытаться найти изюминку в куче дерьма. Ну если и найдете, будете ее как-то использовать? 🙂

Эту «новость» я буду писать долго, постоянно обновляя и дописывая.

Почему?

Потому что я только что явился из израильской тюрьмы, и буду описывать все и всех подробно. То как я видел. Субъективность взгляда не исключайте, но я постараюсь быть максимально точным и в описаниях и в рисунках.

Но прежде, все кто желает мне позвонить — по домашнему телефону или скайпу.

А тот, чьего я звонка очень жду, звонить мне пока не должен. А должен писать мне комментарии на мой или свой сайт, с тремя ссылками на кого угодно. Тогда комментарии смогу прочесть только я, а я уж найду как ответить.

За решетчатой дверью

Язык чужой

И лица темнее,

А запах тот же.

А я по прежнему вооружен

Только ненавистью да кожей.





Мы победим Ме!

Полиции верить не в чем нельзя. И когда они говорят тебе, что если ты будешь делать это, то кого-то посадят в тюрьму, может быть и правда, но вовсе не основание что бы этого не делать. Полиция Израиля, все равно посадит в тюрьму, того за кого ей заплатят. И может быть, сделав то, против чего выступает полиция, ты спасешь и себя и того, кого она собирается посадить.

Враг будет уничтожен и победа будет за нами… хоть бы что.

А пока я пошел в туалет, мыться, есть и пить. На этот раз моя экскурсия продолжалась с 10 часов 23-02- 2012 до 19 часов 24.02.2012.

Конечно, если бы дело зависело только от полиции, я бы получил пожизненное или расстрел… и возможно еще получу. Но в дело неожиданно вмешался общественный адвокат Беркман Лион, телефон 054-4641713 (можете считать рекламой) и несмотря на все усилия полиции, я был отпущен под пять дней домашнего ареста, и запрет связываться по телефону (которых у меня пока нет — причины позже) с женой и с дочерью.

Пять дней домашнего ареста истекут 28.02.12 в 15-00. Но как я понял, за это время, полиция надеется еще раз меня посадить и наверное расстрелять — потому, как все остальное ей не поможет.

Цель полиции, при моем аресте сформулировал один подонок в форме офицера.

— мы тебя сделаем вот таким — показал он, сводя до одной десятой миллиметра указательный и большой палец левой руки (видимо левша).

Я после попытаюсь сделать фотороботы, но пока (вода греется) отмечу, у Ющенко, по сравнению с этим подонком, лицо с нежно розовой, гладкой кожей. Ему примерно 50-52 года, рост 175+-. У него темные волосы с проседью.

Я ему ответил, что уже была страна, которая старалась превратить людей в нули, видимо он не понял, что я имею фашистскую Германию (судя по глазам он неимоверно пытался напрячься), но для того, чтобы не терять лица сказал,

— А за это — и растер пальцами, вытащенную перед этим из носа, соплю.

Следующий в гильдии подонков носит имя Алекс.

Это 40-45 летний гнид, белобрысый, и с большими залысинами.

Он орал оскорбления, пытаясь напугать меня движением головой, с понтом он сейчас ударит и оскорблял. Он очень старался несмотря на фантазию, крошечного мозга. Были бы мы на независимой территории, я мог бы убить его щелбаномом…, но наверное и там не убил бы. Ведь и вы не станете гоняться с тапочком за каким-то тараканом, когда вокруг ползают сотни. Их нужно дихлофосом.

Вообще, в случае со мной, полиция Израиля дала маху. У меня уже отобрали все, кроме жизни. А жизнью я не очень дорожу, хотя если кому то сообщат, что я покончил жизнь самоубийством — не верьте. Если я просто умер — значит я был убит израильской полицией.

Смерти и мук я не боюсь. Я радуюсь всему что есть, но не собираюсь ради чего-то пугаться и не рисковать.

Так, что они должны понять — у меня нет границ ненависти к ним.

Я объявляю о создании движения по уничтожению государства Израиль.

