Моя дочь, сегодня.

История первая: Моя дочь, экстрасенс.
У меня крутит нога. Ревматизм. Улёгся, нашёл положение, в котором нога даст заснуть. И тут жутко зачесалось ухо, на котором лежу.
Значит, чтобы его почесать, нужно двигаться?
Подходит дочь, по матерински погладила меня по голове и почесала то ухо, которое сверху, но в том месте, где чешется ухо, которое снизу.
— Почему ты подумала, что у меня чешется ухо?
— Я не думала. Когда думаешь, это имитация чувств.
История вторая: Искренность.
У нас традиция. Мы по шабатам вместе смотрим фильм. Укладываемся на диван, я почёсываю дочери макушку и вообще массирую голову. И она под это дело соглашается смотреть со мной русские фильмы об СССР. Массаж, это как бонус.
Но вот фильм, 5я серия закончен.
— Я тебя люблю больше всех. – говорит дочь.
— Это не возможно, потому что ты не можешь любить меня сильнее, чем я люблю тебя.
— Я знаю. Я имела ввиду, что я люблю тебя, больше, чем всех остальных, кто существует.
«Ну это до те пор, пока у тебя не появятся свои дети» — думаю я, но молчу. Меня это вполне устраивает.
История третья: Посуда.
У нас распределение обязанностей. Наша мама отправилась в иной мир, и делать нечего.
Я готовлю еду, включаю стирку, дочь вешает бельё и моет посуду.
Моцей шабат, пора ложится спать, а посуда не мытая. Дочь за компьютером.
— А что у нас с посудой? – ехидно спрашиваю я.
— Она готовиться.
— Готовиться, к чему?
— К тому, что я ее пойду мыть.