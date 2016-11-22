Нацистский Израиль.

Любое явление чаще всего можно увидеть в мелочах. Существует ли дискриминация русскоязычных в Израиле? Большую дискриминацию власть маскирует. Она делит людей на разные группы, разные министерства и поди докажи.

Например, в Израиле две очереди на социальное жилье. Ни кто не говорит, что отдельно для русскоязычных, а отдельно для аборигенов. Просто в министерстве абсорбции, куда ставят русскоязычных, в десятки раз очередь длиннее.

Но, скажут, это же разные министерства…

Поэтому, для доказательства дискриминации нужно искать (хотя они находятся сами) мелочи.

Вот решил я с дочерью сходить в кино.

Цена 2х билетов на тот же фильм на те же места отличается более чем в двое.

Смотрим картинки:



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Это купленные билеты на фильм с русским переводом, а ниже с переводом на иврит.Кроме разницы в цене 132 шекеля за русский язык и 101.80 за иврит, при покупке по картису виза, мастер карт и прочее, на иврите один билет в подарок, а на русском нет.То есть, настоящая разница это 50.80 против 132.Тут уж ничего на министерства не спишешь.