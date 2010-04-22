— Ма ни шма, Исраэль? — калейдоскоп 22.04.10

Давно мы не вспоминали об Израиле, и тут у нас (поскольку я гражданин этой и только этой маленькой страны), накопилось.», в переводе с языка иврит «Что слышно, Израиль?».

Нужно сказать (для тех кто не живет и не жил в Израиле), что на литературный русский «Ма ни шма», переводилось бы не дословно, «что слышно», а как «привет».

Израильтяне встречают друг друга вопросами: «Что слышно?», «Как дела?» «Как у тебя?» и расходятся, вовсе не собираясь ни отвечать на эти вопросы, ни выслушивать ответ, если кто-то, решив поиздеваться над встреченным, решит подробно ответить на вопрос.

А стандартные ответы таковы: «беседер»- в порядке (отстань); «ло коль ках» — не настолько (как хотелось бы); «хаваль аля зман» — жалко времени (тратить на эту гнусность); «Хеци-хеци» — половина на половину (надеюсь выжить); «Хара» — по-арабски дерьмо. Дерьмо принято называть по арабски, потому как «дрек» — на еврейском, это уже «ло коль ках».

Но я, пользуясь тем, что сам спрашиваю, отвечу более широко и надеюсь, что я сам на себя не обижусь. Хотя точно этого никто никогда не узнает.

Задоров и Карлик обвиняемые в различных убийствах, продолжают сидеть в тюрьмах, хотя только тем, кто кричал: «Распни его!», и тем, кто кричал: «Не читал, но осуждаю» (то есть быдлу) еще непонятно, что ребята не виновны в убийствах. Я написал невиновны в убийствах, а не просто невиновны, потому как вполне возможно, Карлик виновен в адюльтере или воровстве, тогда, как Задоров совершенно явный образец законопослушности и позитивизма. Карлик «жук», а Задоров простак – но вина их в том, что они не-вовремя подвернулись под руку израильской полиции, которая действительно преступна.

Поехали дальше:

Элиас Исса, уроженец Западного берега, ныне проживающий в США, основал «PZO» (Палестинскую сионистскую организацию), приурочив ее создание к празднованию Дня независимости Израиля.На сайте PZO (http://www.palestinianzionistorganization.com/) сообщается, что она выступает против создания арабского государства, которое моментально превратится в базу террористов, против политики «мир в обмен на территории», против раздела Иерусалима, против постоянных нападок на Израиль.PZO считает, что между Средиземным морем и Иорданом должно быть только еврейское государство, призывают евреев репатриироваться, а также предлагают построить Третий Храм на Храмовой горе.» PZO » выступает за мир, но как Израиль может заключить мир с теми, кто не хочет мира?» – спрашивает Исса на сайте PZO .PZO полагает также, что руководители арабов не хотят двух государств — для двух народов, так как их истинная цель – создание арабского государства на всей территории подмандатной Палестины.На сайте PZO опубликованы интервью бывших террористов, ставших сторонниками мира, в том числе, Мусаба Хасана Юсефа и Валида Шубата, а также содержатся призывы немедленно освободить Гилада Шалита, которого террористы взяли в заложники и положить конец мусульманскому террору.

Все это можно было бы считать некоторым экстремизмом, если не вспомнить, сколько арабов вынуждены были эмигрировать из Иудеи и Самарии, после того, как мерзавец Рабин, передал контроль над этими территориями, мерзавцу Арафату. Больше 20% всего населения, и 95,5% из имеющих высшее образование и имевших бизнесы, использовавшие наемный труд. То есть, сейчас на территории мусульманской автономии осталось рафинированное быдло, никак не сдерживаемое в своей гнусности культурной элитой.

Но даже это быдло, в своем большинстве хочет возвращения того, что теперь принято называть: «израильской оккупацией». Был порядок, безопасность, работа, борьба с преступностью… теперь преступники возглавляют автономию. В Газе бандиты посерьезней мокрушники и маньяки, а в Иудеи и Самарии, мелкие гопстопники.

Поехали дальше:

Администрация США, таки нашла как подобраться к старому маразматику, раввину Овадии Йосефу.

Сколько ему заплатили…? А может нашли компромат, как старый пердун развлекается с мальчиками? Не знаю. Но раввину Овадии Йосефу никто в рот не лез, а он выступил за замораживание строительства в Иерусалиме, чтобы не сердить США.

Нужно расследовать этот вопрос, но если такое давление на престарелого полоумного раввина было оказано, журнал ПИНОК, объявит конкурс на лучшую компьютерную игру, под заголовком: «Убей Обаму!».

Хорошо, что премьером в нашей стране сейчас Беньямин, сын Бен-Циона Нетаниягу. Беньямин Нетаниягу послал Обаму, куда подальше, за что мы, граждане Израиля, очень Беньямину Нетаниягу благодарны и выражаем свою народную любовь и все уважение.

А чем, собственно, плохо замораживать строительство в Иерусалиме?

Вот Овадья Йосеф говорит, что если сегодня заморозили, то это вовсе не означает, что завтра разделим.

Он мне напоминает молоденькую шлюшку, которая сначала решила согласиться поехать к ребятам на квартиру, потом, чтобы не расстраивать ребят, согласилась выпить стаканчик водочки, потом разделась до нага… и в этот момент ей позвонила мама. Шлюшка маме все рассказала. Мама ее спрашивает:

— Что же ты делаешь?

— Но трахать себя я не позволю! – отвечает шлюшка… — рав Овадия Йосеф.

Поехали дальше:

На Иорданию упали две ракеты «Катюша». Кому в голову взбрело, что стреляли по Израилю? Может, террористы позвонили и предупредили, что стреляют, а их попросили взять прицел повыше? Чего не сделаешь для хорошего человека?

Вот завтра, в Израиле, главное событие года – завтра фестиваль бардовской песни в Ган а Шлоша, Сахне.

Души ушедших бардов и тела нынешних, имеются в наличии у организаторов.

Теплый прием, много водки, шашлыки и замечательное пространство лечебных озер – в наличии.

После 24 00 – секс заплыв. Молодежь плавает нагишом, а старики любуются, стоя в тени эвкалиптов и пальм. Конечно, не все плавают. В Израиле вообще научиться плавать трудно. Плавать негде. Зато для загара, вся страна — непрерывный пляж.

Приезжайте на фестиваль – не пожалеете!

Сергей Ростовцев