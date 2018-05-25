Не можешь предотвратить войну, начни её.

Россия, последнее время идёт по победному пути: мост, питерский форум с миллиардными договорами. А впереди чемпионат мира по футболу…Но господа, а что делает главный враг России – США?Резкое усиление санкционной войны.США резко обострили ситуацию но востоке Украины. Мне совершенно понятно, что во время проведения или перед проведением чемпионата мира по футболу, пойдёт очень сильная атака на Донбасс, которая должна будет вынудить Россию вмешаться, как бы ей этого не хотелось. Не дадут России спокойно провести чемпионат.Я всегда восторгаюсь гением Путина, умеющего решать сложные задачи минимальными методами, но боюсь это не тот случай. Поэтому я решил, что имею право высказать своё мнение по поводу должного ответа России.Если не можешь предотвратить войну, нужно её начать.Предоставить Ирану средства доставки бомб, способные достичь США.Я живу в Израиле. Средство доставки бомб в Израиль, у Ирана есть. И США, как будто нарочно, всё время подставляют Израиль под удар. Наше правительство уже спустилось в бункер, оставив прочих евреев заложниками политики США.Средства доставки переданные Ирану, охладят пыл господ военных США, грозя нанести неприемлемый ущерб.Немедленно объявил бы о выходе из санкций по северной Корее. Если США плюют, на совет безопасности, начиная войны без его санкции, почему Россия не может в связи с изменившейся ситуацией изменить свою позицию?Отозвать своих послов с Украины. Отозвать признание Порошенко президентом Украины, и объявить киевскую хунту не легитимной. Блокировать границы Украины, объявив её территорию, до окончания чемпионата мира по футболу, бесполётной зоной.Каждая страна имеет права ввести санкции против другого государства. Это её личное дело и ни кто не может её за это осудить. Но введение санкций против иностранных компаний, сотрудничающих со страной против которой направлены санкции, является объявлением войны и должны быть встречены соответствующим образом. А посему, ГосДума России должна предоставить правительству право на уничтожение любого объекта, где присутствую военные государства объявившего войну такими санкциями, либо подчиняющегося этому государству, если этот военный объект находиться ближе к границам России, чем к границам этого государства.

Если не можешь предотвратить войну, нужно её начать.