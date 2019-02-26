На евровидение…?

Анекдот с продолжением:Одесса, шестидесятые годы прошлого века. Приехала комиссия ЦК КПУ, выяснить, почему публичные дома в городе перестали приносить прибыль.Председатель комиссии спрашивает первого секретаря обкома:— Может у вас проститутки безыдейные? Может у них низкопоклонство перед западом?— Да нет. Все проверенные годами. Активистки Великой Октябрьской революции.

Ну ладно с анекдотами. Президент гражданской войны на Украине, во время визита в Червоноград, Львовской области, назвал себя балериной.

Видимо убедившись, что нет на Украине идеологически выдержанной молодёжи, способной представить Украину в том свете, как он бы хотел, он решил сам, в преддверии выборов, представлять Украину на песенных и танцевальных конкурсах в Европе?

Почему балериной, а не балетоманом? Видимо он считает, что победить на таких конкурсах в Европе, можно только сменив пол.

Интересно только, чем он будет тренировать свою «женственность»?

Я, думаю, что ему стоит начать с паяльника и я даже готов спонсировать затраты на электроэнергию, которую он потратит на эти цели.

Европа оценит.