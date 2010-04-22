— Ма ни шма, Исраэль? — калейдоскоп 22.04.10

«— Ма ни шма, Исраэль?», в переводе с языка иврит «Что слышно, Израиль?».
Нужно сказать (для тех кто не живет и не жил в Израиле), что на литературный русский «Ма ни шма», переводилось бы не дословно, «что слышно», а как «привет».
Израильтяне встречают друг друга вопросами: «Что слышно?», «Как дела?» «Как у тебя?» и расходятся, вовсе не собираясь ни отвечать на эти вопросы, ни выслушивать ответ, если кто-то, решив поиздеваться над встреченным, решит подробно ответить на вопрос.
А стандартные ответы таковы: «беседер»- в порядке (отстань); «ло коль ках» — не настолько (как хотелось бы); «хаваль аля зман» — жалко времени (тратить на эту гнусность); «Хеци-хеци» — половина на половину (надеюсь выжить); «Хара» — по-арабски дерьмо. Дерьмо принято называть по арабски, потому как «дрек» — на еврейском, это уже «ло коль ках».
Но я, пользуясь тем, что сам спрашиваю, отвечу более широко и надеюсь, что я сам на себя не обижусь. Хотя точно этого никто никогда не узнает.
Задоров и Карлик обвиняемые в различных убийствах, продолжают сидеть в тюрьмах, хотя только тем, кто кричал: «Распни его!», и тем, кто кричал: «Не читал, но осуждаю» (то есть быдлу) еще непонятно, что ребята не виновны в убийствах. Я написал невиновны в убийствах, а не просто невиновны, потому как вполне возможно, Карлик виновен в адюльтере или воровстве, тогда, как Задоров совершенно явный образец законопослушности и позитивизма. Карлик «жук», а Задоров простак – но вина их в том, что они не-вовремя подвернулись под руку израильской полиции, которая действительно преступна.
Поехали дальше:Элиас Исса, уроженец Западного берега, ныне проживающий в США, основал «PZO» (Палестинскую сионистскую организацию), приурочив ее создание к празднованию Дня независимости Израиля.
На сайте PZO (http://www.palestinianzionistorganization.com/) сообщается, что она выступает против создания арабского государства, которое моментально превратится в базу террористов, против политики «мир в обмен на территории», против раздела Иерусалима, против постоянных нападок на Израиль.
PZO считает, что между Средиземным морем и Иорданом должно быть только еврейское государство, призывают евреев репатриироваться, а также предлагают построить Третий Храм на Храмовой горе.
» PZO » выступает за мир, но как Израиль может заключить мир с теми, кто не хочет мира?» – спрашивает Исса на сайте PZO .
PZO полагает также, что руководители арабов не хотят двух государств — для двух народов, так как их истинная цель – создание арабского государства на всей территории подмандатной Палестины.
На сайте PZO опубликованы интервью бывших террористов, ставших сторонниками мира, в том числе, Мусаба Хасана Юсефа и Валида Шубата, а также содержатся призывы немедленно освободить Гилада Шалита, которого террористы взяли в заложники и положить конец мусульманскому террору.
Все это можно было бы считать некоторым экстремизмом, если не вспомнить, сколько арабов вынуждены были эмигрировать из Иудеи и Самарии, после того, как мерзавец Рабин, передал контроль над этими территориями, мерзавцу Арафату. Больше 20% всего населения, и 95,5% из имеющих высшее образование и имевших бизнесы, использовавшие наемный труд. То есть, сейчас на территории мусульманской автономии осталось рафинированное быдло, никак не сдерживаемое в своей гнусности культурной элитой.
Но даже это быдло, в своем большинстве хочет возвращения того, что теперь принято называть: «израильской оккупацией». Был порядок, безопасность, работа, борьба с преступностью… теперь преступники возглавляют автономию. В Газе бандиты посерьезней мокрушники и маньяки, а в Иудеи и Самарии, мелкие гопстопники.
Поехали дальше:
Администрация США, таки нашла как подобраться к старому маразматику, раввину Овадии Йосефу.
Сколько ему заплатили…? А может нашли компромат, как старый пердун развлекается с мальчиками? Не знаю. Но раввину Овадии Йосефу никто в рот не лез, а он выступил за замораживание строительства в Иерусалиме, чтобы не сердить США.
Нужно расследовать этот вопрос, но если такое давление на престарелого полоумного раввина было оказано, журнал ПИНОК, объявит конкурс на лучшую компьютерную игру, под заголовком: «Убей Обаму!».
А чем, собственно, плохо замораживать строительство в Иерусалиме?
Вот Овадья Йосеф говорит, что если сегодня заморозили, то это вовсе не означает, что завтра разделим.
Он мне напоминает молоденькую шлюшку, которая сначала решила согласиться поехать к ребятам на квартиру, потом, чтобы не расстраивать ребят, согласилась выпить стаканчик водочки, потом разделась до нага… и в этот момент ей позвонила мама. Шлюшка маме все рассказала. Мама ее спрашивает:
— Что же ты делаешь?
— Но трахать себя я не позволю! – отвечает шлюшка… — рав Овадия Йосеф.
Поехали дальше:
На Иорданию упали две ракеты «Катюша». Кому в голову взбрело, что стреляли по Израилю? Может, террористы позвонили и предупредили, что стреляют, а их попросили взять прицел повыше? Чего не сделаешь для хорошего человека?
