Вчера было шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым», где Владимир Рудольфович меня очень расстроил своим рассуждением. Я с его мнением об ЛГБТ в природе, совершенно не согласен.

Нет, я не участник шоу. Я просто зритель.

Я пытался ему как-то об этом своём несогласии сообщить, но не нашёл как это сделать. Ни через социальную сеть «в контакте», в «фейсбуке» и даже в «телеграмм» ни оставление комментариев ни послание ему письма оставить комментарий или послать ему сообщение, не возможно.

Ну что ж. Надеюсь, что хоть каким окольным путём, это моё предложение ему дойдёт.

Владимир Рудольфович, говоря об ЛГБТ, сказал что в природе этого полно. И что только религия этому противостоит.

Осмелюсь возразить.

Суть человеческого ЛГБТ сообщества вовсе не в гомосексуальных контактах, вызванных, или отсутствием самок, или ошибками, или социальным положением в стае.

Суть ЛГБТ в том, что самец даже при наличии самки, в половые партнёры предпочитает самца.

Такого в природе нет. По крайней мере подобные случаи среди многоклеточных, мне не известны.

Не сам акт, а предпочтение однополых сексуальных связей является сутью ЛГБТ в человеческом социуме.

Поэтому это может рассматриваться исключительно как социальное уродство.

Поэтому я и пишу самец, а не мужчина, поскольку психика самца предпочитающего выступать в роли самки, настолько социально ущербна, что даже среди вида гомосапиенс, он ещё не человек а только животное с разрушенными инстинктами.

У всех людей инстинкты разрушены, но сумев заменить инстинкты установками социальной среды, искалеченное животное смогло стать человеком.

И мне кажется, что не только Владимир Рудольфович этого не понимает.

А понимание этого, скорее имеет отношение к этологии или медицине, а не к религии.

© Copyright: Ростовцев Сергей, 2022

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