Мусульманство, религия педофилов?

Вот почему и как нормальный человек… да что там человек. Даже нормальный примат и любое высшее животное, вступают в брачные отношения так:
Самец показывает самки (в какой сфере вопрос отдельный) все свои преимущества перед другими кандидатами на место в предполагаемом сексуальном контакте с этой самкой, самка выбирает наиболее подходящего претендента (возможно победителя в драке) и только после этого дает себя оплодотворить.
Ни в одной человеческой культуре существовавшей до ислама, женщин не насиловали из идеологически религиозных соображений.
Всегда находились самцы, понимающие что им не победить в честном соревновании за вагину самки, которые самок насиловали. В человеческой культуре их отправляли на зону (в тюрьму). В российских тюрьмах, не знаю как сейчас, но раньше насильников педерастили — опускали.
Что это за мужчина, которому нужна сила что бы добиться обладания женщиной. Женских ласк, та добиться не возможно.
Но никогда насилие не поддерживалось идеологически.
Функцию этой болезни общества, взял на себя ислам.
Заставляя повиноваться, беспрекословно повиноваться религиозным вождям, ислам отнимает у мужчины все мужское.
Ислам даже брак сделал изнасилованием по закону. Но этого мало. Теперь он взялся за изнасилование маленьких девочек.
Я уже писал об этом, когда одна девочка умерла от разрыва половых органов, вследствие педофилии своего законного исламского мужа — «Новости» мира Ислама.
Но сейчас, шейх Саудовской Аравии Салех эль-Фавзан, один из самых влиятельных суннитских религиозных авторитетов, издал фатву о детских браках.
Этот урод, со всей силой закона исламского государства, постановил, право отцов девочек, продавать дочерей в брак, по своему усмотрению в ЛЮБОМ возрасте.
Теперь все педофилы, массово переходят в ислам, поскольку совершенно законно овладевать девочкой, даже если она сама не покинула колыбели.
,Заметим только, что конкуренция междку самцами-мусульманами за вагину самки-мусульманки осталась, просто стала чисто экономической. Если у тебя есть деньги и ты по настоящему (вспомните чем отличается педагог от педофила) любишь детей, то как в старом агенкдоте: Охренеть, дайте четыре! Безусловно, что тот факт, что женщина лишена возможности учавствовать о отборе самца, да и самец из за паранджи или нежного возраста формально учавствует в отборе, — должно приводить к резкой потери эффективности эволюции. То есть мы видим, что ислам идет не только против человечности, но и против самой природы
Нужно принять закон о обязательной принудительной химической кастрации мусульман, уравняв ислам с педофилией.
Если вы посмотрите старые,с царских времен, фотографии кавказких женщин ,то ужаснетесь от их страшноты.За то сейчас ,после коммунистического правления,когда религия была опиумом для народа,на кавказких девушек любо дорого посмотреть.Сплошные красотки.А вот единственная женщина в парламенте Кувейта,где всегда соблюдались традиции.Как говориться ,коментарии излишни.
@ vovansokol
Вы всегда опережаете события. 🙂 То что я анонсировал, вчера, будет сегодня (сразу после полуночи) опубликовано, а другая моя работа, «Генетические эксперименты в истории», почти написанная три года назад, тоже надеюсь увидит свет в ближайшее время.
Поздравьте меня.Я завтра женюсь.Моей невесте 7 лет,мне 41,но я чист,потому-что трахал до этого лишь животных(кроме свиней).Понял,руска свиня
Ты шутишь? Или издеваешься?
В том то и дело, что тяжело определить, где они шутят, а где нет.