Обратите внимание — не страны, а государства. То-есть, полиции, социальных отделов, прокуратуры и.т. д.

В том государстве, которое возникнет на этой территории, после уничтожения государства Израиль, предлагаю работу в полиции Израиля, в прокуратуре и социальных отделах, считать преступлением против человечности, с заочным приговором социальной защиты, всем сбежавшим из Израиля полицейским, а к тем кто не сбежит, применить советские законы военного времени.

Но продолжим, вернее начнем описание произошедшего.

После того, как социальная служба арестовала (силой) и передала дочь Натальи ( в девичестве Кисельчук).

Так как бы невзначай, тем же вечером, оставила машину, в которой перевозила арестованную дочь, открытой. И дочь сбежала.

Надо сказать, этой твари (я о той кто «в девичестве») таки удалось меня провести.

Я конечно удивился тому как легко дочь сбежала.

Я продолжал ходить на работу. И поскольку моя дочь имела ключи от квартиры, она могла приходить и уходить тогда, когда она сочтет нужным. После решения суда, передавшего ответственность за дочь матери, я считал что ни следить за ее посещением школы, ни за деланием уроков — ответственности не несу. То есть, по моему пониманию судебного решения, оно мою ответственность просто устранило.

Тем более, что после того как мне было объявлено, что арестованную дочь, переправили к Натальи ( в девичестве Кисельчук), я позвонил в школу и узнал, что еще не известно останеться ли Юля в этой школе, но в ближайшую неделя, ее не будет, поскольку Наталия ( в девичестве Кисельчук) забирает ее куда-то, на отдых.

На следующий день…

Извините, некоторые моменты я пропускаю, что бы не дать полиции использовать мой блог, для сбора доказательств и показаний.

На следующий день, в среду, я работаю обычную смену. Во второй половине дня у меня кончается батарея, и я выключаю мобильник. Я включаю его периодически. Проверяю нет ли СМСок. СМСок нет.

В почтовом ящике тоже пусто. Никаких повесток.

На следующий день…, то есть уже в четверг, утром, меня арестовали.

— Почему ты не открывал полиции дверь?

— Или меня не было дома, или я не слышал что полиция стучала.

— Ты знаешь, где сейчас твоя дочь.

— Нет не знаю.

— Ты готов пройти полиграф?

— Да. — Полиграф без проблем. Я сижу в полиции и просто не могу знать, где находиться или что делает моя дочь. Я не всевидящий. А то что полиция не умеет правильно формулировать вопросы, меня не касается. Я не в полиции работаю.

— Мы звонили тебе много раз, но ты не отвечал

— Я не знал, что мне звонит полиция.

— Почему ты не обратился в полицию?

— Я не знал ни об одном уголовном преступлении, о котором я мог бы полиции сообщить.

— Ты нарушил решение суда, решившего что твоя дочь будет жить с ее мамой.

— Я ничего не сделал. Я не воровал дочь.

— Это пассивное нарушение решения суда. У нас есть показания, что дочь побежала к тебе в квартиру.

— И что же за ней не пришли?

— Твоя жена — (вообще-то она уже не жена) — показала, что дочь выскочила из машины и побежала в сторону твоего дома.

— Я не знаю, где живет Наталья, но что значит в сторону моего дома? На север на Юг на восток…

Кажется в этот момент, эта белобрысая гнида озверела. Алекс встал, наклонился ко мне и начал пугать ударом головы, оскорбляя меня и стараясь унизить.

— Нам нужно знать, — говорит мне подельница (полицейская, которая ведет протокол на иврите, и записывает в протокол не то, что я говорю, а то что ей диктует Алекс)- где сейчас Юлия, нам нужно знать все ли с ней в порядке.

— Я обещаю, как только я с ней встречусь, я ее найду, я позвоню в полицию.

Алекс опять в бешенстве.

— Нет. Ты от сюда уже не выйдешь. Искать ее будем мы. Говори, где она!

— Я не знаю, где в данный момент, моя дочь — что абсолютная правда — но я могу попробовать ее найти.

