Наконец точный прогноз от США.

США считают, что Россия нападёт на Украину 22 февраля 2022 года.

Прогноз основан на том:

1)Кончится олимпиада.

2) Путин любит круглые цифры 22 02 022 — число симметрично.

3) Победа над Украиной станет подарком ко дню Советской Армии и флота.

Теперь у меня возникает вопрос. То что, по мнению США, война продлиться один день, и я спорить не стану. Похоже на правду. У США есть афганский опыт. Но однодневная война, когда в 2202022 все двойки, как-то не звучит. А сколько часов потребуется России, чтобы покончить с созданной США майданно-фашисткой властью, США не сообщают. Но для красоты числа нужно чтобы это была или двухчасовая война (что вполне вероятно) или 22 часовая. Если не получится за два часа, Российским войскам придётся сделать продолжительный перерыв на обед.

Молодцы США! Россия вперёд!



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