Для тех, кто хочет понять истоки возникновения ислама достаточно прочитать жизнеописание пророка Мухамеда до и после того, как к нему «снизошел» аллах — история альфонса(жил за счет первой жены,которая к тому же была старше его) и педофила(как только старая жена благополучно отошла в мир иной — сразу же присмотрел себе 6-летнюю девочку — и женился бы на ней сразу же но…у девочки случилось заболевание кожи(пророк был настолько свят, что не мог вылечить несчастного ребенка,а воспользоваться ее детским но больным телом побрезговал и именно поэтому(а не из-за того что она была незрелым ребенком)он ждал три года… )Кстати,мусульманам разрешено иметь не более 4-х жен одновременно…но это количество не удовлетворяло «пророка»…и поэтому к нему немедленно явился «аллах» и разрешил ему иметь больше жен, чем обычному-среднему мусульманину….Вообще — дивные отношения пророка и аллаха( исходя из анализа) — все явления аллаха связаны с обоснованием желаний пророка…..несколько странно это…Может быть Мухаммед — лжепророк? Или «Аллах» — не образ Божий,а исчадье адово? Ведь служители церкви(которая существует намного дольше чем ислам) говорят, что человеку может в образе божьем явиться и сам злейший враг человека — Сатана и не все пророки — пророки(иногда встречаются и лжесвидетельства…)
Вообще это мне напомнило об одном анекдоте.
Решили загипнотизировать корейца, что бы он не ел собак.
Загипнотизировали. Убедили его что он хохол.
Через некоторое время видят, как он сидит с собакой и гипнотизирует ее
— Ты, свинья, ты свинья….
А о Мухамеде —
Пороком зачатый, увидел он свет
От шлюхи и кабана
Пророком себя объявил Магомет
И началась война.
Пророк – чья душа, для других отдана.
А он лишь, ублюдочный сын кабана.
И знал каждый пес, кто там с рылом свиным
В пророки собрался Аллаху
Простая собака умнее иных.
И он ненавидел собаку.
А то, что собака в друзья нам дана,
Не ведал, ублюдочный сын кабана.
Один был такой, хоть весь мир обойди
Хотел он создать свое племя.
Насиловал женщин, что встретил в пути
Но только бесплодное семя.
Не часто природе ошибка дана.
Чтоб шлюха, родила дитя кабана.
А тем, чьих невест уводил этот скот.
Чтоб дело не кончила месть
Сказал, что их джанна прекрасная ждет
И восемьдесят невест.
А вера людская, бывает странна.
И рад был, ублюдочный сын кабана.
А люди – о ужас
Питались свиньей.
Но он ведь не каннибал?
И суру запрет, на касание к ней,
В коране своем записал.
Не знал, что опасна свинья лишь одна,
Он — гнусный, ублюдочный сын кабана.
А как-то в пещере
Напился вина
До визга свиного, конечно,
На то он ублюдочный сын кабана
И тут разговаривать нечего.
Виденья хмельные явились ему
Был бред, а вот в памяти ноль
И все сочинить довелось самому
И он запретил алкоголь.
Не знал он,
Что знает сегодня любой.
До белой горячки ведет перепой.
А если разумно, на радость
Вкушать виноградную сладость,
Что нам в утешенье и счастье дана,
Не понял, ублюдочный сын кабана.
И что бы не смех, а кошмары рождать
В невидящих, прежде его.
Себя запретил он изображать.
Дань страху, превыше всего.
И то что народу и память дана.
Забыл он — ублюдочный сын кабана.
И свиньи и люди боялись его.
Похож был на этих и тех.
Иной бы прожил свою жизнь как изгой
А этот, , бедою для всех.
И кровью людскою напился сполна.
Проклятый, ублюдочный сын кабана.
Мусульманам сон приснился
что их ебанный аллах
как джигит с горы спустился
молвив: Истина в ослах.
Возроптали тут муслимы:
Ми ж их любим и ебем!!
кормим, поим, чешем спины
Час за часом, день за днем.
В тюнингованных девятках
Их катаем по Москве
Им поем мы колыханку
В колыбели при луне
Так за что ж, Аллах,ты сделал
нас унылым говнецом,
с небольшим кауказским членом,
черной жопой и лицом??
Он ответил с расстановкой,
Раскумаривая план:
Наебал я вас, подонки
И ваш дом трюба шаталь!!!
После этого, в ночи,
В жопу ёбанный нохчи,
Звать которого Рамзан,
Вдул ослице в сракотан!