— Где ее искать?

— Я что-нибудь придумаю. Я знаю много мест, где она может быть.

— Говори все.

— Я не знаю ни об одном уголовном преступлении, о котором я обязан сообщить полиции.

Тут подключается вошедший щербатый описанный выше.

— Нам нужно знать, где сейчас твоя дочь, что бы быть спокойными. Ты ее вчера видел?

— Так Вам нужно знать, где моя дочь или знать видел ли я ее вчера? — уже не выдерживая полицейской тупости острю я.

— Он звереет и повторяет позу и движения головы (как будто он собирается меня ей ударить в лицо), которые перед этим совершал Алекс.

— Я хочу именно знать видел ли ты ее вчера?

У меня пассивный ответ на его агрессию:

— Очень хорошо.

Короче, что бы не утомлять читателя дебилизмом полицейкого допроса, перехожу к его окончанию.

У меня начинают отбирать все вещи. Мобильники, зарядные устройства, ключи от квартиры, и так далее.

— Вы можете позвонить. Кому Вы хотите позвонить?

— Сестре. Я беру набираю номер.

— Дайте. — Алекс отбирает у меня мой мобильник, и так, что бы я не слышал разговаривает с кем-то.

— Сестра говорит что у нее нет ключа, потому что вы сменили центр.

Маленькое пояснение, центр я сменил после того, как мою дочь забрала с ключами противная мне сторона.

Алекс снимает ключ с моей связки, я ей его передам.

Забегу вперед.

Как я узнал позже, это и было одной из главных целей операции побег, организованной Натальией ( в девичестве Кисельчук). За полтора года, из старых вещей дочь выросла, у нее все вещи были новые. Никакого финансового участия в покупке этого, книг учебников и вещей, Натальи ( в девичестве Кисельчук) не принимала. Но она жадная до беспредельности и тратиться на вещи для дочери, которую ей передали, не хотела. А обносков, которые ей приносили пациенты со своих детей видимо не хватало. Вот все что я покупал без ее малейшего участия и было ограблено ей, социальной работницей и еще какими-то тварями. Дочери при этом все время говорили, что если она будет видеться с папой, то папа будет сидеть в тюрьме.

Это был самый оригинальный способ удержать дочь от побегов, оказывается израильская полиция не арестовала меня, а как и положено бандитам, которыми являются израильские полицейские, меня взяли в заложники.

Дальше меня повлекли на какую-то процедуру, при которой Алекс, одев перчатки и захватив прядь волос, вырвал ее из головы.

Потом на меня одели наручники и продолжили превращать в «0».

Наручники, на иврите азиким, в общем то все одинаковые, есть разница только в том, как они соединены. Есть наручники соединенные цепью см.+-10 или тремя шатунами (я потом нарисую). А вот наножники (кандалы), которые тоже на меня одели, отличаются. Есть на крупной цепи, они больше и на меньшей… с более мелкими звеньями. Эти на худые ноги.

Наручники на руки, мне одели затянув их так, что через две минуты руки стали опухать. Кандалы мне, конечно одели мелкие и тоже началось с ногами.

У меня забрали все вещи из сумки (мобильники забрали раньше). Деньги сложили в конверт, положив часть металлических монет в карман. Они в описание не вошли. Затем мне лист с описанием изъятого сунули в корман и посадили в каменный мешок.

Ото длинная комната, где по одной из сторон идет ступенька на высоте стула. Комната очень холодная, а куртку, естественно тоже забрали.

Теперь как наручники закрываются:

После того, как их дужки сомкнули на руках, давят на приблизительно миллиметровый стерженек, утапливая его. Это предохранитель.

Ключ:

Тут пока искал, может кто уже описал ключь от наручников, нашел интересное описание в инструкции к наручникам… судя по дебилизму, полицейские составляли:

1. Назначение изделия

a) Наручники БР (далее изделие) предназначены для использования правоохранительными органами, чтобы ограничить физическую возможность людей совершать противоправные действия.

