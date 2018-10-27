Маскировка «Израиль»

Я давно уже уверен, что армия Израиля и Хамас, это организация под единым командованием.

Подразделение «Хамас» запускает ракеты, подразделение «Цахал» их сбивает, проверяя усовершенствования, и рекламируя своё оружие.

Это учения, а не война. Но это общее подразделение делает вид, что война. Чтобы это выглядело правдоподобно, Хамас строит сараи, которые Цахал потом бомбит. И они заигрались настолько, что Хамасу и туннели и сараи до конца строить лень. Всё равно ведь разбомбят. Приходится подразделению ЦАХАЛ бомбить недодел.

А то, что иногда гибнут люди, так им похрен. Они специально такую игру организовали: Хамас посылает толпу идиотов на пулемёты, а ЦАХАЛ их расстреливает из пулеметов. Это они так поднимают интеллектуальный уровень арабов. Происходит отбор. Поскольку арабы размножаются быстро, процент идиотов в общем количестве населения должен становиться всё меньше и меньше. Или хотя бы не сильно увеличивался. Чтобы идиотам не было обидно, их называют Шахидами и обещают гурий после смерти. Кто такие гурии, ни кто толком не объясняет.

Поэтому сексуально озабоченные гетеросексуальные идиоты, думают, что это девственницы. И сколько их не трахай, они всё девственницы и девственницы. Такое и при жизни часто случается.

Пидарасты, думают, что это мощные мужики с толстыми длинными членами, которые достанут им до самой души.

Обжоры думают , что это явства , и на столе 72 явства, и сколько не ешь они не заканчиваются.

Иногда, в этих театрализованных учениях, гибнут евреи. Ну этих вообще ни кому не жалко, потому что оба эти подразделения являются подразделениями самого антисемитского государства, для маскировки и конспирации называющего себя Израилем.



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