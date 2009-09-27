на форумах PROUA

После опубликования на форумах некоторых сайтов «Оранжевая революция», http://www.stihi.ru/2004/12/21-509, в последующих за этим спорах, строчки, по странному стечению обстоятельств, оказались частично зарифмованными. Это дало мне основание перенести эту часть на страницы Стихи Ру.

Данный спор произошел по адресу: http://phorum.proua.com/read.php?1,79823

irina: «А мне больше нравится название революция БОМЖЕЙ -ну прямо не в бровь а в глаз».

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«- Не фашисты мы уже

Не в Баварии, не с пивом.»

Революция бомжей

Захлестнула нынче Киев

В апельсиновом бреду

В апельсиновом задоре

На раскол страну ведут

И с толпой нет смысла спорить

Вот в Израиле живут….

Нет, Израиль не Россия.

Прежде чем свиней забьют

Их закормят апельсинами.

Но не видел я такой

Бесподобной ситуации:

Свиньям завтра на забой

А сегодня демонстрация.

Юрий Шимановский:

«ШОБ ТЫ СДОХ В КОНЦЕ КОНЦОВ

ЧЕРТ ХАРИЗМАТИЧЕСКИЙ!»

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Правильнее так:

«ЩОБ ТЫ ЗДОХ В КОНЦЕ КОНЦОВ

ЧЕРТ ХЕРАЗМАТИЧЕСКИЙ!»

Лада: «А была когда-то ветка, что Оранжевая революция закончится оранжевыми соплями. Прямо в яблочко. У меня уде около десятка знакомых серьезно больны:(Все заболели на майдане).А ведь этим все не закончится, через время оно все аукнется».

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Хорошо, чтоб на майдане

Все закончилось соплями

А не нами или Вами.

Не могилами, не пнями

Ведь толпе всего дороже

Кровь.

Толпа терпеть не может

Несогласья с чьей-то рожей,

С пропитой до дырок кожей.

ККК: «А как же кошер ле песах! Ты что-то зарифмовался. С

каких это пор вы свинину хаваете?

А может ты известная поэтесса Л.Янукович? Тогда

стихи в тему. Только про валенки забыла. Добавить

немедленно».

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Да у ющенков друзья

Все ж антисемитские

Так беседовать нельзя

В край порвете лица.

Рассудили по себе

Всех других, помоему

«Хавать» – это Вам,

В избе,

Свежие помои.

© Copyright: Ростовцев Сергей, 2005

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Дата публикации подтвержденной Copyright – 05.02.2005 00:22