Это потому, что правовые действия, они совершать совершенно не мешают :).

Но вернемся к дебильной полиции, насекундочку описав текущую ситуацию, поскольку я только что вернулся с «допроса», а уж потом продолжим описывать историческую экскурсию по местам правоиздевательств Израиля.

Вызвали меня на одиннадцать часов. Пришел. походил с этой бумажкой по разным кабинетам, пока не отправили к некой лИОР. Видуха у этой лИОР, даже редкая полицейская так выглядит. Но не это важно. Если свинью обуть в подкованные сапоги, она что, виновата?

Биология такая. Но хочется о существе.

Все в полиции устроено так, что бы унизить человека. Те кто пришел подавать жалобы сидят в приемной и ждут своей очереди по номерам.

Тех кого вызвали отправляют на второй этаж и они стоят у кабинетов, ждут когда их вызовут.

У меня ноги больные. Колени, связки и т.д. Я долго стоять не могу. Но стоял сорок минут, пока в очередной раз вышедшая лИОР не сообщила мне, что допрашивать меня будут внизу. Там перед допросом мне удалось посидеть минут пять.

Все в полиции устроенно так, что бы унизить человека.

Но вернемся к наручникам. вернее к ключу. Внутренее отверстие примерно 1.2 мм, диаметр тела 3 мм, толщина язычка 1 мм, его высота 2 мм. расстояние до язычка снизу, 1.5 мм. Все цифры естественно до некоторой степени приблизительны, поскольку очки у меня отобрали.

Но поскольку я считаю, что насильники, убийцы, а тем более воры менее опасны для общества, чем израильские полицейские, я надеюсь что знатоки в комментариях, эти размеры уточнят.

Открывать наручники нужно так:

Сначала поворот в одну сторону — пока не откроется предохранитель, а затем в другую, открывая сами наручники. В какую сторону сначала, вам придется проверить самим, поскольку полицейские сами все время путают, мне трудно было понять и уследить.

После того, как я отсидел пару часов в каменном мешке с затекающими руками и ногами, меня вывели и уже какой-то другой надзиратель, разрешив одеть куртку и ослабив наручники и там и там (я просто не мог идти). Повел меня и других находящихся в этом мешке в «воронок».

Сразу сообщу, об интересном исследовании, которое я провел среди арестованно-задержанных.

За день с небольшим мне удалось опросить восемнадцать человек с которыми я пересекался в разных камерах.

Трое были арабы. Они подозревались то ли в угоне, то ли в разбивании какого-то автомобиля. Двое, подозревались в нарушении домашнего ареста, за что они под него попали, они умолчали, но я подозреваю, что за наркотики. Трое обошли мои вопросы и я так ничего и не понял. Десять человек из восемнадцати были арестовано-задержаны за семейно женские дела. Был среди них, даже один ортодокс (религиозный) который вел в очередном каменном мешке, разъяснительную работу довольно интересно рассказывая двум нарушившим домашний арест, чем отличаются законы для евреев, от законов от гоев.

Свое заключение он объяснил так:

— Не знаю что нашло на мою жену. Может родственники подговорили, но она ни с того ни с сего, подала заявление в полицию, что я ей угрожаю, и когда я пришел после бейт-кнесета (синагога), меня арестовали.

То есть, «преступления» в семье, стали самой главной криминальной проблемой Израиля. Если это благодаря законам — нужно менять законы так, что бы проблема не возникала. Если власть этого не умеет, а волюнтаристки хочет навязать обществу идиотскую, искуственную мораль, надо гнать такую власть поганой метлой.

Если причина в такой статистике в полиции… Ну полицейским удобней и чище работать с семейными «преступлениями» и полиция это культивирует, надо в судебном порядке организовать публичные казни полицейских. Топить в дерьме, например.

Я точно сказать не могу, но статистика вопиющая и требует действительно тщательного исследование не связанных с израильскими властными структурами организаций. Лучше из России или Китая.