Весь измазанный говне
Тёмной ночью при луне,
Он на весь кишлак кричал:
— Братья, я мужчиной стал!!!
Люди,если конечно вас можно так назвать,как вам не стыдно писать такое?Религия-это святое,это не подлежит обсуждению и тем болие осуждению,особенно это касается Ислама.Ислам самая чистая,самая правильная в мире религия,а вы пораскрывали тут свои поросячие пасти и думаете что это круто.Да попробовали-бы вы в славном и великом Дагестане сказать что-то подобное,вас-бы на ремни порвали
Вот вы как раз и продемонстрировали суть своей религии — «вас-бы на ремни порвали».
Ислам давно не религия. Ислам это идеология. Религия это дома или в молельном доме. Когда «религия» выходит на улицу и может кого-то порвать на ремни за сказанное — ее нужно уничтожать.
Большего бреда я не слышал.Религия должна пропитывать все сферы жизни человека,должна быть ему по жизни руководством-тогда это истинная вера,а если всё ограничить мечетями,церквями,молельными домами,тогда какая-же это вера?Так,позерство.Так-же повторюсь,что религия-это святое и за покушение на святое реакция должна быть соответствующей.Не так-ли?
Проект федерального закона о защите чувств неверующих. Читаем, радуемся и репостим!
1. Российская Федерация является светским государством, в котором проживают миллионы неверующих, которым Конституцией гарантировано право оставаться таковыми (ст. 28). Поэтому любое открытое и публичное проведение религиозных обрядов и других проявлений оскорбляет чувства миллионов неверующих граждан.
2. Запрещаются любые религиозные проявления в публичных местах, в т.ч. на улице, кроме специальных мест, предназначенных для этого: молельных домов, церквей, соборов и пр.
3. Ношение религиозной одежды, головных уборов, одежды с религиозной символикой, крестов, чёток и пр. в публичных местах запрещено. Это может оскорбить чувства неверующих. Данные предметы могут использоваться только внутри религиозных заведений.
4. Каждый гражданин России рождается без определённой религиозной самоидентификации. Будет ли он верующим и какую конфессию он может выбрать, неизвестно. Поэтому запрещена любая религиозная пропаганда в отношении детей до 18 лет.
4.1. В семьях, где есть несовершеннолетние дети, запрещена любая религиозная атрибутика, как то: иконы, чётки, религиозная литература (в т.ч. так называемые «священные писания», Библия, Коран и пр.), плакаты, фильмы и пр. Запрещаются также любые разговоры на религиозные темы.
4.2. Дети до 18 лет не допускаются в храмы, церкви и другие религиозные заведения.
4.3. В школьных учебных и иных заведениях запрещено изучение всего, что связано с религией вне исторического контекста. Любое изложение исторических фактов должно быть беспристрастным и не носить никакой эмоциональной окраски. Вход священнослужителям в детские учреждения с целью пропаганды запрещён. В детских учреждениях запрещена любая религиозная атрибутика, одежда, предметы.
5. Внешний вид церквей, храмов и прочих мест культа не должен никак выделяться среди остальных зданий, иначе это может оскорбить проходящих мимо неверующих граждан. Внутренняя отделка помещений может быть оформлена по желанию верующих. Существующие храмы, церкви, колокольни и пр. архитектурные сооружения, имеющие явные внешние признаки принадлежности к местам культа, должны быть национализированы и превращены в музеи (либо же их фасад надлежит реконструировать и приблизить к нейтральному).
6. Запрещается уличный колокольный звон, призывы к молитвам, уличные крестные ходы, массовые молитвы в общественных местах и пр.
7. Появление служителей церкви, обсуждение религиозных тем и любого рода религиозная пропаганда запрещаются на телевизионных каналах (как государственных, так и частных). Религиозная тематика разрешается только на специализированных религиозных каналах.
