В случае отказа киевской хунты от выполнения минских соглашений, ДНР и ЛНР должны объединиться в Украинскую Советскую Социалистическую Республику — УССР, приняв сокращённо «Украина». УССР объявляет себе правопреемником УССР, входящей в СССР.Таким образом, она становиться членом ООН, как государство создатель ООН.УССР может обратиться с просьбой к РФ о военной помощи, для освобождения территорий оккупированных киевской хунтой.И войска РФ, как гаранта минских соглашений и как правопреемника СССР могут быть введены на территорию УССР в границах 1991 года на законных основаниях.После освобождения от киевской хунты, на всей территории освобождённой Украины (УССР) должны быть вынесены и приведены в исполнение приговоры о высшей мере социальной защиты к членам и пропагандистам пронацистских формирований.

Всем улицам должны быть возвращены их исторические называния, памятники уничтоженные нацисткой властью восстановлены, а на пощади, так называемой независимости должен быть установлен памятник Иосифу Виссарионовичу Сталину, как политическому лидеру добившемуся отдельного статуса УССР в ООН, как государства создатель ООН.