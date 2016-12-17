Моя дочь, сегодня.

История первая: Моя дочь, экстрасенс.

У меня крутит нога. Ревматизм. Улёгся, нашёл положение, в котором нога даст заснуть. И тут жутко зачесалось ухо, на котором лежу.

Значит, чтобы его почесать, нужно двигаться?

Подходит дочь, по матерински погладила меня по голове и почесала то ухо, которое сверху, но в том месте, где чешется ухо, которое снизу.

— Почему ты подумала, что у меня чешется ухо?

— Я не думала. Когда думаешь, это имитация чувств.

История вторая: Искренность.

У нас традиция. Мы по шабатам вместе смотрим фильм. Укладываемся на диван, я почёсываю дочери макушку и вообще массирую голову. И она под это дело соглашается смотреть со мной русские фильмы об СССР. Массаж, это как бонус.

Но вот фильм, 5я серия закончен.

— Я тебя люблю больше всех. – говорит дочь.

— Это не возможно, потому что ты не можешь любить меня сильнее, чем я люблю тебя.

— Я знаю. Я имела ввиду, что я люблю тебя, больше, чем всех остальных, кто существует.

«Ну это до те пор, пока у тебя не появятся свои дети» — думаю я, но молчу. Меня это вполне устраивает.

История третья: Посуда.

У нас распределение обязанностей. Наша мама отправилась в иной мир, и делать нечего.

Я готовлю еду, включаю стирку, дочь вешает бельё и моет посуду.

Моцей шабат, пора ложится спать, а посуда не мытая. Дочь за компьютером.

— А что у нас с посудой? – ехидно спрашиваю я.

— Она готовиться.

— Готовиться, к чему?

— К тому, что я ее пойду мыть.