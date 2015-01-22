Миром правят не евреи, а Ватикан / Тайчибеков Ермек

Мне кажется, что коренной житель Парижа, Лондона, Рима в 7-8-ом поколении воспринимает на глубоко подсознательном уровне Россию как подобие территориально большой Греции, Сербии и или Болгарии, с передовым, высококлассным вооружением и огромными запасами углеводородов, металлов и минералов.

Все таки водораздел внутри христианской цивилизации идет между католико-латинским и православно-кириллическим миром.

Уже прошло более 2000 лет, а до сих идет перманентное противостояние между Западной (США+ЕС) и Восточной (Россия) Римской империей.

Не трудно сделать вывод, что при определенных обстоятельствах, если Москва-Третий Рим будет успешно развиваться, то сможет отколоть от Европы Турцию и западно-славянские страны и переориентировать их на себя.

Ну и как бы мы не пытались вести диалог про международное право, межэтническое и межконфессиональное равноправие, толерантность и мультикультурализм и прочее блаблабла, по сути мы видим, что миром правят христиане, тогда как остальные либо тихо мирно на периферии поживают и особо никуда не лезут (Китай, Индия) либо используются как инструмент междоусобной войны (арабо-исламский мир).



Возвращаясь снова и снова, я все таки настаиваю на тезисе, что сгусток глобальной геополитической власти в высококонцентрированном виде это Ватикан. Я не конкретно про Папу Римского и про территорию в 0,44км2 и населяющих ее 842 гражданина.

Ватикан меньше всех светится, но больше всех рулит всеми процессами.

Евреи используются ими же как отвлекающий маневр, ложный след, как будто они якобы правят миром, чтобы на себя оттягивал весь негатив.

Исламский мир это бычок, которого вначале кормят, а потом режут.

Я не сторонник теории заговора, но в данном случае выдвинул конспирологическую версию, не подтвержденную доказательствами.

Тайчибеков Ермек 21 января 2015



https://www.facebook.com/taychibekoff/posts/862812073738904

Многие люди во всем мире мечтают стать жителями и гражданами Европы. Хотя в Европе ничего особенного, если вот так разобраться. Почему так?! Почему люди со всего мира особо не горят желанием стать гражданами и жителями России?! Я в данном случае не про гастарбайтеров, а про тех, кто имеет капитал.

Любой кто имеет 50 000 000 рублей, первым делом мечтает открыть счет европейском банке, обзавестись недвижимостью в Европе и получить второй паспорт.

Почему в странах ЕС, житель имея 500 000 евро первым делом не стремится купить недвижимость в России, открыть депозитный счет в российском банке и получить на всякий пожарный случай российское гражданство. /Депардье не в счет, это исключение из правил/.

Почему в РФ люди стремятся выучить один из ремиксов латинского языка, тогда как в ЕС не горят желанием знать русский язык?!

Деньги находятся на третьем месте по уровню мотивации. Самая сильная мотивация это вера. Ватикан обладает мощной силой. Это не деньги, не оружие. Ватикан формирует и управляет смыслами.

Мне почему то кажется, что не евреи правят миром. Они талантливая нация. Сильный народ. Мощное мировое лобби. Но если еще чуть чуть подняться и посмотреть на геополитику, то мы видим, что евреи концентрируют на себя весь негатив, который им приписывают жители многих стран мира. Также мы видим, что и сам тот же Израиль раскачивают и используют в столкновениях с тем же арабо-исламским миром и с христиано-европейским. Я воспринимаю их как отвлекающий маневр, чтобы все вышли на ложный след.

Тот у кого власть, разве допустит, чтобы все на него распространяли свой негатив?!

США, ЕС, Россия это христиане. На текущий момент геополитически они и правят миром, находясь в постоянной конкуренции между собой.