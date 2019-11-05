Мой план решения украинского конфликта.

Таким образом, она становиться членом ООН, как государство создатель ООН.
УССР может обратиться с просьбой к РФ о военной помощи, для освобождения территорий оккупированных киевской хунтой.
И войска РФ, как гаранта минских соглашений и как правопреемника СССР могут быть введены на территорию УССР в границах 1991 года на законных основаниях.
После освобождения от киевской хунты, на всей территории освобождённой Украины (УССР) должны быть вынесены и приведены в исполнение приговоры о высшей мере социальной защиты к членам и пропагандистам пронацистских формирований.
Всем улицам должны быть возвращены их исторические называния, памятники уничтоженные нацисткой властью восстановлены, а на пощади, так называемой независимости должен быть установлен памятник Иосифу Виссарионовичу Сталину, как политическому лидеру добившемуся отдельного статуса УССР в ООН, как государства создатель ООН.