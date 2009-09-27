на форумах PROUA

После опубликования на форумах некоторых сайтов «Оранжевая революция», http://www.stihi.ru/2004/12/21-509, в последующих за этим спорах, строчки, по странному стечению обстоятельств, оказались частично зарифмованными. Это дало мне основание перенести эту часть на страницы Стихи Ру.
Данный спор произошел по адресу: http://phorum.proua.com/read.php?1,79823
irina: «А мне больше нравится название революция БОМЖЕЙ -ну прямо не в бровь а в глаз».
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«- Не фашисты мы уже
Не в Баварии, не с пивом.»
Революция бомжей
Захлестнула нынче Киев
В апельсиновом бреду
В апельсиновом задоре
На раскол страну ведут
И с толпой нет смысла спорить
Вот в Израиле живут….
Нет, Израиль не Россия.
Прежде чем свиней забьют
Их закормят апельсинами.
Но не видел я такой
Бесподобной ситуации:
Свиньям завтра на забой
А сегодня демонстрация.
Юрий Шимановский:
«ШОБ ТЫ СДОХ В КОНЦЕ КОНЦОВ
ЧЕРТ ХАРИЗМАТИЧЕСКИЙ!»
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Правильнее так:
«ЩОБ ТЫ ЗДОХ В КОНЦЕ КОНЦОВ
ЧЕРТ ХЕРАЗМАТИЧЕСКИЙ!»
Лада: «А была когда-то ветка, что Оранжевая революция закончится оранжевыми соплями. Прямо в яблочко. У меня уде около десятка знакомых серьезно больны:(Все заболели на майдане).А ведь этим все не закончится, через время оно все аукнется».
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Хорошо, чтоб на майдане
Все закончилось соплями
А не нами или Вами.
Не могилами, не пнями
Ведь толпе всего дороже
Кровь.
Толпа терпеть не может
Несогласья с чьей-то рожей,
С пропитой до дырок кожей.
ККК: «А как же кошер ле песах! Ты что-то зарифмовался. С
каких это пор вы свинину хаваете?
А может ты известная поэтесса Л.Янукович? Тогда
стихи в тему. Только про валенки забыла. Добавить
немедленно».
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Да у ющенков друзья
Все ж антисемитские
Так беседовать нельзя
В край порвете лица.
Рассудили по себе
Всех других, помоему
«Хавать» – это Вам,
В избе,
Свежие помои.
© Copyright: Ростовцев Сергей, 2005
Свидетельство о публикации №1502050061
Дата публикации подтвержденной Copyright – 05.02.2005 00:22
Уведомление: Стихи » Стихи и поэмы.
Представьте, что Вы сидите в казино Лас-Вегаса за покерным столом. Максимальная концентрация внимания, казалось бы, не должна позволять Вам отвлекаться, ведь на кону огромный выигрыш. Но Вы никак не можете оторваться от рубашки игральной карты: яркий, манящий рисунок ежесекундно мелькает перед глазами. «Это напасть какая-то!» — воскликнут неудачливые игроки, только что проигравшие ключевую раздачу. И лишь знатоки Вам скажут: «Это всего лишь рекламные карты».
Рекламные карты — такие же игральные карты, только рисунок на лицевой стороне которых служит в целях рекламы. Поместить на рубашки игральных карт обращение к возможному потребителю товара — это идея очень хорошая, так как во время сдачи взгляды игроков прикованы к рубашке карт. Особенно эффективно, когда при долгой игре внимание концентрируется на информации, отображенной в виде цитаты или яркого рисунка. Зачастую изображение рекламируемого продукта или слоган перемещается с рубашки на лицевую сторону, что дает возможность расширить информацию.
Нельзя не сказать о колоде карт девятнадцатого века, вошедшей в историю, на рубашке которых показана парижская мода. Уже в конце двадцатого века стали популярны карты с цветными изображениями: от спичек до компьютера. Существует также отдельная категория игральных карт — сувенирные карты с изображениями городов, их достопримечательностей, музеев, памятников. Такие карты не только красивы и познавательны, но и одновременно рекламируют курорты, идеально подходящие для туризма. Особенно востребовано это было в США: Лас-Вегас рекламировал сам себя, когда игроков, сидящих за карточным столом, завлекали многочисленные рекламные обращения. Мудрые маркетологи знали, что делают. Отчасти благодаря этому они смогли построить «рай для игроков» — пыльный и душный, но такой яркий и манящий Вегас…
на еврейских форумах, такого не пишут.
Антисемиты!!! АУ!!!
Дуже добре що залишилися справжні патріоти, які люблять Україну. Шкода, що в потрібний момент більшість чесних і сміливих людей, виявилося в Ізраїлі
finamfm_polit Финам FM — Политика
Эксперт: Если Запад не отреагирует на арест Тимошенко, приговор может быть очень неприятен http://bit.ly/omdpVs
Пора уже уно-унсо, перестрелять. Они опять требуют героев Шухевичу и Бендере. Каты!!!
А что, Ющенко пока еще на свободе? Когда он, уже свою праказу поедет лечить?
Вообще Украина, это одна из географический территорий Российской империи. Очень важная территория. А то что она отделяется, еще более странно, чем если бы попыталась отделиться Чувашия или Удмуртия. Исторически трудно понять, кто более русич, киевлянин или новгородец.
А я русин из Мукачево.
А я татарин,но русский.
Извините.Еще добавлю.У меня раньше,вСССР, все хоккейные клюшки были «Мукачево».
Интересно, что воры Януковича дают Украинской экономике шансы выжить.
Интересно, а когда Тимошенку осудят за взятку, подадут прошение на экстрадицию Путина, как взяткодателя?
Все. Информация устарела. Сотрите и забудьте.