Вот завтра, в Израиле, главное событие года – завтра фестиваль бардовской песни в Ган а Шлоша, Сахне.
Души ушедших бардов и тела нынешних, имеются в наличии у организаторов.
Теплый прием, много водки, шашлыки и замечательное пространство лечебных озер – в наличии.
После 24 00 – секс заплыв. Молодежь плавает нагишом, а старики любуются, стоя в тени эвкалиптов и пальм. Конечно, не все плавают. В Израиле вообще научиться плавать трудно. Плавать негде. Зато для загара, вся страна — непрерывный пляж.
Приезжайте на фестиваль – не пожалеете!
Сергей Ростовцев
««ховаль аля зман» – жалко времени (тратить на эту гнусность); »
Опять не профессианализм ,Серёжа.
Это выражение означает на иврите » предел мечтаний» Да дословно это — «жаль времени», но Жаль времени на рассказ о том как здорово. Если привести русский аналог то будет что то между » нет слов» и » круче не куда».
» В Израиле вообще научится плавать трудно. »
Я как вспомню цены на абонемент в бассейн , так просто счастлив что уехал.
Там не продают по часу ,продают днями и сразу на год. Нет если год сидеть в бассейне с утра до вечера то час обойдётся дёшево , Но надо же на работу ходить ,что бы заработать на бассейн 3000 шек в год. Так не бери гна год. А меньше не продадут .
Они какбы сдают в аренду место в бассейне на год и ходи когда хочешь . Израильская комбина. Не страна а набор комбин . Нет кому интересно или сам комбинатор по жизни то конечно сама обстановка обязывает кого то кинуть. А если просто ходить в бассейн два раза в неделю по часу , то такого в Израиле не бывает . Ходить можешь хоть по полчаса но платить надо за год пребывания в любое время. Нет это изменить нельзя это только сносить. В Штатах и Канаде этих бассейнов к каждом дворе цена уже заложена в аренду жилья. Не хочнешь купаться не снимай место где есть бассейн , цена такая же . Бассейн есть или нет те же деньги .
Долго смеялся.
Это Женя, зависит от контекста, но в приветствии означает то, что я написал. …хотя иврит штука не всегда понятная.
Но Вы опять цепляетесь к «блохам». Разве я урок иврита давал?
А по существу?
«Задоров и Карлик»
Если сидят значит что то есть на них. Вы какими располагаете данными их невиновности?
Я не цепляюсь. Этому выражению мы посвятили целый урок в Ульпане. И в последствии в результате общения я убедился что так и есть . «Хаваль а ля зман» — не сожаление о потеряном времени ,а восклицание восторга. Вы сходите в Ульпан и спросите.
Урок иврита или не урок , надо знать предмет о котором пишешь.
Это называется ответственность. Чувство ответственности.
«После 24 00 – секс заплыв. Молодежь плавает нагишом, а старики любуются, стоя в тени эвкалиптов и пальм.»
А Сергей Ростовцев ещё и фотографирует для своего сайта.
@Евгений Ф
Женя. вводу идут нагишом, вовсе не для того, что бы научится плавать.
Поповоду того что Вы написали о басейнах, я размышлял давно и глобально. Но тут нужно провести только один закон — о запрете продажи товаров в нагрузку.
Тогда, компания не сможет продать абонимент вообще. Только на раз.
И телеканалы нельзя будет продавать в базовом пакете. И система 1+1 закончиться.
И никаких подарочных наборов и мероприятий. Никаких гитхайвутов ни в сотовой компании, ни у провайдера.
Это сэкономит ресурсы и начнет конкуренцию. Но ведь за сохранение социализма и гитхайвутов, выступает гистадрут. То есть, те же ребята, что выступают за права мусульман…более безопасно убивать евреев.
Нельзя сказать «А» и не сказать «Б». Не говоря слов правые и левые, в Израиле идет борьба двух лагерей — соц. лагеря, который сейчас возглавляет Ливни, и лагеря течеристов, возглавляемого Нетаниягу.
А просто свалить…? Это немножко напоминает паразитизм, хотя такой паразитизм, я не осуждаю.
Да.
Но дело еще, и в презумпции не виновности. У полиции на них НИЧЕГО НЕТ!
А с Задоровым все настолько очевидно, что даже вовсех передачах девятки, где о нем вспоминают — это уже говорят открыто.
Но первым это сказал я.
На остальное отвечу позднее — но фотографировать — люблю.
В еврейском праве , кажется нет презумции невиновности. Но я могу ошибаться.
Вы ,Сергей , должны понимать , что в государстве торгашей не может быть законов в пользу покупателя.
Еврей по природе своей продавец. И даже когда он покупает , он как бы не просто покупает он наваривается. На этом специфическом менталитете покупателя построен
израильский маркетинг: 1+1 , берёшь 2 один в подарок, покупаешь телевизор мячик в подарок . Именно потому что покупатель изначально фраер, которому надо втюхать, его права защищать нет смысла и противоестественно.
И Вывод напрашивается сам собой . Израиль не реформируемый .
Никогда не будет европейского или американского отношения к потребителю.
Наведёте американский порядок исчезнет еврейский дух (противоположность порядку).
Именно по этой причине Израиль — рай для евреев и Ад для неевреев.
Когда Сергей Ростовцев не знает что писать в ответ , он резко меняет тему.
Он так и скачет галопом по евреям и европам.
Неужели я ,человек неумеющий даже зарифмовать пару слов ( не поэт) поставил в тупик такого маститого и матёрого?
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