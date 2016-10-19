Мы изменим этот мир — перевод с иврита

Странное это дело, поэзия на языке иврит. На русский перевести ее не просто. Глобальное отличие русского языка и иврита, эта образность.Русскоговорящие граждане Израиля не раз сталкивались с тем, что их попытка объяснить нечто не простое иврита-говорящим израильтянам, заканчивается полным непониманием.Образы, как бы Вы хорошо не выучили иврит, будут сидеть в вашей голове, если Вы не научитесь не говорить, а думать на иврите.Иврит это язык действий, это самокат, на котором говорящий двигается не делая пауз между словами.Русский язык это лупа, телескоп, микроскоп, цветное стёклышко, через которое мы этот мир рассматриваем.По крайней мере, мне это так представляется.Образы везде. Глагол «поехали» может означать и начало космического полёта и начало исполнения песни.Иврит язык конкретный. Вместо поехали, в котором уже «и какой же русский не любит быстрой езды», конкретные «кадима» -«вперед» или «матхилим» — «начинаем». Арабское «яйлла» -«давай», говорящееся в тех же случаях, уже ближе к русскому языку.И в этом контексте, самым типичным иврита-поющим бардом, является Арик Айнштейн.Для того что бы вы поняли его стихи, я представляю его самую, на мой взгляд, популярную его песню «Я и ты» и ниже текст на русском, которой еще ниже я постарался литературно перевести так, что бы он попадал в мелодию и содержал минимальное количество образов.Последнее, как утверждает моя дочь, у меня не получилось.

Дословный перевод:

Я и ты изменим мир.

Я и ты, а потом придут и все (остальные)

Это говорили раньше, до меня, это не важно

Я и ты изменим мир

Я и ты попробуем сначала

Нам будет плохо, ничего, это не страшно

Это говорили раньше, до меня, это не важно

Я и ты изменим мир

Ритмический перевод

Мой друг я и ты

Мы изменим этот мир,

Мы будем в нём жить

Он не будет нам чужим

Как здорово тут

И другие к нам придут

Так было не раз

Повториться и сейчас

Всем бедам назло

Ведь иначе нам нельзя

И нам повезло

И дороги нет назад

Так было не раз

Повториться и сейчас

Мы вместе и мы

Мы изменим этот мир.

Последнюю строфу можно использовать как припев.

Пойте.

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