Ретордация на текущие события:

Я узнал что не только меня посадили в тюрьму. Мою дочь тоже посадили в тюрьму, за неадекватное поведение. Тюрьма называется «мирказ херум». Это переводиться примерно как место спасения от опасности. Но это у евреев давняя традиция иронических названий. Например, кладбище на идиш, это бейс эхаим- дом жизни. Я удивляюсь как тюрьму для взрослых не назвали «бейт hаацмаут» — дом независимости.

Так вот дочь забрали в эту тюрьму, а сегодня суд (куда меня пригласили), где социальный отдел будет решать оставлять ли мою дочь в этой тюрьме еще на месяц.

И я второй день пытаюсь дозвониться в полицию, что бы сообщить, что у меня суд. Адвокат сказал что я могу идти на суд, но я же имею дело с израильской полицией. Они сначала посадят, а потом….

Когда меня судили в пятницу (это я вперед забегаю), адвокат которого мне дали, указав судье на какой-то пункт закона, (то что не я украл ребенка, а ребенок сбежал от второго родителя) сказал:

— Я вообще не понимаю, как его могли задерживать. Даже на одну минуту не могли.

Судья дал слово представителю полиции, и тта экая бекая пыталась сказать об расследовании угроз, которые я преставляю или сделал.

Судья ее остановила и спросила, что она может сказать по конкретному пункту.

Она опять стала говорить про угрозы, тогда судья ее остановила

— Адвокат прав. — сказала судья, но в своем решении все же дала пять суток «маацар байт» — домашнего ареста, что бы я не мог потребовать от полиции компенсацию за незаконный арест. Одна шайка лейка.

Так и сейчас, я боюсь, что даже не смотря на мое право пойти в суд, мне опять могут увеличить домашний арест.

Но это ладно. Буду пытаться дозвониться.

Сегодня мне приснился страшный и странный сон.

Сон:

Как будто я в концлагере кормлю детей (+- от 6 до 12 лет). Но кормлю не всех вместе, а по одиночке. И я не один такой «официант». После того как ребенок заканчивает есть, надзиратель — ССовец, стреляет или в ребенка или в «официанта». Правда иногда отвлекается или два ребенка одновременно заканчивают есть и тогда он пропускает выстрел.

Поевшие дети отходят в сторону.

Я кормлю свою дочь и когда она отходит в сторону, покорно жду выстрел.

Выстрела нет и меня отправляют кормить следующего ребенка.

А я, это же сон, всех их знаю. Всех до единого и всех люблю.

Я кормлю очередного ребенка. Выстрел. Ребенок убит. Меня посылают кормить ребенка который лежит в кровати. Он доел, приподнялся… Выстрел и ребенок упал на матрац.

«Кормление» законченно. Оставшихся в живых «официантов» и детей уводят вместе.

— Папа, а почему он меня не убил? — спрашивает меня моя дочь.

— На просто повезло. Нам сегодня повезло говорю ей я и плачу во сне.

Пробуждение. Предпоследний день зимы — 28 февраля 2012, високосного, года.

Дозвонился до полиции. Говорят — в суд можно и из под домашнего ареста.

В 10-00, когда оделся и собрался выходить, звонок из полиции.

— Вы после суда ноар (молодежь), должны явиться в уголовный суд, в 12-30, где будет рассматриваться ваше дело.

Вспоминаю СССР, где перед судебным заседанием должны были предупредить минимум за пять дней.

Что делать? Нет СССР. Израиль.

Суд ноар.

Адвокаты Натальи ( в девичестве Кисельчук) опаздывают на 40 минут, но дело слушаться не начинает. В прошлый раз, когда мой адвокат опоздал минут на пятнадцать, слушания начались. Все равны, но судья женщина и женщины конечно ровнее.

Работницы ноар требуют оставить дочь в тюрьме «мисрад хирум» еще на месяц. Мой адвокат не приехал, с ним время не согласовали а у него было назначено другое дело. Но я ему звонил и он сказал, что против службы ноар любое сопротивление бесполезно.

Мое сердце разрывается. С мамой дочери опасно, в тюрьме дочери плохо.

