США, штат Вашингтон, Вашингтон, овальный кабинет Белого дома, 07 часов 15 минут.

— Господин президент! Через месяц Вы покидаете ваш пост, и Вы довели нашу страну до банкротства. Весь мир требует погасить наши долги, но даже если все долларовые станки будут работать 24 часа в сутки, не останавливаясь на мгновение, наш долг продолжит расти.

— Зачем Вы всё мне это говорите? Я что, этого не знаю?

— Господин президент! Что делать.

— Я подготовил указы, надеюсь, вы поймёте их смысл.

Сегодня:

Указ президента США

1. О признании острова Мидуэй территорией США.

Признать остров Мидуэй территорией США.

2. О переносе на Мидуэй, столицы США.

С целью равенства штатов и прекращения выделенности штата Вашингтон относительно других штатов, перенести на остров Мидуэй столицу США, включая исполнительную власть — резиденцию президента, законодательную власть — Сенат и Конгресс, и Верховный суд. Перенести на остров Мидуэй, золотой запас, хранящийся в Форт-Нокс.

Через неделю:

Объявить о распаде США. Остров Мидуэй объявляет себя правопреемником США и принимает на себя всю ответственность, по долгам США.

Штаты бывших США предъявляют острову Мидуэй претензии по их трёхсотлетней оккупации.

Мидуэй принимает эту ответственность и объявляет о своём банкротстве.

Через неделю и один день:

Штаты бывших США объединяются в Конфедерацию Штатов Америки (КША), с конфискацией за долги территории Мидуэй, объявляя свою столицу в штате Вашингтон, перенося в штат Вашингтон столицу КША, включая исполнительную власть — резиденцию президента, законодательную власть — Сенат и Конгресс, и Верховный суд.

— Господин президент! Вы гений! Но почему Россия не догадалась так сделать?

— У неё были только царские долги, а мы ограбили весь мир.