Министром культуры в Израиле?

Израильские реалии отличаются от того, что мы можем представить. Например, реальный политик, Айман Уда, вполне доказательно для израильтян считает, что может стать министром культуры, потому, что читал Чехова. то есть не только банковскую распечатку, но что-то Чехова. Предполагаю это самый маленький рассказ. И не то что он что-то в рассказе понял, но читал.

Сообщаю своим читателям. Я читал Чехова, Толстого (обоих), Достоевского, Тургенева, Лескова, Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Горького,Гоголя, Куприна, Бунина, Маяковского (всё) , Короленко, Блока, Островского (троих), Пастернака (всё) , Есенина (всё) , Ахматову, Гумилева, Цветаеву, Грибоедова, Мандельштама, Герцена, Чернышевского, Волошина (и даже играл его роль в пьесе о Цветаевой), Салтыкова-Щедрина, Хлебникова, Гайдара, Булгакова, Ильфа и Петрова, Касиля, Суворова (который Резун), Богомолова, Валё, Орлова, Хлебникова, Давыдова, Радищева, Крылова, Беляева, Вайнеров, Стругатских, Апухтина, Надсона, Дикенса, Лондона (всё), Купера (всё) , Скотта (всё) , Рида, Верна (всё) , Шульца, Ноля, Дюма, Гюго, Куприна, Зощенко, Азимова, Шекли, Саймака, Хайнлайна, Мерля, Кобо, Нортон, Мойхер-Сфорима, Бабеля, ШаломАлейхема, Уткина, Кишона, Высоцкого, Окуджаву, Матвееву, Фейхтвангера, Севелу, Кафку, Шолохова, Солженицына, Евтушенко, Вознесенского, Шатрова, Абрамовых, Ростовцева (всё), Айтматова, Булычёва, Ефремова (всё), Лукьянова, Твардовского, Дойля, Твена и ещё наверно много других, которых сразу и не вспомнил. Старость, склероз.

Наверно именно поэтому, на роль израильского министра культуры, я не гожусь .

P.S. Нет склероз это плохо. Пока писал почувствовал, что хочу есть. Съел тёртой редьки со сметаной, сухари, кофе с сыром. КАК Я МОГ ЗАБЫТЬ??? В определённые периоды это были самые любимые мои писатели:

Даррелл, Хемингуэй, Ремарк, Моуэт, Лоренц, Хаггард, Ли, Кусто, Оливье, Корсак, Стивесон, Дефо, Свифт, де Аленкар, Гёте, Брэдбери, Лем, Вогт, Кларк, Уиндем, Коллинз (и он и она), Ненацкий, Бусенар, Алексин, Моэм, Пристли, Сенкевич, Уайльд…

Вот сижу и думаю. Всех писателей которых я читал, я конечно не вспомню. Но вспоминая этот список, я задумался… а я, что-то делал в этой жизни, кроме как читал?

Вроде делал. Трое детей, две бывших жены, ещё несколько любимых женщин, работал санитаром, слесарем, наладчиком, токарем, лаборантом, грузчиком, продавцом, бухгалтером, юрконсультом, заправщиком, охранником, сварщиком, компьютерным техником, оператором и программистом CNC, инженером и даже директором. Написал восемь книг и пару десятков рассказов. И что? когда же я всё это прочёл? А ведь прочёл. Нет, не гожусь я в израильские министры культуры. Хамства не хватает.

P.S. — к — P.S. Когда пишешь такие вещи, узнаёшь о себе много интересного. «Короли и капуста», а практически на память знаю. А О.Генри, в список писателей внести забыл. Ну?

