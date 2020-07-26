Не спрашивают – Не объявляй.

Это статья о необходимости справедливости.

Все должны быть равны перед законом и все законы должны быть равными для всех.

Я объявляю каждого человека не согласного с этими принципами сволочью и подонком.

Потому что если этого не происходит, то рано или поздно наступает социальный взрыв, бунт, революция, фашизм и нацизм. Общество разрушается и ни в чём не повинные люди страдают и гибнут.

Совсем другое дело как это равенство обеспечить.

Если принимать в университеты по тестам, которые у детей будут брать в двухлетнем возрасте, то в университетах окажутся исключительно шимпанзе. В два года, шимпанзёнок намного превосходит человеческое дитя в развитии.

Человечество многое сделало, чтобы обеспечить равенство.

Например, спортивные состязания проводятся отдельно для мужчин и женщин.

Сейчас есть все возможности для определения биологического возраста человека, чтобы он состязался с другими за право обучаться в высшем заведении, с представителями своей возрастной группы.

Тут и «расовый» вопрос. Человеческие «расы» формировались в разных условиях. Поэтому европеец, монголоид и негр, не могут состязаться в беге в одной категории. Они так же, как мужчины и женщины должны быть разделены.

Общество должно, наконец, признать, что любая юридическая норма ведущая к нарушению равенства граждан, преступна.

Это должно стать общим принципом законодательства.

Согласны?

К чему это должно привести немедленно?

Все пенециарные учреждения (тюрьмы) должны стать общими для мужчин и женщин.

Любые разделения раздевалок и туалетов должны быть ликвидированы.

Почему или какая этому альтернатива?

Если мы не признаём гомосексуализм преступлением, то попадая в тюрьму за одно и тоже преступление, гомо и гетеросексуалы наказываются по-разному.

Одно из важных свойств наказания гетеросексуалов, это лишение возможности общения и близости со своими потенциальными половыми партнёрами. Тогда как для гомосексуалистов такого наказания не существует.

А мы помним, что любая юридическая норма ведущая к нарушению равенства граждан, преступна.

Предположим мы решили, чтобы гомосексуалисты находились в тех же условиях тюрьмы, что и гетеросексуальные граждане, без того чтобы делать тюрьмы общими. Но тогда у всех должны быть отдельные камеры, а сами тюрьмы всё равно должны стать общими.

Альтернативой этому признание гомосексуализма, не важно, где он проявился, преступлением.

Но возникает вопрос в наказании. Посадить преступника гомосексуалиста в обычную тюрьму, это не выход. Ведь он автоматически попадает к своим потенциальным половым партнёрам.

Но не убивать же гражданина за то, что он гомосексуал?

Приходиться признать, что любое наказание гражданину легализовавшему свою гомосексуальность, должна стать порка. Порка, усиливающаяся в случае рецидива.

Для того, чтобы избежать порки, гомосексуалисту нужно всего лишь ни как не проявлять свою половую ориентацию, ни на свободе, ни в тюрьме. Я уж не говорю о позорных парадах ЛГБТ.

Обществу нужно помнить, что альтернатива этому общие тюрьмы.

Пусть общество решит, как оно будет гарантировать гражданское равенство.

ЛЮБАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ НОРМА ВЕДУЩАЯ К НАРУШЕНИЮ РАВЕНСТВА ГРАЖДАН, ПРЕСТУПНА!

© Copyright: Ростовцев Сергей, 2020

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