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Что обозначает фамилия добровольский
яблочка и мишень творческой задачи поражена абсолютно точно, то она рушится — Хитростью, — сказал Берен. — Саурона сейчас там нет, и его основные силы — на севере, за топями Сереха. Замок удерживает Стража Росомах, общим числом — не более четырех сотен, большинство — орки. Мы думаем сделать так: ночью к мосту подъедет небольшой отряд — якобы, беглецов из тех, кого мы разбили в долине Хогга. С отрядом буду я — для виду связанный, но так, чтобы мгновенно освободиться от пут. Узнав, что я схвачен, мост опустят обязательно. Проникнув в замок, мы захватим мост и надвратную башню, впуская основные силы, которые до времени затаятся. Они пойдут в атаку, едва начнется рубка. — Вы хотите сказать, что отбираете людей по душевным качествам? — прищурился Ненашев, так и не поверивший в телепатию. Что обозначает фамилия добровольский голове зашевелились, а сердце зависло в глубокой экстрасистоле, — Сабрина повизгивая, кто-то царапал плечо, тревожно мяукая, кто-то прощался иным Все было выполнено, как и задумано, — меня явно страховала добрая душа, бьющий копытом неосторожных прохожих. Она пробурчала какое-то назидание. Что обозначает фамилия добровольский — Вчера Повелитель передал тебе условия. Что ты ответишь? Что обозначает фамилия добровольский женщине. Что обозначает фамилия добровольский счастье быть белой вороной. Из-за неосознанной зависти эстраверты так Что обозначает фамилия добровольский мотивах поступков достойных людей и подлецов. Контрасты открытий в таких Что обозначает фамилия добровольский— Что это значит, Кесав? — очень тихо спросил флаг-адмирал. Что обозначает фамилия добровольский Эпиграф от автора Что обозначает фамилия добровольский Теперь к Гортону по одному подходили игроки, запускали руки в кожаный мешок, доставали оттуда белый или черный камешек, и, в зависимости от него, переходили на сторону Берена или Хардинга, громко объявляя каждый свой жребий. Кто-то передал людям Хардинга горшок со смесью жира и толченого угля — и, доставая черный камешек, игроки сразу же принимались мазать этой краской лица. Что обозначает фамилия добровольский слова, — мне бы хотелось переговорить с высшим руководством о дальнейшей Что обозначает фамилия добровольский Пятеро трирроунцев и трое аарн сидели друг напротив друга и внимательно рассматривали оппонентов. Беловолосый посол выглядел совершенно невозмутимым, он вежливо улыбался и уловить, куда он смотрел ,не представлялось возможности. А прочесть что-нибудь на чешуйчатых мордах ящеров вообще было маловероятно. Господин президент, не менее вежливо, чем посол, улыбался, напряженно ожидая развития событий. Госсекретарь, министр безопасности и флаг-адмирал Гартиен выглядели внешне безмятежными, а что творилось у них в душе, не знал никто, кроме них самих. Флаг-генерал Фарстад хмурился, разглядывая аарн с плохо скрываемой неприязнью. Ему казалось, что кто-то мягко касается его мозга ловкими пальцами, и господин генерал с какой-то стати чувствовал себя очень и очень неуютно. домашних животных, а не только у домашних скотов с видимым человечьим утверждения в жизни. Он мог работать в любой стране, иначе говоря, травить — А тебе и не надо быть специалистом, — успокаивающе, даже ласково произнес Иосиф Виссарионович. — Ты только собери нужных ученых, инженеров, обеспечь им все условия для творческого труда. Любые условия… Но учти, с фронта отзывать людей не позволим, поройся в других закромах. У тебя найдутся умные коньки-горбунки, если ты не умудрился их угробить, — окреп голос Сталина. — Я уверен, что ученые, даже враги нашей партии, пашей советской власти, даже они будут добросовестно работать, если не для нас, то против фашизма, против Гитлера. Важно, чтобы это понимал ты и твои исполнители… И не медли, начинай сегодня же. Что обозначает фамилия добровольскийрептилии — отставные и действующие начальники. Сергеев вспомнил, что еще волнующее время вхождения в долгожданный порт. Новое пристанище корабля было и жизнью грешника завертит? — Наши истребители подняться не могут, — сказал он, — поскольку аэродром блокирован. Военный корреспондент полковник Корнейчук получил за свое произведение высокую литературную премию, а генерал Гордов — несмываемое клеймо на всю оставшуюся жизнь. От командования фронтом его отстранили, «бросили» на 33-ю армию. Заслужил он звание Героя, по выше генерал-полковника не поднялся, а ведь на большую маршальскую звезду мог бы рассчитывать. Отсюда и затаенная обида.
Путь к духовному совершенству начинается.
Вы можете.
Путь к совершенству начинается.
Вы можете повторить за мной… Поехали!
Я еду в Израиль. Встречайте.
Составьте пожалуйста список детско-юношеских лагерей членов гистадрута работающих в монополиях и государственных службах.
Это что бы мне времени не терять.
Мы живем день за днем, в ожидании Апокалипсиса, в мире, где нет будущего.
Но есть и другой путь.
Путь в Новый Мир начинается здесь — http:\truedoor.narod.ru
Или здесь — ….
(Это религиозная пропаганда. Агитировать и спорить можно. Даже приветствуется, хотя лучше в соответствующих темах http://rostovtsev.info/tora-lyubopytnye-koncepcii-estestvoznaniya-i-ne-tolko-bez-mistiki/ . Но ссылки только в обмен. Договорились?
Админ.)
Привет всем!
У кого есть ….
Мы его «пиарим» так что по сути продвигаем
Тех, кто не хочет упустить свой шанс уже добавили
Кстати скоро запустится новый турнир, и участвуйте в турнирах… с левой стороны.
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