Лавров и евреи

Последнее время сильно наехали на Сергей Викторовича Лаврова, за его высказывание, что и среди евреев есть антисемиты.

Мне, еврею, не особо приятны такие высказывания не еврея. Но в защиту Сергей Викторовича могу сказать, что самой большой антисемиткой, которую мир видел в 21 веке, был не какой-нибудь иранский аятола, а чистокровная еврейка Мадлен Олбрайт.

Мадлен Олбрайт (будучи еврейкой) воспитывалась как австриячка и возненавидела сербов, за то что они спасали евреев.

Выше фото «арийки» еврейских кровей.

Если мне даст Бог дожить до того момента, когда я буду проходить мимо могилы этой твари, я на неё плюну.

А с Гитлером всё не просто. Гитлер это еврейская фамилия. Многим евреям СССР перед войной и во время войны, пришлось эту свою фамилию менять. Но…

Гитлер был (как говорят некоторые косвенные факты) был ублюдком и в плохом и в хорошем смыслах. Он был (хоть и не наверняка) незаконнорожденный, и своих условных родственников евреев, ненавидел. Мой знакомый занимавшийся родством евреев, относил Гитлера, как и Ленина, к пекам, что означало примесь еврейской крови.

Так что, по скольку Лавров этого не утверждал, основания делать такие предположения у него были.

Вообще тогда немецкие евреи хотели стать больше немцами, чем немцы. Возможно у Гитлера это получилось.

© Copyright: Ростовцев Сергей, 2022

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