Против России ведётся информационная война.

Война ведётся не только не удалением фейков, но и удалением правдивой, но не желательной для информационной войны с Россией, информацией.

Не понимать этого может только невежественные люди, которых среди российских законодателей я не заметил.

У меня сложилось впечатление, что им платят, за то, чтобы они это не пресекали.

А пресекать нужно жёстко.

Нужен закон, по которому весь русскоязычный сегмент интернета, должен находиться под российским контролем.

Закон о распространении информации и мнений.

1. Все базы пользователей пишущих на русском, не зависимо от места проживания и выхода в сеть,

2. Модерация соцсетей, форумов и других информационных ресурсов должна находиться у российских модераторов, с правом пользователей, обжаловать их решение в судебном порядке, с получением компенсации за не соответствующие закону действия модерации.

3. Владельцы и администраторы ресурсов, не выполнивших этот закон, несут УГОЛОВНУЮ ответственность.

Тогда можно будет объявить в уголовный розыск и владельцев и администраторов сетей фейсбук, гугл и других компаний, которые откажутся выполнять это закон.

Я сам израильтянин. Израиль ведёт войну с правдивой информацией о себе. С форумов и соцсетей удаляются посты не устраивающие министерство пропаганды. Я говорю не о призывах к террору или его оправдании, а о законах Израиля и его службах и чиновниках.

Когда это происходит в контенте на иврите, ладно. Это не справедливо, но это их порядок. Но ни Израиль, ни США, ни Россия не должны иметь право на цензурирование, как прямое так и не прямое, информации на не государственных языках этих стран.

Исключение может быть только антирерористическая деятельность предотвращающая физическую опасность для граждан. Это, пожалуйста, на любом языке. Но остальное, только в соответствии с выше предлагаемым законом.

Справка: Мой аккаунт в фейсбуке был заблокирован после следующего поста: «Поздравляю украинцев с годовщиной освобождения столицы УССР, города героя Киева, от гитлеровских нацистов и их холуёв, бандеровцев!

Слава освободителям Киева!!!

Да здравствует Киев, столица УССР!!! Ура!!!

נובמבר 6 14:09‏ 2018»

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