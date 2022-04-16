Мариуполь-Одесса освобождаем быстро!

Вчера в своей заметке «Дерьмо на засыпку» — я предлагал способ освобождения Азовстали, засыпав её дерьмом.

Но мне пришли письма, в которых пояснили (вместе с аплодисментами), что моя идея прекрасна но не подходит, потому что всё равно там придётся держать войска на случай попыток прорыва, а войска нужны в другом месте.

Ну и спросили нет ли у меня более продуктивных идей.

ИХ ЕСТЬ У МЕНЯ!!!

В моей книге — фантастике «Вегетариане», гено-модифицированные существа, вступили в войну с людьми. Проигрывая войну, они спрятались в подземных городах. Они генерировали там газы разрушающие озон, и человечеству надо было их из этих городов «выкурить».

Люди пустили в подземные города океан.

Но вернёмся к Азовстали.

На Азовстали катакомбы.

Вариант 1!

Найти только один выход из катакомб и начать закачивать туда воду из Азовского моря.

Нацики (мозго-модифицированные существа) могут заблокировать текущие проходы. Вот тогда и бросить на эти катакомбы пару мощных глубинных бомб. Все подземные дамбы будут разрушены. Не сомневайтесь. Как аквариумист со стажем, склеивший своими руками множество аквариумов, берусь утверждать – вода дырочку найдёт.

Вариант 2!

Вакруг Азовстали, используя существующие стены, сооружаем невысокую дамбу. Не высокую. На высоту одного лежащего мешка с песком. Внутрь этого бассейна, запускаем азовскую воду.

Потом выкачивать не нужно. Если мы запустим в этот бассейн бычком, так они ещё и съедят утопленников.

Этот вариант, учитывая катакомбы Одессы, может пригодиться и там.

© Copyright: Ростовцев Сергей, 2022

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