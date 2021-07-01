У нас в соседнем дворе жила девочка Эмма. Когда ей было лет восемь её, наша бассота спрашивала:
— Эмма! А кто ты по национальности?
— Украинка.
— А кто по национальности твои папа и мама?
— Евреи.
— А ты?
— А я украинка.
Вообще я рос в старейшем бандитском районе Екатеринослава — Чечелевке. В школе антисемитизм был. А среди наших дворовых бандитов национальность не имела никакого значения. Но Эмма была маленьким посмешищем.
Кто из неё вырос, не знаю. Наверное она числится русской, между Хайфом и Эйлатом. Мы тут все русские – и евреи, и украинцы, и белорусы, и даже узбеки.
И вдруг в нынешнем президенте Украины заговорила Эмма из соседнего двора.
«Русские и украинцы не являются единым народом. Давайте, наконец-то, расставим точки над «i». Мы точно не один народ. Да, у нас есть много общего. У нас общая часть истории, память, соседство, РОДСТВЕННИКИ, общая победа над фашизмом и общие трагедии» — сказал Зеленский.
То есть, родственники русские, а мы украинцы, говорит еврей.
А ведь этот субъект вырос рядом, в провинции Екатеринослава — Кривом Роге.
Может это такой нацивирус?
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