На этом суде ноар свое получил. Месяц моя дочь еще у них.

Суд окончился за десять минут до назначенного времени уголовного суда.

Иду туда.

Там обо мне ни кто не знает. На мое предписание явиться пожимают плечами.

уже в 14-00 один из прокуроров позвонил в ришонскую полицию и спросил что со мной делать.

Еще через пол часа приехала какая-то симпатичная девочка (прокурор) назначила мне на слушания адвоката. И попыталась договориться (так я понял), что бы меня на недельку арестовали. Назначенный ей адвокат запротестовал и предложил ограничиться домашним арестом. Кафка отдыхает.

Тут запротестовал я. Говорю:

— Девочки, а что будет плохого, если я буду ходить на работу?

Моя адвокатша, пыталась меня успокоить:

— Так всего несколько дней. До следующего суда.

Нет это меня не устраивает.

Она начинает читать в чем же меня обвиняют. Что-то у нее не складывается.

Ей дают говорить первой. Она говорит красиво но не о том. Требует изменить меру присечения (чего не ясно), на полную свободу. Но после нее прокурорше понятно, что требовать ареста, как то не вежливо и она требует продления домашнего ареста в полном объеме.

Я обычно на суде молчу. Но тут я понимаю всю фантосмагорию и выступаю. Медленно, понятно, доступно. Причем стараюсь выдержать тон не обвиняемого, а адвоката.

Действует.

Судья обращается к моему адвокату:

— А почему Вы об этом не сказали?

— Да я увидела его (в смысле меня) десять минут назад.

Судья обращается к прокуроше?

— А Вы, что на это скажете? Зачем нужно его арестовывать, даже под домашний арест?

Прокурорше не удобно. Вроде она свое дело сделать не может. Я на свободе, это ей минус.

— А вы почитайте — говорит она судье — как изощренно он отвечает на допросах.

Судья, только выслушавшая меня, и два часа перед этим я морочил ей голову тем, что бы нашелся кто-то кто будет меня судить, смотрит на симпатичную девочку с жалостью.

Симпатичная прокурор, понимает это и добавляет:

— Он вообще без адвоката отвечать не хотел!

Это она конечно от растерянности.

— Ахлата (решение) — провозглашает судья.

Короче меру пресечения не изменять, но из под домашнего ареста освободить.

— А в чем мера пресечения? — робко спрашиваю у адвокатши.

— Нельзя видеться с женой и дочкой.

Моя одиннадцатилетняя дочь, в тюрьме на месяц, жену я только что видел в суде.

Но я молчу. Я же понимаю, что они все идиоты… даже те, кто очень симпатичен внешне.

Следующий суд — 8 марта. 8 марта меня еще точно никогда не судили строго. Может и на этот раз повезет?

Но продолжим историю о заключении в тюрьму.

После каменного мешка меня повезли (как на пересылку) в тюрьму, которая располагается под зданием суда в Ришон ле Ционе.

Там, оставленную мне в полиции Ришона, «мелочь» около десяти шекелей, конфисковали сообщив что положат ее в здаку (пожертвования), а ручку дежурный отобрал, сказав, что в какой-нибудь из жизней, он мне ее вернет.

Мелочь, а приятно.

Там, под судом, тоже каменные мешки. Нас (меня не одного транспортировали) пересадили в другие машины и повезли в тюрьму Рамле.

В тюрьму Рамле мы прибыли около семи часов.

Там меня сразу избили, за отказ о фотографирования, и подвесив на спинке стула, за заломаные за спиной и скованные впившимися в тело наручниками руки, сфотографировали.

Сфотографировав, у меня забрали пояс и куртку, под предлогом что в куртке была завязка.

Не замерзнешь.

Никакой бумаги на эти забранные вещи мне не отдали. Видимо пояс и куртка понравились избивавшему меня надзирателю.

После этого с меня сняли наручники и отправили в камерный блок.

