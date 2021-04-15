— Кто хочет задать следующий вопрос?

Пресс-конференция 08 мая 2021 года.

Совместная пресс-конференция Президента России Владимира Путина и генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Китая, председателя Китайской Народной Республики, председатель Центрального военного совета Си Цзиньпина, посвящённая годовщине победы.

Стенограмма:

В.Путин:

— Уважаемый господин Си Цзиньпин!

Мы рады принимать Вас, генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Китая, председателя Китайской Народной Республики, председатель Центрального военного совета с дружеским визитом в Москве.

В ходе состоявшихся у нас сегодня содержательных и полезных переговоров были затронуты ключевые вопросы двусторонних отношений в политике, экономике, культурно-гуманитарной сфере. И конечно, мы подробно обсудили ряд актуальных международных проблем.

Подчеркну, Россия стремится выстраивать сотрудничество с Китайской Народной Республикой на принципах дружбы, взаимопомощи, равноправия и учёта интересов друг друга.

Си Цзиньпин: (перевод)

— Уважаемый Владимир Владимирович!

Мы благодарим Вас за приглашение на празднование великого дня Победы Красной Армии над силами зла, которая явилась прологом для получения моей страной своей независимости.

Мы помним и ценим наше совместное прошлое и те дружеские, братские отношения которые складываются между нашими государствами и народами сегодня.

Хочу выразить своё уважение лично вам.

Спасибо.

В.Путин:

— Тогда начнём.

Дмитрий Песков:

— Корреспондент CNN, пожалуйста:

Вопрос (как переведено):

— Вопрос господам В.Путину и Си Цзиньпину. Как вы оцениваете последние санкции США, введенные против ваших стран, и что вы намерены предпринять?

В.Путин:

— Я считаю эти санкции контрпродуктивными и не способствующими развитию позитивных отношений между Россией и США. Что же в отношении того что мы намерены предпринять, то в числе прочего, завтра армия РФ покончит с проектом США «антироссийская Украина», Все военные объекты Украины будут уничтожены, а бес полётная зона над Украиной введенная двадцать минут назад, не даст укрыться военным преступникам от справедливого возмездия. Одновременно с этим, по договоренности войска КНР возьмут под контроль Тайвань, с арестом всех военных других стран, с их дальнейшей казнью.

Си Цзиньпин (как переведено):

— Кроме этого, Китайская Народная Республика, передаст Российской Федерации один из островов в Южно-Китайском море, в вечное пользование для организации там Российской военной базы. Одновременно с этим Россия передала для организации военной базы КНР часть Западного Шпицбергена.

Корреспондент CNN:

— Вопрос (как переведено): Вы не боитесь, что эти решения ваших стран приведут в ядерному конфликту?

В.Путин:

— Нисколько. Я уже отдал приказ о нанесении ядерных ударов по всем военным объектам США и НАТО, как на суше, так и на море. И через три минуты…

В.Путин посмотрел на часы

— Через две минуты они исчезнут с карты современного мира.

Дмитрий Песков:

— Кто хочет задать следующий вопрос?

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