9. Государственным чиновникам любого уровня запрещается в рабочее время принимать какое-либо участие в церковной жизни и появление в религиозных учреждениях. Работа чиновника оплачивается налогоплательщиками, в т.ч. и миллионами неверующих, которые будут оскорблены использованием их налогов в религиозных целях.
10. За нарушение данного закона и оскорбление чувств неверующих предусматривается административная ответственность в виде штрафа в размере от 50 000 руб. до 500 000 руб. или общественных работ в нерелигиозных организациях до 240 часов.
Закон вступает в законную силу с момента опубликования.
Появление данного законопроекта спровоцировано многочисленными случаями оскорбления чувств неверующих, произошедшими в последнее время.
Педофилия — бич современного мира, абсолютно не привязанный к той или иной религиозной конфессии. Случаи успешных и безуспешных попыток легализации педофилии известны как в религиозном мире, так и в светских сообществах людей. Попытки перевалить всю ответственность и вину на какую-то одну из сторон общества — признак откровенной личной неприязни, предвзятости и узколобости мышления.
Вероятнее всего этот самый шейх Саудовской Аравии Салех эль-Фавзан настолько аху ел от своей значимости и богатства, что возомнил себя мессией, или чего доброго самим Аллахом. Но этот бред не имеет ничего общего с Кораном и верой в Аллаха. Это самое обыкновенное педофилическое лобби, которое в стране с религиозным укладом легче пропихнуть через религиозных фанатиков, нежели через парламент.
Я — христианин, крещеный, верующий, на сколько это возможно в современном гипер-мире. Далеко не каждый день молюсь, и не всегда помню о Боге. Но я четко для себя знаю, что обливать грязью чужую религию нельзя. Навряд-ли вы своими грязными рифмами, которые стихами назвать нельзя, оскорбите чувства образованного верующего мусульманина, но уровень вашей личной культуры вы демонстрируете с ее самой низкой точки, а точнее показываете ее полное отсутствие.
И если уж вас действительно заботят вопросы педофилии, изучите этот вопрос глубже, что бы понимать, что источником распространения педофилии является не Коран или Ватикан, а распущенность и вседозволенность отдельных представителей рода человеческого без привязки к национальностям и религиям.
Господин artego! Ислам давно перестал быть религией и стал идеологией. А к идеологии другие требования. Религия, это когда дома. Когда какая-то религия выходит на улицу, когда на ее базе действуют законы государства, это совершенно не религия. Сегодня религия ислам уже уничтожена. Это раз.
Если что-то происходит, значит это кому-то нужно. «Распущенность и вседозволенность отдельных представителей рода человеческого» поощряется с определенными целями западной цивилизацией. Цель — разрушение моногамной семьи. Эта моногамная семья рассматривается как главное препятствие мировому фашизму, который хотят установить правители этих «либеральных» стран. Это два. Будьте мне и себе здоровы.
Я тут почитал комментарии и вспомнил творчество Маркиза Дэ Сада,а именно-120 дней Содома.Я думаю многие знакомы с этим произведением хотя-бы понаслышке.Там среди прочего было такое правило:За гетеросексуальные половые акты-отрубание конечностей,за проявления религиозности-смертная казнь.Хорошо-этот принцип законодательно закрепить на территории рф
Ислам — это чуждая нормальному, здравомыслящему человеку, опасная политическая доктрина, которая давно вышла из-под контроля международного сообщества. Фактически, это новая версия фашизма. Ислам должен быть уничтожен. Но его нельзя искоренить силой. Нужно дать, этим несчастным, забитым и ограбленным, одурманенным сказками, людям те, кажущиеся обыкновенными для нас, блага, которые есть у любого человека в США, Европе, России и прочих цивилизованных странах. Нужно создать в пустынях и голых горах промышленную и социальную инфраструктуру, которая обеспечит эти блага трудом самих людей, которые считают себя мусульманами. И тогда, от ислама не останется и следа. Это понимают в Вашингтоне, это понимают и в Москве. Общая цель — объединяет Восток и Запад. Нужна глобальная программа действий, которые приведут к демократизации и светскому пути развития стран Ближнего востока.