Дежурный по камерному блоку, был мой тезка. Поэтому надзиратель который меня привел туда, сказал что бы я отзывался на имя Влодимир или Юрий, потому что когда зовут «Сергей», Зовут этого надзирателя.

Камера в которую я попал, условно состояла из двух «комнат».

Квадрат 2.5 на 4.5 мертра, бразделен по стредине 4.5 метров, семидесяти сантиметровыми перегородками.

Между перегородками в два яруса, одна над другой, находятся железные кровати с тонкими паралоновыми матрасами. Дается одеяло.

Запах одеял, описанию не поддается.

Напротив кроватей одной половины, находиться дверь в камеру и душь, напротив другой половины, туалет, а над туалетом краник для мытья рук и питья.

Пол бетонный. Клопов нет, но по стенкам ползают мокрицы.

Окна, естественно с решетками всех мастей, выходят в какой-то закрытый сарай. Даже в светлое время дня, дневной свет в камеру не попадает.

Под воздействием солнечного света в мозге вырабатываются гармоны счастья. Тюрьма заинтересована в постоянной подавлености заключенного.

Подъем в 5 утра. Но не жесткий.

Вколючается свет и целый час в коридоре, то там то тут орут, что пора вставать.

Новеньких поселяют вместе. Но в нашей камере был один старожил.

Поскольку меня били и это заняло некоторое время, я прише в камеру последним. Но один израильтянин, видимо болгарин, Николай, даже без моей просьбы уступил мне нижние нары. До верхних, я бы не добрался. Заключенные это не полиция — это люди. И никакой зависти. Когда кого-то освобождают, искренне радуются все. Ни кто не думает, что а может это бандита освобождают. Все знают, что у бандитов есть опознавательный знак — бандиты носят полицейскую форму.

Да, забыл еще об одной детали. Когда я первый раз попал в Израильскую тюрьму, в 1995 году, в камере лежали сигареты «Опал», пол пачки. Помятую свой советский опыт, я быстро спрятал сигареты по матрац. Проходивший мимо надзиратель спросил:

— Сигареты есть?

— Нет, нет. — заверил его я.

В камеру политела еще одна пачка «Опала».

Сейчас картина совершенно другая.

Шмонают по полной. Сигареты пытаются не дать пронести. Умельцы, как и в советской тюрьме — спец.приемнике, как-то проносят.

Особенно тщательно проверяют новичков.

Системы максимального унижения человеческого достоинства, развивается.

Еще одна ретордация:

Моше Кацав отбывающий срок за изнасилования по согласию, попрежнему остается действительно лидером страны и он гораздо в большей степени президент израильских граждан, чем визитная карточка левой элиты, вдохновитель соглашений Осло, а значит несущий ответственность за гибель сотен израильтян, Шимон Перес.

Но речь не о Пересе, а о Кацаве.

Когда я попал в полицию за то, что моя дочь убежала ко мне от того кому ее передал социальный отдел, и меня арестовали, у меня на «генетический анализ», естественно без моего разрешения, полицейский-подонок. вырвал клок волос, захватив побольше, что бы побольнее.

Моше Кацав, осужденный за изнасилование, отказался сдать генетический анализ, и полиция не решилась (израильская полиция это сборище трусливых вооруженных педерастов)вырвать клок волос у Моше Кацава.

Так держать Моше. Ты создаешь реальность, ты защищаешь права израильских граждан, даже находясь в тюрьме.

Спасибо тебе — президент.

Продолжение следует…

Для памяти

Ронит

Дуди

Данная статья является развитием темы: Помогите спасти дочь!

Эпизод 30.11.2011

Как окончился первый разрыв

Рождение и первые годы жизни, моей дочери.

Эпизоды 14-15 декабря.

Убить жену.

Фотографии не разгромленного стоматологического кабинета

Встреча у Тив-Тама

Начало года дракона. Личное и не только.

Правда о полиции социальных отделах и судах Израиля Вы хотите узнать, чем полиция, суды, социальные отделы и прочая правоиздевательская система Израиля, отличается от своего аналога в Третьем Рейхе? Тогда это для вас.